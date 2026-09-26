Κατάρρευση κτηρίου στην Πλάκα: Πληροφορίες για αυτόνομους λέβητες αερίου στα διαμερίσματα

Snapshot Στην κατάρρευση κτηρίου στην Πλάκα εντοπίστηκε νεκρή Αμερικανίδα και πέντε άτομα αγνοούνται.

Ο αντιδήμαρχος Αθηναίων ανέφερε την ύπαρξη δύο αυτόνομων λεβήτων αερίου στους δύο ορόφους του κτηρίου.

Οι κάτοικοι ανέφεραν οσμή φυσικού αερίου πριν το συμβάν, αλλά οι πρώτοι έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή.

Η ύπαρξη των αυτόνομων λεβήτων αερίου σχετίζεται πιθανώς με τα αίτια της κατάρρευσης. Snapshot powered by AI

Μια πληροφορία που φαίνεται να ρίχνει φως τα αίτια της κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα έδωσε ο αντιδήμαρχος Αθηναίων, Παρης Χαρλαύτης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα, ο κύριος Χαρλαύτης αναφέρθηκε σε «δυο αυτόνομους λέβητες αερίου» που είχαν οι δύο όροφοι του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους.

Να σημειωθεί πως από την πρώτη στιγμή, οι κάτοικοι έκαναν λόγο για οσμή φυσικού αερίου ωστόσο στους πρώτους ελέγχους που έγιναν αμέσως μετά το τραγικό συμβάν δεν διαπιστώθηκε κάποια διαρροή από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις.

Από την κατάρρευση του κτηρίου έχει εντοπιστεί μια Αμερικανίδα νεκρή ενώ άλλα πέντε άτομα αγνοούνται.

Δημογλίδου: Δύσκολη και επικίνδυνη η διαδικασία

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ στο ΕΡΤnews, η Κωνσταντία Δημογλίδου, από την πρώτη στιγμή στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με την Αστυνομία να έχει αποκλείσει την περιοχή και να συνδράμει στις έρευνες.

«Δεν είναι εύκολη διαδικασία καθώς ουσιαστικά το μεγαλύτερο τμήμα του κτιρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα που βρίσκονται κοντά τα οποία για λόγους ασφαλείας έχουν εκκενωθεί», υπογράμμισε.Οι πυροσβέστες επιχειρούν μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς μεγάλο τμήμα του κτιρίου έχει καταρρεύσει.

«Ταυτόχρονα απομακρύνονται υλικά και στη συνέχεια προχωρούν σε έρευνα οι πυροσβέστες», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία είναι χρονοβόρα και επικίνδυνη.Σε ό,τι αφορά τις πρώτες ενδείξεις για τα αίτια της έκρηξης, η αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν αναφορές πολιτών: «Οι πρώτες αναφορές που έλαβαν οι αστυνομικοί είναι ότι υπήρχε κάποια οσμή κάποιου αερίου, χωρίς βέβαια αυτό να έχει προσδιοριστεί».

Η προανάκριση διενεργείται από την Πυροσβεστική, με προτεραιότητα την ανεύρεση των αγνοουμένων. «Προτεραιότητα είναι η ανεύρεση ανθρώπων και στη συνέχεια θα διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η έκρηξη».

Αυτό ήταν το κτίριο που κατέρρευσε στη Λυσικράτους 15

Ολονύχτια είναι η επιχείρηση στα χαλάσματα του κτιρίου που κατέρρευσε σήμερα το πρωί στην Πλάκα για τους 6 αγνοούμενους, Βρετανούς και Αμερικανούς.

Τo Newsbomb εξασφάλισε εικόνα του κτίρίου πριν από την ολική καταστροφή του, ως συνέπεια της έκρηξης -πιθανόν από διαρροή αερίου- και κατόπιν της πυρκαγιάς που ακολούθησε.

Όπως φαίνεται στην φωτογραφία το κτίριο μοιάζει ανακαινισμένο, με σύγχρονα παράθυρα και κουφώματα, και φαίνεται πρόσφατα βαμμένο, ενώ ο πρώτος όροφος που ενοικιαζόταν με βραχυχρόνια μίσθωση ξεχωρίζει με το μπαλκόνι και το τραπεζάκι με τις καρέκλες.

Υπενθυμίζεται ότι στο δεύτερο όροφο διέμενε ζευγάρι Βρετανών, ενώ τον πρώτο όροφο είχε ενοικιάσει οικογένεια Αμερικανών τουριστών, η οποία αποτελούνταν από τον πατέρα, την μητέρα και τον γιο, οι οποίοι έκαναν και το chek in. Μαζί με τον γιο ήταν και η κοπέλα του.

Νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής:

Στην 2όροφη οικία επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα, η οποία κατέρρευσε μετά από έκρηξη, σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 07:45, είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ατόμων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου που κατέρρευσε.

Επιχειρούν, 30 Πυροσβέστες με 6 οχήματα εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης.

Κατά διαστήματα, διακόπτεται προσωρινά η μεταφορά υλικών και κάθε θόρυβος, προκειμένου να διευκολυνθεί η έρευνα των διασωστών που χρησιμοποιούν ειδικά γεώφονα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια.

Ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό ατόμων.

Οι σκύλοι έρευνας διάσωσης αξιοποιούνται κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο.

Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών.

Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος.

Επίσης, παραμένουν δυνάμεις της ΕΛΑΣ αλλά και 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ 2 ακόμη ασθενοφόρα είναι σε ετοιμότητα.

Η όλη επιχείρηση θα συνεχιστεί κανονικά και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Υπενθυμίζεται ότι, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, κατά την άφιξή τους στο συμβάν, σήμερα το πρωί, απεγκλώβισαν δύο γυναίκες, από παρακείμενο κτίριο επί της οδού Λυσικράτους, οι οποίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ

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