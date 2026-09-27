Γιώργος Μαζωνάκης: Το βίντεο που τον δείχνει να δακρύζει με το «Τρένο»της Άννας Βίσση

Η Άννα Βίσση αποκάλυψε στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης αγαπούσε ιδιαίτερα το τραγούδι 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Γιώργος Μαζωνάκης: Το βίντεο που τον δείχνει να δακρύζει με το «Τρένο»της Άννας Βίσση
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  • Η Άννα Βίσση αφιέρωσε στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ τραγούδια στον Γιώργο Μαζωνάκη, αναγνωρίζοντας τη μοναδικότητά του και την επιρροή του στο κοινό.
  • Στο πλαίσιο της συναυλίας, η Άννα Βίσση τραγούδησε το «Σάββατο» του Μαζωνάκη μαζί με το κοινό, καλώντας τους θεατές να το κάνουν δικό τους.
  • Αφιέρωσε επίσης το δικό της τραγούδι «Τρένο» στον Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας ότι τον έχει δει να συγκινείται και να κλαίει με αυτό το κομμάτι.
  • Ένα βίντεο που δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη να συγκινείται έντονα ερμηνεύοντας το «Τρένο» επανεμφανίστηκε, δίνοντας νέα διάσταση στην αφιέρωση της Άννας Βίσση.
  • Η αφιέρωση και το βίντεο υπογραμμίζουν τη βαθιά συναισθηματική σχέση του Μαζωνάκη με το τραγούδι «Τρένο» και την αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ των δύο καλλιτεχνών.
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Ένα βίντεο από τον Γιώργο Μαζωνάκη, στο οποίο ο αγαπημένος τραγουδιστής φαίνεται να συγκινείται ακούγοντας το «Τρένο», επανέρχεται στο προσκήνιο μετά τη χθεσινή αφιέρωση της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Στη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, το βράδυ του Σαββάτου, η Άννα Βίσση θέλησε να αφιερώσει ένα μέρος της εμφάνισής της στον Γιώργο Μαζωνάκη, με τις φωτογραφίες του να εμφανίζονται στις μεγάλες οθόνες του σταδίου.

«Συνειδητοποιώντας το, σκέφτομαι ότι αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε για να ξεχωρίσει, γεννήθηκε για να αγαπηθεί, να τραγουδήσει και να μιλήσει στις καρδιές όλων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά από τη σκηνή.

Στη συνέχεια, καθώς ήταν Σάββατο, η Άννα Βίσση τραγούδησε μαζί με το κοινό το «Σάββατο» του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Σάββατο σήμερα, κι από εδώ και πέρα ας πιστέψουμε ότι τα Σάββατα του ανήκουν», είπε χαρακτηριστικά, καλώντας τους χιλιάδες θεατές να γίνουν μια φωνή.

Λίγο αργότερα, η Άννα Βίσση θέλησε να του αφιερώσει ακόμη ένα τραγούδι, αυτή τη φορά δικό της, αποκαλύπτοντας πως γνώριζε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης το αγαπούσε ιδιαίτερα.

«Θα του αφιερώσω ένα τραγούδι δικό μου, που ξέρω ότι του άρεσε και τον έχω δει να κλαίει με αυτό», είπε από τη σκηνή. Το τραγούδι ήταν το «Τρένο».

Η Άννα Βίσση ξεκίνησε να το ερμηνεύει, με τη φωνή της και την ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ να δημιουργούν μία ακόμη ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή της βραδιάς.

Την ίδια ώρα, ένα βίντεο με τον Γιώργο Μαζωνάκη αποκτά νέο νόημα μετά τα λόγια της Άννας Βίσση. Σε αυτό, ο τραγουδιστής ερμηνεύει το «Τρένο» και φαίνεται να συγκινείται έντονα, με τα μάτια του να γεμίζουν δάκρυα.

Η εικόνα αυτή κάνει ακόμη πιο προσωπική τη χθεσινή αφιέρωση της Άννας Βίσση, καθώς η ίδια είχε αποκαλύψει από τη σκηνή πως είχε ξεχωρίσει το συγκεκριμένο στιγμιότυπο με τον Γιώργο Μαζωνάκη να συγκινείται με το συγκεκριμένο τραγούδι.

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