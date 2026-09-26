Ηγουμενίτσα: Εντοπίστηκε νεκρή καρέτα καρέτα στο Μακρυγιάλι
Ναυαγοσώστες εντόπισαν τη νεκρή χελώνα
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- Νεκρή θαλάσσια χελώνα καρέτα καρέτα εντοπίστηκε στην παραλία Μακρυγιάλι της Ηγουμενίτσας.
- Η χελώνα έφερε εμφανές τραύμα στο καβούκι της, ενώ τα αίτια θανάτου παραμένουν άγνωστα.
- Εξετάζονται πιθανά αίτια όπως πρόσκρουση σε σκάφος ή εμπλοκή σε αλιευτικά εργαλεία.
- Το Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας και ο Δήμος ενημερώθηκαν για την περισυλλογή και υγειονομική ταφή του ζώου.
Νεκρή εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου στην παραλία Μακρυγιάλι της Ηγουμενίτσας μια θαλάσσια χελώνα καρέτα - καρέτα.
Σύμφωνα με epiruspost, το άτυχο ζώο εντόπισαν ναυαγοσώστες που βρίσκονταν στην ακτή και ενημέρωσαν άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η χελώνα έφερε εμφανές τραύμα στο καβούκι της, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.
Μεταξύ των πιθανών σεναρίων εξετάζονται η πρόσκρουση σε σκάφος, η εμπλοκή σε αλιευτικά εργαλεία ή άλλοι ανθρωπογενείς παράγοντες.
Για το περιστατικό ενημερώθηκαν το Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας και ο Δήμος, προκειμένου να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την περισυλλογή και υγειονομική ταφή της χελώνας.
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