Νέα Ιωνία-καφετέρια: Στο Εκβιαστών η υπόθεση - Τι λένε οι κάτοικοι της πολυκατοικίας για τη φωτιά

Snapshot Η πυρκαγιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία επεκτάθηκε σε τρεις ορόφους της πολυκατοικίας και προκάλεσε απεγκλωβισμό ενοίκων.

Το τμήμα Εκβιαστών της ΕΛ.ΑΣ. ανέλαβε την υπόθεση, που συνδέεται με προγενέστερο ένοπλο επεισόδιο όπου σκοτώθηκε άνδρας πριν τρία χρόνια.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της φωτιάς, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας εμπρησμού ή διαρροής από φιάλη υγραερίου.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 18 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ αρκετοί ένοικοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Οι κάτοικοι περιέγραψαν έντονο κρότο πριν την πυρκαγιά και σημαντικές ζημιές στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Snapshot powered by AI

Το τμήμα Εκβιαστών της ΕΛ.ΑΣ. ανέλαβε την υπόθεση με την καμένη καφετέρια στη Νέα Ιωνία, σε μια επιχείρηση, στην οποία πριν από 3 χρόνια είχε σκοτωθεί ένας άνδρας από πυροβολισμό.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο ισόγειο πολυκατοικίας, στην οδό Κασταμονής, και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε στους τρεις ορόφους του κτιρίου που βρίσκονται πάνω από το κατάστημα.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, κάτοικοι ανέφεραν ότι προηγήθηκε ένας δυνατός κρότος από το ισόγειο. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της φωτιάς, μεταξύ των οποίων το ενδεχόμενο να συνδέεται με φιάλη υγραερίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποκλειστεί και το ενδεχόμενο εμπρησμού.

Στο σημείο έφτασαν 18 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκε και ειδικό κλιμακοφόρο-βραχιονοφόρο όχημα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις χρειάστηκε να απομακρύνουν με ασφάλεια αρκετά άτομα που βρίσκονταν μέσα στην πολυκατοικία.

Το προηγούμενο αιματηρό περιστατικό στην καφετέρια

Η συγκεκριμένη καφετέρια είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν. Τον Φεβρουάριο του 2023 είχε σημειωθεί εκεί ένοπλο επεισόδιο, κατά το οποίο ένας 37χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με τα τότε στοιχεία, ο άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα από πυροβολισμούς που φέρεται να δέχθηκε μετά από διαπληκτισμό μεταξύ ατόμων αλβανικής καταγωγής.

«Άκουσα κρότο και αμέσως μετά είδα κάπνα και φλόγα έξω από το δωμάτιο»

Κάτοικος της πολυκατοικίας, της οποίας το διαμέρισμα υπέστη εκτεταμένες ζημιές από τη φωτιά μίλησε στο Newsbomb.gr για τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε. «Ακουσα κρότο, λέω μήπως ήταν από τον κάδο που τον πέταξε το σκουπιδιάρικο, αλλά αμέσως μετά είδα κάπνα και φλόγα έξω από το δωμάτιο. Άρχισα τις φωνές, πήρε ο σύζυγος έναν πυροσβεστήρα να ρίξει, του είπα "πάμε να φύγουμε".

η κοπέλα που μένει στον πρώτο όροφο κάλεσε την Πυροσβεστική στις 04:24.

Εδώ με το μαγαζί υπήρχε θέμα πολύ παλιά (σ.σ.: η ένοπλη συμπλοκή που προκάλεσε τον θάνατο ενός άσχετου με τον καυγά). Δεν είχαμε τίποτα άλλο από τότε. Το μαγαζί κλείνει περίπου στη μία, μία και κάτι. Δεν ξέρω τι έγινε.

Εγώ ανέβηκα στην ταράτσα με ένα ακόμα ζευγάρι και μας έβγαλε η πυροσβεστική. Είχαμε και μια έγκυο, αλλά ευτυχώς έφυγε έγκαιρα. Οι άλλοι που βγήκαν από την είσοδο πέρασαν μέσα από τις φλόγες.

Τα σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές».

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