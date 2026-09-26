Η Ριάνα ποζάρει με δαντελένια κόκκινα εσώρoυχα

Snapshot Η Rihanna δημοσίευσε φωτογραφίες της με κατακόκκινα δαντελένια εσώρουχα από τη σειρά Savage x Fenty στο Instagram.

Το σετ εσωρούχων έχει έντονη βυσσινί απόχρωση, διάφανη δαντέλα και κυματιστές λεπτομέρειες.

Η Rihanna συνδύασε την εμφάνιση με κόκκινο κραγιόν, όγκο στα μαλλιά και διακριτικά χρυσά αξεσουάρ.

Η σειρά Savage x Fenty λανσαρίστηκε το 2018 και η αξία της εκτιμάται σε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Η Fenty Beauty, που παρουσιάστηκε το 2017, απέφερε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα μέσα στις πρώτες 40 ημέρες. Snapshot powered by AI

Η Rihanna ανεβάζει τη θερμοκρασία με τη νέα σειρά από σέξι φωτογραφίες της με εσώρουχα.

Η δημιουργός της Savage x Fenty δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από εντυπωσιακά στιγμιότυπα, στα οποία ποζάρει με κατακόκκινα δαντελένια εσώρουχα.

https://www.instagram.com/p/DdwTp2MF-vq/

Το σετ είναι σε έντονη βυσσινί απόχρωση και διαθέτει διάφανη δαντέλα, καθώς και κυματιστές λεπτομέρειες.

Σε μία από τις φωτογραφίες, η Rihanna γυρίζει την πλάτη στον φακό και αναδεικνύει το στρινγκ του σετ.

Η τραγουδίστρια συνδύασε τα εσώρουχα με έντονο κόκκινο κραγιόν και πλούσια, χαλαρά μαλλιά με όγκο στην κορυφή.

Κράτησε τα αξεσουάρ σχετικά διακριτικά, επιλέγοντας χρυσούς κρίκους, ένα βραχιόλι και δύο απλά κολιέ.

Οι θαυμαστές της ενθουσιάστηκαν με τις φωτογραφίες, τις οποίες η Rihanna συνόδευσε με τη λεζάντα «romantic corded lace».

Στα σχόλια, ένας χρήστης έγραψε: «Η πιο όμορφη γυναίκα!», ενώ ένας δεύτερος σχολίασε: «Απολύτως υπέροχη».

Ένας ακόμη θαυμαστής πρόσθεσε ότι φορά αποκλειστικά προϊόντα Fenty και πως έχει γεμίσει τέσσερα συρτάρια με κομμάτια της εταιρείας.

Η Rihanna λάνσαρε τη Savage x Fenty το 2018 ως την πρώτη της συλλογή εσωρούχων.

Το brand εξελίχθηκε σε μεγάλη εμπορική επιτυχία, με την αξία του να εκτιμάται σε πάνω από 1 δισ. δολάρια.

Η Rihanna βρίσκεται επίσης πίσω από τη Fenty Beauty, την οποία παρουσίασε το 2017.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η εταιρεία είχε έσοδα περίπου 100 εκατ. δολάρια μέσα στις πρώτες 40 ημέρες λειτουργίας της.

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