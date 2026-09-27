Citroen: Τα C3, C3 Aircross και Ami σε νέες εκδόσεις Outdoor

Snapshot Η Citroen παρουσιάζει την έκδοση Outdoor για τα μοντέλα C3, C3 Aircross και Ami με αναβαθμισμένη εμφάνιση και εξοπλισμό.

Το C3 Aircross Outdoor ξεχωρίζει με επανασχεδιασμένους προφυλακτήρες, νέες ζάντες 17 ιντσών και ειδικά γραφικά Outdoor.

Στο εσωτερικό του C3 Aircross Outdoor υπάρχουν καθίσματα Advanced Comfort με αποκλειστικό μοτίβο και λεπτομέρειες Infra Red.

Το ηλεκτρικό Ami Outdoor διαθέτει υφασμάτινη αναδιπλούμενη οροφή, ειδικά γραφικά και λευκές ατσάλινες ζάντες.

Η πανευρωπαϊκή πρεμιέρα του C3 Aircross Outdoor θα πραγματοποιηθεί στην έκθεση AUTO ATHINA 2026 στην Αθήνα. Snapshot powered by AI

Του Γιάννη Σκουφή

Η Citroen επέλεξε την Αθήνα για την πρώτη ευρωπαϊκή παρουσίαση του νέου C3 Aircross Outdoor, η οποία θα γίνει στην έκθεση AUTO ATHINA 2026. Πρόκειται για τη νέα κορυφαία έκδοση της γκάμας του C3 Aircross, η οποία τοποθετείται πάνω από τη Max και δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην εμφάνιση και στον εξοπλισμό, χωρίς να αλλάζει το βασικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Το C3 Aircross Outdoor ξεχωρίζει από τους επανασχεδιασμένους προφυλακτήρες, τις λεπτομέρειες Infra Red και το πιο έντονο προστατευτικό στοιχείο χαμηλά στο εμπρός μέρος. Στο προφίλ υπάρχουν ειδικά γραφικά Outdoor, ενώ ειδικά για το C3 Aircross έχουν προστεθεί πιο έντονες μπάρες οροφής. Την εικόνα συμπληρώνουν καινούργιες ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, ενώ στη χρωματική παλέτα προστίθεται το Sequoia Green.

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Αλλαγές υπάρχουν και στο εσωτερικό, όπου τα καθίσματα Advanced Comfort διαθέτουν αποκλειστικό μοτίβο και το χαρακτηριστικό Migoo στις πλάτες. Λεπτομέρειες Infra Red συναντώνται στις ραφές, στις ζώνες ασφαλείας και στο σήμα της Citroen στο τιμόνι, ενώ η έκδοση συνοδεύεται από πλουσιότερο βασικό εξοπλισμό.

Η φιλοσοφία Outdoor δεν περιορίζεται πάντως στο C3 Aircross. Η Citroen παρουσίασε και το C3 Outdoor, με αντίστοιχες αισθητικές επεμβάσεις και αναβαθμισμένο εξοπλισμό, ενώ τη δική του έκδοση Outdoor αποκτά ακόμη και το ηλεκτρικό Ami.

Στην περίπτωση του Ami Outdoor συναντάμε μεταξύ άλλων υφασμάτινη αναδιπλούμενη οροφή, Khaki Green χρώμα, ειδικά γραφικά, λευκές ατσάλινες ζάντες και πίσω αεροτομή με σχεδιαστικές αναφορές στους αγώνες.

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Τα C3 και C3 Aircross Outdoor θα διατίθενται, ανάλογα με την αγορά, με βενζινοκίνητα, υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά συστήματα κίνησης, σε όλες τις περιπτώσεις με κίνηση στους εμπρός τροχούς.

Για την ελληνική αγορά, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο C3 Aircross Outdoor, καθώς το κοινό θα έχει την ευκαιρία να το δει από κοντά στην πανευρωπαϊκή του πρεμιέρα στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo.

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