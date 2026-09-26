Ηγουμενίτσα: Ξεσπά ο αδελφός της Πηνελόπης - «Αδύναμοι άνδρες καταστρέφουν μια ζωή»

«Είμαστε συγκλονισμένοι», ανέφερε ο αδελφός της 25χρονης Πηνελόπης που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της

Newsroom

Ηγουμενίτσα: Ξεσπά ο αδελφός της Πηνελόπης - «Αδύναμοι άνδρες καταστρέφουν μια ζωή»
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η 25χρονη Πηνελόπη δολοφονήθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Ηγουμενίτσα, ο οποίος είχε προμελετήσει το έγκλημα.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε επτά τραύματα στην πλάτη της Πηνελόπης, με τρία από αυτά ιδιαίτερα βαθιά, και αμυντικό τραύμα στο αριστερό χέρι της.
  • Η οικογένεια της Πηνελόπης βιώνει βαθιά θλίψη και δηλώνει ότι η δικαιοσύνη θα αποκατασταθεί με νόμιμα μέσα.
  • Ο αδερφός της τόνισε την ανάγκη να συνεχίσει τη ζωή και να δημιουργήσει κάτι όμορφο προς τιμήν της Πηνελόπης.
Snapshot powered by AI

Ξέσπασε ο αδελφός της 25χρονης Πηνελόπης που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στην Ηγουμενίτσα την περασμένη Κυριακή, μέσω βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα.

«Έχει περάσει μόλις μία εβδομάδα από το τραγικό συμβάν. Μία πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα για εμένα, για την οικογένειά μου και για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά στην Πηνελόπη. Είμαστε συγκλονισμένοι με ανάμεικτα συναισθήματα και καλούμαστε να διαχειριστούμε αυτό το οποίο συνέβη, αυτό το οποίο συμβαίνει μέσα μας και ό,τι ακολουθήσει», είπε αρχικά ο αδελφός της Πηνελόπης σε ανάρτησή του στα social media.

Στη συνέχεια, ο ίδιος είπε: «Νιώθω ότι είναι χρέος μου να πω ότι υπάρχει μία μεγάλη επιδημία αδύναμων ανδρών εκεί έξω. Που δεν μπορούν να αποδεχτούν την ελευθερία της γυναίκας. Δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι η γυναίκα δεν είναι κτήμα τους. Και στην έκφραση της ελευθερίας μιας γυναίκας, όπως της αδελφής μου που αποφάσισε να φύγει από τη σχέση στην οποία βρισκόταν».

Και συμπλήρωσε: «Πάνε και καταστρέφουν μια ζωή, διότι είναι τόσο αδύναμοι που δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη της ζωής τους. Και πάνε και καταστρέφουν έναν άνθρωπο. Το σύμπαν όμως δεν αγαπάει την αδυναμία. Και με το νόμο της πολιτείας, το νόμο της φυλακής. Και με τις πράξεις που θα κάνουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, η οικογένειά της και εγώ».

Τέλος, ο αδελφός της άτυχης 25χρονης, είπε: «Η δικαιοσύνη θα αποκατασταθεί και η οργή μέσα μας θα κατευναστεί. Ό,τι κάνουμε όμως χρειάζεται να το κάνουμε με σύνεση. Διότι για την αγαπημένη μου Πηνελόπη είναι χρέος μου να ζήσω. Είναι χρέος μου να ζήσω μια ζωή όμορφη και να δημιουργήσω κάτι όμορφο, διότι η Πηνελόπη ζει μέσα μας. Και θέλω να χαίρεται και να καμαρώνει για αυτό το οποίο βλέπει και δημιουργούμε όλοι εμείς».

https://www.instagram.com/reel/DdwCjb4oBfA/

Σημειώνεται ότι ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας, φέρεται να είχε προετοιμαστεί για το έγκλημα, καθώς ταξίδεψε από το Αιγάλεω για να τη συναντήσει στην Ηγουμενίτσα ενώ έφερε πάνω του μαχαίρι και εν τέλει το χρησιμοποίησε θανάσιμα, ενισχύοντας το σενάριο πως όλα ήταν προμελετημένα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση από την νεκροτομή, εντοπίστηκαν επτά τραύματα στην πίσω πλευρά του σώματος της Πηνελόπης, ενώ τρία από αυτά ήταν ιδιαίτερα βαθιά. Παράλληλα, στο αριστερό χέρι της 25χρονης εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:08ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Τι ισχύει με την ανανέωση και ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη στα καταφύγια: Ποιες χώρες φτιάχνουν υπόγειες εγκαταστάσεις υπό τον φόβο επίθεσης από την Ρωσία

20:51LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ψιχαλίζει στο ΟΑΚΑ - Με αδιάβροχα οι χιλιάδες θαυμαστές της περιμένουν την απολαύσουν

20:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκίλφοϊλ για Πλάκα: «Βαθιά θλίψη» για τους νεκρούς Αμερικανούς από την κατάρρευση του κτιρίου

20:38LIFESTYLE

Η Ριάνα ποζάρει με δαντελένια κόκκινα εσώρoυχα

20:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Χωρίς Μιλουτίνοφ στον αυριανό μεγάλο τελικό του Supercup

20:30ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR- ΠΑΟΚ για τον ημιτελικό του Super Cup

20:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η 12αδα για τον ημιτελικό του Supercup - Αυτούς διάλεξε ο Ομπράντοβιτς

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Τράπεζες και Τεχνητή Νοημοσύνη - Τι αλλάζει σε δάνεια, συναλλαγές και εξυπηρέτηση πελατών

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Καταρρακτώδης βροχή με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια - Βίντεο

20:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Ξεσπά ο αδελφός της Πηνελόπης - «Αδύναμοι άνδρες καταστρέφουν μια ζωή»

19:54ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΟ: Ψηφιακό «κόσκινο» και πρόστιμα 400 ευρώ για τα ανασφάλιστα οχήματα

19:47LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Όλα για όλα» για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ - «Βουλιάζει» το στάδιο από κόσμο

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αυτοκίνητο παρέσυρε σταθμευμένα οχήματα - Ένα κρέμεται πάνω από πάρκινγκ

19:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Πού χτυπά απόψε και αύριο - Οι περιοχές στο «κόκκινο» - Βρέχει στο ΟΑΚΑ

19:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός ΑKTOR: Η άφιξη της αποστολής των Πράσινων στο Περιστέρι - Βίντεο

19:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ: Οι διαιτητές του δεύτερου ημιτελικού

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισίας και Κύμης λόγω της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

19:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πληρώνεται την ερχόμενη εβδομάδα η τέταρτη δόση - Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα είναι ο Οκτώβριος - Η προοπτική για «γαϊδουροκαλόκαιρο» και η πρόγνωση του ECMWF

19:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Πού χτυπά απόψε και αύριο - Οι περιοχές στο «κόκκινο» - Βρέχει στο ΟΑΚΑ

18:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Godzilla» Ελ Νίνιο: Έρχεται το ισχυρότερο φαινόμενο στην ιστορία - Το σενάριο που τρομάζει

08:01LIFESTYLE

Πασχάλης για το «στιγμιαίο λάθος»: «Η κακιά μοίρα μου έδωσε μικρή επιπολαιότητα και αυτήν πληρώνω»

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Ελαιόλαδο: Έπεσε η τιμή στα 8,5 ευρώ το λίτρο - Τι προβληματίζει τους παραγωγούς

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα - Καθηγητής Καρύδης: Το κτίριο ήταν «από έξω μπέλα μπέλα και από μέσα Κατσιβέλα» - Στον δεύτερο όροφο έγινε η έκρηξη

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διαγνώστηκε με καρκίνο στον λάρυγγα η Ρούλα Πισπιρίγκου - Πάσχει ήδη από Λύκο η «Μήδεια της Πάτρας»

19:47LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Όλα για όλα» για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ - «Βουλιάζει» το στάδιο από κόσμο

13:25ΚΑΙΡΟΣ

Οριστικό: «Κλείδωσε» ο καιρός για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: «Η Έρις, ένα από τα 6 θύματα, είχε έρθει ταξίδι του μέλιτος και ήταν έγκυος - Αποκάλυψη Newsbomb

14:09ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλω πάνω απ’ όλα να παραμείνει παιδί» - Η ιστορία της 5χρονης Σιένα που μπήκε στην εφηβεία σε ηλικία 10 μηνών

20:51LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ψιχαλίζει στο ΟΑΚΑ - Με αδιάβροχα οι χιλιάδες θαυμαστές της περιμένουν την απολαύσουν

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Καταρρακτώδης βροχή με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια - Βίντεο

20:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ο υπνοθεραπευτής «σπάει» τη σιωπή του - «Τίποτα δεν θα είχε γίνει από αυτά»

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Αυτά είναι τα πρόσωπα της τραγωδίας στη Λυσικράτους

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισίας και Κύμης λόγω της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

22:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκαθάρισε το τοπίο - Αυτή η περιοχή θα δεχτεί αύριο τον μεγαλύτερο όγκο νερού - Τι δείχνουν ECMWF και GFS

11:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Στην εντατική ο Ντάνι Οσβάλντο!

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Φοίβος Δεληβοριάς για Γιώργο Μαζωνάκη: «Δεν ήταν το καλό παιδί που υπάκουε σε όλα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ