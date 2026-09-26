ΟΑΚΑ: Όταν η Άννα Βίσση συνάντησε τον έφηβο... εαυτό της - «Τι έκανες στα μαλλιά μου;»

Με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης η Άννα Βίσση συνάντησε από τη σκηνή του ΟΑΚΑ τον... εαυτό της στα 70s. Ήταν η εποχή των ασπρόμαυρων εικόνων στην οθόνη, όταν η έφηβη τότε Αννούλα Βίσση είχε εμφανιστεί στο ΡΙΚ της Κύπρου τραγουδώντας και παίζοντας πιάνο.

Ο διάλογος της Άννας Βίσση με τον εφηβικό εαυτό της χάρισε στιγμές γέλιου στους χιλιάδες θεατές, καθώς μέσω ΑΙ η έφηβη ρώτησε την καταξιωμένη τραγουδίστρια «τι έκανες στα μαλλιά "μου";»

Αμέσως μετά, τη ρώτησε «τι έτος έχετε;» και η Άννα Βίσση απάντησε «2026». «Και ακόμη τραγουδάς;» αποκρίθηκε εντυπωσιασμένη η έφηβη Αννούλα.

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