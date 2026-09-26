Τρόμος στη Ρωσία: Αρκούδα κατασπάραξε γυναίκα - Δείτε εικόνες

Snapshot Μια 51χρονη γυναίκα κατασπαράχθηκε από αρκούδα στην περιοχή Κρασνογιάρσκ, η οποία αποτελεί το έβδομο θύμα επιθέσεων αρκούδων στην περιοχή φέτος.

Το καλοκαίρι έχει καταγραφεί ως το πιο θανατηφόρο των τελευταίων δεκαετιών για επιθέσεις αρκούδων στη Ρωσία, με τουλάχιστον 20 νεκρούς σε 11 περιοχές από την αρχή της χρονιάς.

Οι ειδικοί αποδίδουν την αύξηση των επιθέσεων στην έλλειψη τροφής για τις αρκούδες λόγω πρόωρης άνοιξης και στην προσέλκυση των ζώων από ανθρώπινα απορρίμματα.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ποινική έρευνα κατά του τοπικού υπουργείου Περιβάλλοντος για αμέλεια και προειδοποιούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις δασικές περιοχές.

Ο πληθυσμός των καφέ αρκούδων έχει υπερδιπλασιαστεί από το 1990, με σχεδόν 27.000 να ζουν μόνο στην περιοχή Κρασνογιάρσκ. Snapshot powered by AI

Μια Ρωσίδα γυναίκα κατασπαράχθηκε μέχρι θανάτου από μια άγρια αρκούδα, σε ένα τρομακτικό κύμα θανατηφόρων επιθέσεων που έχει σημειωθεί στη χώρα.

Η 51χρονη, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν γίνει γνωστά, είναι το έβδομο άτομο που σκοτώνεται σε επιθέσεις αρκούδων στην περιοχή Κρασνογιάρσκ, σε αυτό που οι κάτοικοι χαρακτηρίζουν ως το πιο θανατηφόρο καλοκαίρι των τελευταίων δεκαετιών.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS, η γυναίκα είδε μια μεγάλη καφέ αρκούδα να προσπαθεί να μπει σε έναν χώρο όπου κρατούσε ζώα, στον κήπο του σπιτιού της στο χωριό Βοζνεσένκα.

Ξαφνικά, η αρκούδα όρμησε πάνω της.

Ένας γείτονας πυροβόλησε και σκότωσε το ζώο, όμως η γυναίκα είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά της.

Βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ερευνητές δείχνει αστυνομικούς να εξετάζουν το πτώμα της αρκούδας που πραγματοποίησε την επίθεση.

Το τεράστιο άψυχο σώμα του ζώου βρέθηκε πεσμένο σε δασική περιοχή.

Η νέα επίθεση σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο μιας μητέρας οκτώ παιδιών στην ίδια περιοχή, όταν μια αρκούδα την άρπαξε από το παράθυρο της κρεβατοκάμαράς της ενώ εκείνη κοιμόταν.

Το διαμελισμένο σώμα της Λιουντμίλα Προκόφιεβνα βρέθηκε αργότερα σε απόσταση μεγαλύτερη των 15 μέτρων από το αγροτικό σπίτι της, στο χωριό Βέρχνε Κεμπέζ.

Μεταξύ των άλλων θυμάτων από επιθέσεις αρκούδων στο Κρασνογιάρσκ αυτόν τον μήνα είναι ένας 39χρονος υλοτόμος και δύο γυναίκες που είχαν βγει για να μαζέψουν μανιτάρια.

Οι συνταξιούχοι Γκαλίνα Τετερίνα, 73 ετών, και Ζόγια Γ., 67 ετών, είχαν βγει επίσης για μανιτάρια όταν δέχθηκαν επίθεση από το ζώο.

Εκτιμάται ότι η αρκούδα σκότωσε και έθαψε τη Ζόγια, πριν η Γκαλίνα βρεθεί στο ίδιο σημείο λίγες ώρες αργότερα.

Μια σειρά θανατηφόρων περιστατικών έχει σημειωθεί σε ολόκληρη τη Ρωσία, με τουλάχιστον 20 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους σε 11 περιοχές της χώρας από την αρχή της χρονιάς.

Τον Αύγουστο, μια γυναίκα σύρθηκε έξω από τη σκηνή της μέσα στη νύχτα, μόλις μία ημέρα αφότου είχε αρραβωνιαστεί.

Η 29χρονη Σνεζάνα Κορολιόβα κατασπαράχθηκε μέχρι θανάτου κατά τη διάρκεια μιας ρομαντικής εκδρομής για κάμπινγκ στα όρη Αλτάι, στη νότια Σιβηρία.

Η Σνεζάνα και ο μέλλων σύζυγός της ξύπνησαν όταν το θηρίο άρχισε να σκίζει τη σκηνή τους, προτού «αρπάξει και σύρει μακριά τη γυναίκα που ούρλιαζε».

Η αρκούδα σκότωσε με άγριο τρόπο τη νεαρή γυναίκα και στη συνέχεια μετέφερε το σώμα της στην άλλη πλευρά του ποταμού Μπίγια, όπου το έθαψε.

Μια αυτόπτης μάρτυρας, η Αλίνα, δήλωσε: «Δεν την άφηνε και… τη έσερνε στην άλλη πλευρά του ποταμού».

Ειδικοί εκτιμούν ότι οι αρκούδες έχουν αναγκαστεί φέτος να αναζητούν τροφή σε μεγαλύτερη έκταση, λόγω της έλλειψης καρπών μετά από μια πρόωρη άνοιξη.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους ειδικούς, οι άνθρωποι αφήνουν τρόφιμα και απορρίμματα σε εξωτερικούς χώρους, προσελκύοντας τις αρκούδες, ενώ δεν ακολουθούν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Οι μικρότεροι και ηπιότεροι χειμώνες, μεταξύ άλλων παραγόντων, έχουν οδηγήσει σε υπερδιπλασιασμό του πληθυσμού των αρκούδων από το 1990, όταν υπολογιζόταν σε περίπου 130.000.

Στο Κρασνογιάρσκ, όπου σημειώθηκε η τελευταία επίθεση, ζουν σχεδόν 27.000 από τις συνολικά 308.000 καφέ αρκούδες της Ρωσίας, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Οι ερευνητές ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι ξεκίνησαν ποινική έρευνα σε βάρος του τοπικού υπουργείου Περιβάλλοντος, έπειτα από καταγγελίες για αμέλεια.

Οι Αρχές έχουν προειδοποιήσει τους πολίτες να αποφεύγουν τις επισκέψεις σε δασικές περιοχές, καθώς οι τρομακτικές επιθέσεις συνεχίζονται.

«Αν συναντήσετε ένα μεγάλο αρπακτικό, ουσιαστικά δεν έχετε καμία πιθανότητα να επιβιώσετε», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.