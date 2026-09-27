Πλάκα: Η λάμπα του μπάνιου στον δεύτερο όροφο πίσω από την τραγωδία με τους έξι νεκρούς;

Συνεχίζονται οι έρευνες για το πώς φτάσαμε στην τραγωδία της Λυσικράτους

Δημήτρης Δρίζος

Πλάκα: Η λάμπα του μπάνιου στον δεύτερο όροφο πίσω από την τραγωδία με τους έξι νεκρούς;
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η έκρηξη που προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων και την κατάρρευση του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους πιθανότατα οφείλεται σε διαρροή αερίου.
  • Η συγκέντρωση αερίου στον δεύτερο όροφο έφτασε στο 15%, δημιουργώντας εκρηκτικό μείγμα που ενεργοποιήθηκε ενδεχομένως με τον σπινθηρισμό από την ανάφλεξη της λάμπας στο μπάνιο.
  • Η σορός της ηλικιωμένης βρέθηκε δίπλα στον νιπτήρα του μπάνιου, υποδεικνύοντας το σημείο της έκρηξης.
  • Οι αρχές, συμπεριλαμβανομένων πραγματογνωμόνων και της Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων, συνεχίζουν τους ελέγχους και προετοιμάζουν αναλυτικότερη αποτίμηση των ζημιών και της ασφάλειας των γειτονικών κτισμάτων.
  • Δόθηκαν οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών αποκατάστασης στα χαλάσματα, ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια συνεχίζονται.
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Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας στην οδό Λυσικράτους όπου έξι άνθρωποι έχασαν τις ζωές τους μετά από έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής και από την οποία ήρθε η κατάρρευση του κτηρίου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο δεύτερος όροφος του μοιραίου κτηρίου όπου διέμενε το ηλικωμένο ζευγάρι των Βρετανών.

Σύμφωνα με την ERTNews, υπήρξε συνεχής παροχή αερίου στον χώρο, μέχρι που έφτασε έως το 15% συγκέντρωσης στον χώρο ώστε να δημιουργηθεί το εκρηκτικό μείγμα και από έναν σπινθηρισμό, όταν πήγε ενδεχομένως στο μπάνιο η ηλικιωμένη και άνοιξε το φως, προκλήθηκε η έκρηξη. Η σορός της βρέθηκε δίπλα στον νιπτήρα του μπάνιου.

«Υπάρχουν πραγματογνώμονες που συλλέγουν τα στοιχεία, όλα τα ευρήματα έχει οριστεί να πάνε σε συγκεκριμένο χώρο και οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι οφείλεται σε αέριο», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Περισσότερο αναλυτικοί έλεγχοι αναμένεται να πραγματοποιηθούν από αύριο, Δευτέρα, προκειμένου να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το μέγεθος των ζημιών και να αξιολογηθεί η κατάσταση των παρακείμενων κατασκευών.

Κλιμάκιο της Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων παραμένει στην περιοχή και πραγματοποίησε έναν πρώτο έλεγχο, δίνοντας παράλληλα οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εξελιχθούν οι εργασίες στα χαλάσματα.

Αναμένονται οι οικογένειες των θυμάτων για ταυτοποίηση μέσω DNA

Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των έξι θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του κτιρίου επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το πρωί.

Παράλληλα οι έρευνες για την διερεύνηση των αιτιών συνεχίζονται με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη να καταγράφουν τον χώρο, να συλλέγουν και να αξιολογούν κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διακρίβωση των συνθηκών του συμβάντος.

Όσον αφορά την ταυτοποίηση των θυμάτων έχουν κληθεί οι οικογένειές τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA , διαδικασία που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι τέσσερις τουρίστες που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο ήταν Αμερικανοί υπήκοοι. Οι δύο από αυτούς ήταν αδέρφια αλβανικής καταγωγής και είχαν ταξιδέψει μαζί με τους συντρόφους τους.

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