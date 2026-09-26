Ηγουμενίτσα: Ξεσπά ο αδελφός της Πηνελόπης - «Αδύναμοι άνδρες καταστρέφουν μια ζωή»

Snapshot Η 25χρονη Πηνελόπη δολοφονήθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Ηγουμενίτσα, ο οποίος είχε προμελετήσει το έγκλημα.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε επτά τραύματα στην πλάτη της Πηνελόπης, με τρία από αυτά ιδιαίτερα βαθιά, και αμυντικό τραύμα στο αριστερό χέρι της.

Η οικογένεια της Πηνελόπης βιώνει βαθιά θλίψη και δηλώνει ότι η δικαιοσύνη θα αποκατασταθεί με νόμιμα μέσα.

Ο αδερφός της τόνισε την ανάγκη να συνεχίσει τη ζωή και να δημιουργήσει κάτι όμορφο προς τιμήν της Πηνελόπης. Snapshot powered by AI

Ξέσπασε ο αδελφός της 25χρονης Πηνελόπης που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στην Ηγουμενίτσα την περασμένη Κυριακή, μέσω βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα.

«Έχει περάσει μόλις μία εβδομάδα από το τραγικό συμβάν. Μία πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα για εμένα, για την οικογένειά μου και για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά στην Πηνελόπη. Είμαστε συγκλονισμένοι με ανάμεικτα συναισθήματα και καλούμαστε να διαχειριστούμε αυτό το οποίο συνέβη, αυτό το οποίο συμβαίνει μέσα μας και ό,τι ακολουθήσει», είπε αρχικά ο αδελφός της Πηνελόπης σε ανάρτησή του στα social media.

Στη συνέχεια, ο ίδιος είπε: «Νιώθω ότι είναι χρέος μου να πω ότι υπάρχει μία μεγάλη επιδημία αδύναμων ανδρών εκεί έξω. Που δεν μπορούν να αποδεχτούν την ελευθερία της γυναίκας. Δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι η γυναίκα δεν είναι κτήμα τους. Και στην έκφραση της ελευθερίας μιας γυναίκας, όπως της αδελφής μου που αποφάσισε να φύγει από τη σχέση στην οποία βρισκόταν».

Και συμπλήρωσε: «Πάνε και καταστρέφουν μια ζωή, διότι είναι τόσο αδύναμοι που δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη της ζωής τους. Και πάνε και καταστρέφουν έναν άνθρωπο. Το σύμπαν όμως δεν αγαπάει την αδυναμία. Και με το νόμο της πολιτείας, το νόμο της φυλακής. Και με τις πράξεις που θα κάνουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, η οικογένειά της και εγώ».

Τέλος, ο αδελφός της άτυχης 25χρονης, είπε: «Η δικαιοσύνη θα αποκατασταθεί και η οργή μέσα μας θα κατευναστεί. Ό,τι κάνουμε όμως χρειάζεται να το κάνουμε με σύνεση. Διότι για την αγαπημένη μου Πηνελόπη είναι χρέος μου να ζήσω. Είναι χρέος μου να ζήσω μια ζωή όμορφη και να δημιουργήσω κάτι όμορφο, διότι η Πηνελόπη ζει μέσα μας. Και θέλω να χαίρεται και να καμαρώνει για αυτό το οποίο βλέπει και δημιουργούμε όλοι εμείς».

https://www.instagram.com/reel/DdwCjb4oBfA/

Σημειώνεται ότι ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας, φέρεται να είχε προετοιμαστεί για το έγκλημα, καθώς ταξίδεψε από το Αιγάλεω για να τη συναντήσει στην Ηγουμενίτσα ενώ έφερε πάνω του μαχαίρι και εν τέλει το χρησιμοποίησε θανάσιμα, ενισχύοντας το σενάριο πως όλα ήταν προμελετημένα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση από την νεκροτομή, εντοπίστηκαν επτά τραύματα στην πίσω πλευρά του σώματος της Πηνελόπης, ενώ τρία από αυτά ήταν ιδιαίτερα βαθιά. Παράλληλα, στο αριστερό χέρι της 25χρονης εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα.

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