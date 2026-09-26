Πέθανε ξαφνικά ο μουσικός Bruno Kramm έπειτα από συναυλία στην Ισπανία

Σε ηλικία 58 ετών έφυγε από τη ζωή ο Bruno Kramm, γνωστός από το industrial συγκρότημα «Das Ich», λίγο μετά από εμφάνισή του στην Ισπανία

Newsroom

Πέθανε ξαφνικά ο μουσικός Bruno Kramm έπειτα από συναυλία στην Ισπανία
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  • Ο Bruno Kramm, μέλος του συγκροτήματος Das Ich, πέθανε ξαφνικά στην ηλικία των 58 ετών μετά από συναυλία στην Ισπανία.
  • Κατέρρευσε στα αποδυτήρια μετά τη συναυλία στη Γρανάδα και παρά τις προσπάθειες των διασωστών δεν επαναφέρθηκε.
  • Ο θάνατός του εκτιμάται ότι οφείλεται σε φυσικά αίτια και δεν έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα από τις ισπανικές αρχές.
  • Ο μουσικός είχε αναφέρει δυσκολία στην αναπνοή πριν χάσει τις αισθήσεις του.
  • Ο Bruno Kramm ήταν ιδρυτικό μέλος του Das Ich, ενός σημαντικού συγκροτήματος της gothic και Neue Deutsche Todeskunst σκηνής, και είχε επίσης δραστηριότητες στην πολιτική της Γερμανίας.
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Ο μουσικός κόσμος θρηνεί την απώλεια μιας από τις γνωστές μορφές της gothic σκηνής. Ο Bruno Kramm πέθανε σε ηλικία 58 ετών, αφού κατέρρευσε λίγο μετά τη συναυλία στην Ισπανία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Bild, ο 58χρονος κατέρρευσε αργά το βράδυ της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου, στα αποδυτήρια του χώρου όπου είχε πραγματοποιηθεί η συναυλία. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και αστυνομικοί, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να τον επαναφέρουν.

https://www.instagram.com/p/DdtEuoLARWV/

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο θάνατός του οφείλεται σε φυσικά αίτια.

Ο διοργανωτής Distortiongirl Eventos ανέφερε σε ανάρτησή του στο Instagram:

«Συντετριμμένος και με βαριά καρδιά πρέπει να ανακοινώσω ότι ο Bruno Kramm, μέλος του συγκροτήματος Das Ich, πέθανε μετά τη συναυλία του στη Γρανάδα. Δυστυχώς, δεν μπορούσαμε πλέον να κάνουμε τίποτα για εκείνον».

Ο Bruno Kramm αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και δύο παιδιά.

Είχε παραπονεθεί για δύσπνοια

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο σημείο περίπου τα μεσάνυχτα, αλλά μπορούσαν πλέον μόνο να διαπιστώσουν τον θάνατό του.

Αυτόπτης μάρτυρας είχε προηγουμένως καλέσει τις αρχές, καθώς ο μουσικός είχε αναφέρει ότι αντιμετώπιζε δυσκολία στην αναπνοή και στη συνέχεια έχασε τις αισθήσεις του.

Η Bild αναφέρει ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη μεταφορά της σορού του στη Γερμανία, όπου αναμένεται να γίνει η ταφή του.

Η ισπανική Εθνική Αστυνομία δεν προχώρησε στην έναρξη ποινικής έρευνας για το περιστατικό.

Ποιος ήταν ο Bruno Kramm

Ο Bruno Kramm ίδρυσε το μουσικό σχήμα Das Ich το 1989 μαζί με τον Stefan Ackermann.

Το συγκρότημα θεωρείται μία από τις πρωτοπόρες παρουσίες του μουσικού ρεύματος Neue Deutsche Todeskunst (NDT) και γνώρισε διεθνή επιτυχία.

Το ντουέτο έγινε ιδιαίτερα γνωστό μέσα από κυκλοφορίες όπως το «Gottes Tod».

Πέρα από τη μουσική του δραστηριότητα, ο Bruno Kramm είχε κατά περιόδους συμμετοχή και στην πολιτική ζωή της Γερμανίας.

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