Σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Στην εντατική ο Ντάνι Οσβάλντο!

Snapshot Ο Ντάνι Οσβάλντο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική μετά από σοβαρή επιδείνωση της υγείας του.

Παρουσίασε σοβαρή πλευριτική συλλογή με μεγάλη συγκέντρωση υγρού και μολυσμένου υλικού που απαιτούσε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Κατά την επέμβαση αφαιρέθηκε και μικρό τμήμα πνευμονικού ιστού για την αντιμετώπιση πνευμονικής επιπλοκής.

Ο Οσβάλντο μεταφέρθηκε στο Hospital Municipal de Llavallol στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, μετά από ανακοπή της κατάστασης στο σπίτι του.

Η οικογένεια του πρώην ποδοσφαιριστή διατηρεί χαμηλούς τόνους και το νοσοκομείο δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση. Snapshot powered by AI

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Ντάνι Οσβάλντο, ο 40χρονος πρώην επιθετικός με θητεία σε Γιουβέντους, Ρόμα και την εθνική Ιταλίας. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο λόγω επιδείνωσης της υγείας του, μετά από έντονους πόνους στο στήθος και γενική αδιαθεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Tuttosport, ο Οσβάλντο παρέμεινε για αρκετές ημέρες στο σπίτι του στο Μπάνφιλντ, όπου παρουσίασε σοβαρή δυσφορία.

Η αδερφή του και ένας φίλος του εντόπισαν την επιδείνωση της κατάστασής του και προχώρησαν στην άμεση μεταφορά του στο Hospital Municipal de Llavallol, στην επαρχία του Μπουένος Άιρες.

Οι ιατρικές εξετάσεις αποκάλυψαν μια σοβαρή πλευριτική συλλογή στη δεξιά πλευρά του θώρακα, με μεγάλη συγκέντρωση υγρού και μολυσμένου υλικού, που απαιτούσε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Αργεντινής που αναφέρει το Tuttosport, αφαιρέθηκε και μικρό τμήμα πνευμονικού ιστού, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πνευμονική επιπλοκή.

Μετά το χειρουργείο, ο Οσβάλντο μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Μέχρι στιγμής, το νοσοκομείο δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του, ενώ η οικογένεια του πρώην ποδοσφαιριστή αποφάσισε να κρατήσει χαμηλούς τόνους για το θέμα.