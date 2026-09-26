Η άγνωστη παράδοση των βοσκών στην Κρήτη - Τι έριχναν στη φωτιά όταν αρρώσταινε το κοπάδι
Η μαρτυρία της κυρίας Μαρίας από τον Φουρφουρά στο Ρέθυμνο
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Μια άγνωστη πλευρά της ζωής των παλιών βοσκών στην Κρήτη φέρνει στο φως η μαρτυρία της κυρίας Μαρίας από τον Φουρφουρά στο Ρέθυμνο, μέσα από όσα θυμάται να της έχει διηγηθεί η θεία της.
Σε μια εποχή που η ζωή των οικογενειών στα ορεινά χωριά ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τα κοπάδια τους και τα κτηνιατρικά φάρμακα ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτα, η αρρώστια των ζώων μπορούσε να εξελιχθεί σε πραγματική καταστροφή.
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