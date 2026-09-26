Τρόμος στη Ρωσία: Αρκούδα κατασπάραξε γυναίκα - Δείτε εικόνες

Ένας γείτονας πυροβόλησε και σκότωσε το ζώο, όμως η γυναίκα είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά της

Δημήτρης Δρίζος

Τρόμος στη Ρωσία: Αρκούδα κατασπάραξε γυναίκα - Δείτε εικόνες
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μια 51χρονη γυναίκα κατασπαράχθηκε από αρκούδα στην περιοχή Κρασνογιάρσκ, η οποία αποτελεί το έβδομο θύμα επιθέσεων αρκούδων στην περιοχή φέτος.
  • Το καλοκαίρι έχει καταγραφεί ως το πιο θανατηφόρο των τελευταίων δεκαετιών για επιθέσεις αρκούδων στη Ρωσία, με τουλάχιστον 20 νεκρούς σε 11 περιοχές από την αρχή της χρονιάς.
  • Οι ειδικοί αποδίδουν την αύξηση των επιθέσεων στην έλλειψη τροφής για τις αρκούδες λόγω πρόωρης άνοιξης και στην προσέλκυση των ζώων από ανθρώπινα απορρίμματα.
  • Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ποινική έρευνα κατά του τοπικού υπουργείου Περιβάλλοντος για αμέλεια και προειδοποιούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις δασικές περιοχές.
  • Ο πληθυσμός των καφέ αρκούδων έχει υπερδιπλασιαστεί από το 1990, με σχεδόν 27.000 να ζουν μόνο στην περιοχή Κρασνογιάρσκ.
Snapshot powered by AI

Μια Ρωσίδα γυναίκα κατασπαράχθηκε μέχρι θανάτου από μια άγρια αρκούδα, σε ένα τρομακτικό κύμα θανατηφόρων επιθέσεων που έχει σημειωθεί στη χώρα.

Η 51χρονη, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν γίνει γνωστά, είναι το έβδομο άτομο που σκοτώνεται σε επιθέσεις αρκούδων στην περιοχή Κρασνογιάρσκ, σε αυτό που οι κάτοικοι χαρακτηρίζουν ως το πιο θανατηφόρο καλοκαίρι των τελευταίων δεκαετιών.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS, η γυναίκα είδε μια μεγάλη καφέ αρκούδα να προσπαθεί να μπει σε έναν χώρο όπου κρατούσε ζώα, στον κήπο του σπιτιού της στο χωριό Βοζνεσένκα.

Ξαφνικά, η αρκούδα όρμησε πάνω της.

Ένας γείτονας πυροβόλησε και σκότωσε το ζώο, όμως η γυναίκα είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά της.

Βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ερευνητές δείχνει αστυνομικούς να εξετάζουν το πτώμα της αρκούδας που πραγματοποίησε την επίθεση.

1.jpg

Το τεράστιο άψυχο σώμα του ζώου βρέθηκε πεσμένο σε δασική περιοχή.

Η νέα επίθεση σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο μιας μητέρας οκτώ παιδιών στην ίδια περιοχή, όταν μια αρκούδα την άρπαξε από το παράθυρο της κρεβατοκάμαράς της ενώ εκείνη κοιμόταν.

Το διαμελισμένο σώμα της Λιουντμίλα Προκόφιεβνα βρέθηκε αργότερα σε απόσταση μεγαλύτερη των 15 μέτρων από το αγροτικό σπίτι της, στο χωριό Βέρχνε Κεμπέζ.

Μεταξύ των άλλων θυμάτων από επιθέσεις αρκούδων στο Κρασνογιάρσκ αυτόν τον μήνα είναι ένας 39χρονος υλοτόμος και δύο γυναίκες που είχαν βγει για να μαζέψουν μανιτάρια.

Οι συνταξιούχοι Γκαλίνα Τετερίνα, 73 ετών, και Ζόγια Γ., 67 ετών, είχαν βγει επίσης για μανιτάρια όταν δέχθηκαν επίθεση από το ζώο.

Εκτιμάται ότι η αρκούδα σκότωσε και έθαψε τη Ζόγια, πριν η Γκαλίνα βρεθεί στο ίδιο σημείο λίγες ώρες αργότερα.

Μια σειρά θανατηφόρων περιστατικών έχει σημειωθεί σε ολόκληρη τη Ρωσία, με τουλάχιστον 20 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους σε 11 περιοχές της χώρας από την αρχή της χρονιάς.

Τον Αύγουστο, μια γυναίκα σύρθηκε έξω από τη σκηνή της μέσα στη νύχτα, μόλις μία ημέρα αφότου είχε αρραβωνιαστεί.

2.jpg

Η 29χρονη Σνεζάνα Κορολιόβα κατασπαράχθηκε μέχρι θανάτου κατά τη διάρκεια μιας ρομαντικής εκδρομής για κάμπινγκ στα όρη Αλτάι, στη νότια Σιβηρία.

Η Σνεζάνα και ο μέλλων σύζυγός της ξύπνησαν όταν το θηρίο άρχισε να σκίζει τη σκηνή τους, προτού «αρπάξει και σύρει μακριά τη γυναίκα που ούρλιαζε».

Η αρκούδα σκότωσε με άγριο τρόπο τη νεαρή γυναίκα και στη συνέχεια μετέφερε το σώμα της στην άλλη πλευρά του ποταμού Μπίγια, όπου το έθαψε.

Μια αυτόπτης μάρτυρας, η Αλίνα, δήλωσε: «Δεν την άφηνε και… τη έσερνε στην άλλη πλευρά του ποταμού».

Ειδικοί εκτιμούν ότι οι αρκούδες έχουν αναγκαστεί φέτος να αναζητούν τροφή σε μεγαλύτερη έκταση, λόγω της έλλειψης καρπών μετά από μια πρόωρη άνοιξη.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους ειδικούς, οι άνθρωποι αφήνουν τρόφιμα και απορρίμματα σε εξωτερικούς χώρους, προσελκύοντας τις αρκούδες, ενώ δεν ακολουθούν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Οι μικρότεροι και ηπιότεροι χειμώνες, μεταξύ άλλων παραγόντων, έχουν οδηγήσει σε υπερδιπλασιασμό του πληθυσμού των αρκούδων από το 1990, όταν υπολογιζόταν σε περίπου 130.000.

Στο Κρασνογιάρσκ, όπου σημειώθηκε η τελευταία επίθεση, ζουν σχεδόν 27.000 από τις συνολικά 308.000 καφέ αρκούδες της Ρωσίας, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Οι ερευνητές ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι ξεκίνησαν ποινική έρευνα σε βάρος του τοπικού υπουργείου Περιβάλλοντος, έπειτα από καταγγελίες για αμέλεια.

Οι Αρχές έχουν προειδοποιήσει τους πολίτες να αποφεύγουν τις επισκέψεις σε δασικές περιοχές, καθώς οι τρομακτικές επιθέσεις συνεχίζονται.

«Αν συναντήσετε ένα μεγάλο αρπακτικό, ουσιαστικά δεν έχετε καμία πιθανότητα να επιβιώσετε», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:10LIFESTYLE

The Voice: «Γιώργο, μου λείπεις φιλαράκι»-Το συγκινητικό αφιέρωμα στον Μαζωνάκη και η άδεια καρέκλα

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη με τον χρόνο στα χαλάσματα στην Πλάκα -Αγωνία για τους 5 αγνοούμενους

09:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Mitsuoka LA1: Τι κρύβεται πίσω από αυτή την κλασική Corvette;

08:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με Άννα Βίσση, Μπραντ Πιτ, Αριστοφάνη και φεστιβάλ στην Αθήνα

08:44LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Νίκος Οικονομόπουλος για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Μόνο ο Γιώργος ξέρει αν τον αγαπάω» 

08:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έχετε κρυπτονομίσματα; Έρχεται φόρος... 49,5% στις συναλλαγές!

08:31ΚΟΣΜΟΣ

«Επιχείρηση» για 5.000 μικρούς πιγκουίνους - Θα εμβολιαστούν κατά της γρίπης των πτηνών

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η νέα ηλεκτρική Mercedes-Benz GLA στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Με τι καιρό θα γίνει η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

08:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Super Cup 2026: Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός – ΑΕΚ, για τα δύο εισιτήρια του τελικού

08:09LIFESTYLE

Η μάχη των σίριαλ μόλις ξεκίνησε - Οι πρώτες εντυπώσεις και τα δυνατά χαρτιά που έρχονται

08:08WHAT THE FACT

Ένα «μπρα ντε φερ» στον πυρήνα της Γης αλλάζει τη διάρκεια της ημέρας

08:01LIFESTYLE

Πασχάλης για το «στιγμιαίο λάθος»: «Η κακιά μοίρα μου έδωσε μικρή επιπολαιότητα και αυτήν πληρώνω»

08:00ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο Τσίπρας θα χρησιμοποιήσει ακόμα και… κηραλοιφή προκειμένου να ξανακυβερνήσει

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διαγνώστηκε με καρκίνο στον λάρυγγα η Ρούλα Πισπιρίγκου - Πάσχει ήδη από Λύκο η «Μήδεια της Πάτρας»

07:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ: Ο απόλυτος οδηγός για τη μεγάλη συναυλία - Πύλες, μετακίνηση, απαγορεύσεις και όλα όσα πρέπει να ξέρετε

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Ένας παράξενος θρύλος: Οι Ιάπωνες υποστηρίζουν ότι ο τάφος του Ιησού βρίσκεται σε απομακρυσμένο χωριό της χώρας τους

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στη Ρωσία: Αρκούδα κατασπάραξε γυναίκα - Δείτε εικόνες

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Τον Νοέμβριο η δίκη της για τις δολοφονίες τριών βρεφών

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενεργειακή κρίση: Ακόμα και σενάρια για περιορισμό στην κατανάλωση ρεύματος εξετάζει η ΕΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:01LIFESTYLE

Πασχάλης για το «στιγμιαίο λάθος»: «Η κακιά μοίρα μου έδωσε μικρή επιπολαιότητα και αυτήν πληρώνω»

06:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αντιδράσεις για την ανάθεση 27 πωλητηρίων των μεγαλύτερων αρχαιολογικών χώρων σε ιδιωτική εταιρία

22:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκαθάρισε το τοπίο - Αυτή η περιοχή θα δεχτεί αύριο τον μεγαλύτερο όγκο νερού - Τι δείχνουν ECMWF και GFS

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Με τι καιρό θα γίνει η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διαγνώστηκε με καρκίνο στον λάρυγγα η Ρούλα Πισπιρίγκου - Πάσχει ήδη από Λύκο η «Μήδεια της Πάτρας»

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Υπό κράτηση η Τουρκάλα «Αντριάνα Λίμα» του Survivor για σκάνδαλο με τα fund

06:45ΕΛΛΑΔΑ

«Μου λένε 3.000 - 6.000 ευρώ, δεν είμαι εγώ για τέτοια ποσά»- Νέα μηνύματα Μαζωνάκη, υπνοθεραπευτή, γιατρού

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: Ανασύρθηκε νεκρή μια γυναίκα - Αγωνία για τους πέντε αγνοούμενους - Ολονύχτια μάχη της πυροσβεστικής στα χαλάσματα

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Λυσικράτους 15: Πώς ήταν το Airbnb της Πλάκας πριν από την έκρηξη - Φωτογραφίες, τιμές και κριτικές

00:02ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: Αυτό ήταν το κτίριο που κατέρρευσε στη Λυσικράτους 15

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας - Που θα πέσουν οι μπόρες

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στη Ρωσία: Αρκούδα κατασπάραξε γυναίκα - Δείτε εικόνες

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Σαν Φρανσίσκο: Πάνω από 100 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην παραλία για να ουρλιάξουν στον ωκεανό

01:11ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα τρόμου στον Άγιο Παντελεήμονα: «Γάζωσαν» καφέ και τραυμάτισαν 10χρονο κορίτσι

07:07ΕΛΛΑΔΑ

Σπάρταθλον 2026: Πού θα κλείσουν οι δρόμοι σήμερα – Ρυθμίσεις σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Μέγαρα

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Μπορεί η στρατόσφαιρα να προβλέψει τον επόμενο χειμώνα; Τα κύματα Rossby και η πολική δίνη φέρνουν ψύχος στην Ευρώπη

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Επανυπολογισμός για 37.000 συνταξιούχους - Ποιοι θα λάβουν αυξήσεις έως και 240 ευρώ τον μήνα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:09LIFESTYLE

Η μάχη των σίριαλ μόλις ξεκίνησε - Οι πρώτες εντυπώσεις και τα δυνατά χαρτιά που έρχονται

03:15ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της γυναίκα από τα συντρίμμια - Συνεχίζονται οι έρευνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ