ΟΑΚΑ: Όταν η Άννα Βίσση συνάντησε τον έφηβο... εαυτό της - «Τι έκανες στα μαλλιά μου;»
«Ακόμη τραγουδάς;» - Τα χιουμοριστικά στιγμιότυπα μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης η Άννα Βίσση συνάντησε από τη σκηνή του ΟΑΚΑ τον... εαυτό της στα 70s. Ήταν η εποχή των ασπρόμαυρων εικόνων στην οθόνη, όταν η έφηβη τότε Αννούλα Βίσση είχε εμφανιστεί στο ΡΙΚ της Κύπρου τραγουδώντας και παίζοντας πιάνο.
Ο διάλογος της Άννας Βίσση με τον εφηβικό εαυτό της χάρισε στιγμές γέλιου στους χιλιάδες θεατές, καθώς μέσω ΑΙ η έφηβη ρώτησε την καταξιωμένη τραγουδίστρια «τι έκανες στα μαλλιά "μου";»
Αμέσως μετά, τη ρώτησε «τι έτος έχετε;» και η Άννα Βίσση απάντησε «2026». «Και ακόμη τραγουδάς;» αποκρίθηκε εντυπωσιασμένη η έφηβη Αννούλα.
Δείτε το σχετικό στιγμιότυπο
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:51 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ομπράντοβιτς: «Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ - Πρέπει να βελτιωθούμε»
23:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ηγουμενίτσα: Εντοπίστηκε νεκρή καρέτα καρέτα στο Μακρυγιάλι
23:41 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Λήμνος: 76χρονος ανασύρθηκε νεκρός από την παραλία Κότσινας
23:36 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ 82-84: Ο Όσμαν υπέγραψε το θρίλερ
23:23 ∙ LIFESTYLE
Τσαφούλιας για Μαζωνάκη: «Προσέξτε όσους υπόσχονται ότι δεν θα γεράσετε»
23:05 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιδόματα: Ποια θα πληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα από τον ΟΠΕΚΑ
22:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Τροχαίο στον ΒΟΑΚ με φορτηγό που μετέφερε ζώα
19:47 ∙ LIFESTYLE
Άννα Βίσση: «Όλα για όλα» για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ
14:07 ∙ ΕΛΛΑΔΑ