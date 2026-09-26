Ένας παράξενος θρύλος: Οι Ιάπωνες υποστηρίζουν ότι ο τάφος του Ιησού βρίσκεται σε χωριό της χώρας

Snapshot Ένα απομακρυσμένο χωριό στην Ιαπωνία, το Σίνγκο, πιστεύει ότι ο Ιησούς επισκέφθηκε δύο φορές τη χώρα και πέθανε εκεί, αντί να σταυρωθεί στην Ιερουσαλήμ.

Ο μύθος βασίζεται σε χειρόγραφα γνωστά ως «Έγγραφα Τακενούτσι», που θεωρούνται πλαστά από θεολόγους και δεν αναγνωρίζονται από τη Βίβλο ή την Καθολική Εκκλησία.

Στο Σίνγκο υπάρχει Πάρκο του Ιησού με ταφικούς τύμβους και μουσείο, τα οποία προβάλλουν την τοπική παράδοση και προσελκύουν τουρίστες.

Ο θρύλος υποστηρίζει ότι ο αδελφός του Ιησού, Ισουκίρι, πήρε τη θέση του στον σταυρό, ενώ ο Ιησούς έζησε μέχρι τα 106 χρόνια στην Ιαπωνία, έχοντας οικογένεια.

Από τη δεκαετία του 1960, το χωριό διοργανώνει ετήσιο Φεστιβάλ του Ιησού, που συνδυάζει κοινοτική γιορτή και θεολογικό μύθο. Snapshot powered by AI

Έναν από τους πιο παράξενους θρύλους για την ζωή και τον θάνατο του Ιησού υποστηρίζει ένα μικρό απομακρυσμένο χωριό στην Ιαπωνία. Πιστεύει ότι ο Ιησούς επισκέφθηκε τη χώρα δύο φορές και μάλιστα τη δεύτερη έμεινε και πέθανε στο χωριό Σίνγκο.

Μάλιστα οι αρχές του χωριού πιστεύουν τόσο πολύ τον θρύλο που έχουν τοποθετήσει και πινακίδα για τον τάφο του Ιησού προκειμένου να τον επισκεφθούν τουρίστες. Η ιστορία που υποστηρίζουν οι Ιάπωνες δεν αναφέρεται στη Βίβλο ούτε υποστηρίζεται από την Καθολική Εκκλησία. Ο τοπικός μύθος του χωριού, όμως, επιμένει ότι ο Ιησούς αντί να πεθάνει στον σταυρό στην Ιερουσαλήμ, κατέφυγε στο Σίνγκο, έγινε αγρότης, παντρεύτηκε, απέκτησε παιδιά και έζησε μέχρι βαθιά γηρατειά στην καταπράσινη ιαπωνική ύπαιθρο.

Αυτή η εκδοχή της ιστορίας του Ιησού έχει καταγραφεί σε μια μυστηριώδη συλλογή χειρογράφων, γνωστή ως «Έγγραφα Τακενούτσι», τα οποία φέρεται να γράφτηκαν πριν από χιλιάδες χρόνια και ανακαλύφθηκαν εκ νέου τη δεκαετία του 1930. Αν και αυτά τα «αρχαία» έγγραφα και το περιεχόμενό τους έχουν ευρέως πιστοποιηθεί ως πλαστά — κανένας θεολόγος που σέβεται το διδακτορικό του δεν θα έσπευδε να υποστηρίξει αυτούς τους ισχυρισμούς — ο μύθος συνεχίζει να ζει στο Σίνγκο.

Εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια, το χωριό έχει αγκαλιάσει αυτή τη λαϊκή παράδοση του μυθού όχι ως θρησκευτικό δόγμα, αλλά ως ευκαιρία για την ενίσχυση του κοινοτικού πνεύματος, τη διατήρηση των τοπικών παραδόσεων και τη διοργάνωση ενός από τα πιο ασυνήθιστα ετήσια φεστιβάλ της χώρας, το Φεστιβάλ του Ιησού.

Στο επίκεντρο όλων αυτών βρίσκεται το Πάρκο του Ιησού, με δύο ταφικούς τύμβους και το Μουσείο Παραδόσεων του Χωριού του Ιησού. «Ο Χριστός επισκέφθηκε την Ιαπωνία δύο φορές», είπε ο διευθυντής του μουσείου, Χιντενόμπου Καντογκίσι, στο CNN, εξηγώντας το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάζεται στα Έγγραφα Τακενούτσι. Σύμφωνα με τον μύθο, ανέφερε ο Καντογκίσι, ο Ιησούς επισκέφθηκε αρχικά την επαρχία Τογιάμα, πιο νότια, όπου εργάστηκε για την αυτοκρατορική οικογένεια της χώρας, πριν επιστρέψει στην Ιουδαία, όπου «διέδωσε το μήνυμα της θεϊκής γης, της Ιαπωνίας».

Τα έγγραφα υποστηρίζουν ότι, χρόνια αργότερα, όταν ο Ιησούς επρόκειτο να σταυρωθεί, ο αδελφός του Ισουκίρι, ο οποίος επίσης δεν αναφέρεται πουθενά στη Βίβλο, πήρε τη θέση του στο σταυρό, εξήγησε ο Καντογκίσι. «Ο Ιησούς έκανε τότε ένα δεύτερο ταξίδι πίσω στην Ιαπωνία, όπου έζησε μέχρι την ηλικία των 106 ετών, απέκτησε τρία παιδιά και απεβίωσε», είπε.

Το Φεστιβάλ του Ιησού CNN

«Ο τάφος του Ιέσου Κιρισούτο»

Αιώνες αργότερα, το 1935, ένας θρησκευτικός ηγέτης ονόματι Κιγιομάρο Τακενούτσι ισχυρίστηκε ότι είχε ανακαλύψει τον τάφο του Ιέσου Κιρισούτο, όπως είναι γνωστός ο Ιησούς στην Ιαπωνία.

Αποδίδει στα μυστηριώδη αυτά έγγραφα το γεγονός ότι τον οδήγησαν στο Σίνγκο, που τότε ήταν γνωστό ως Χεράι, όπου κάποιοι ντόπιοι μπόρεσαν να τον οδηγήσουν στους ταφικούς τύμβους. Κατά τύχη, τα πρωτότυπα κείμενα, τα οποία περιέχουν και άλλους ενδιαφέροντες ισχυρισμούς σχετικά με τον ρόλο της Ιαπωνίας στην παγκόσμια ιστορία, φέρεται να καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα υπάρχουν μόνο αντίγραφα, τα οποία εκτίθενται στο μουσείο, μαζί με άλλα αντικείμενα που συνδέονται με τον μύθο, αλλά απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών και βίντεο.

«Ο ίδιος ο τάφος του Ιησού βρισκόταν πάντα εδώ, αλλά δεν υπήρχε τίποτα που να τον εξηγεί επαρκώς. Έτσι, το 1996, χτίσαμε αυτό το μουσείο και οργανώσαμε την έκθεση», σημείωσε ο Καντογκίσι.

Σε έναν λόφο, λίγα βήματα μακριά από το μουσείο, βρίσκονται δύο μεγάλοι τύμβοι από χώμα, που περιβάλλονται από χαμηλούς λευκούς φράχτες και σηματοδοτούνται από μεγάλους ξύλινους σταυρούς. Ο ένας πιστεύουτν ότι είναι ο τάφος του Ιησού και στον άλλο θεωρούν ότι βρίσκεται θαμμένο το αυτί του αδελφού του, Ισουκίρι.

Παράλληλα το χωριό κάθε χρόνο από την δεκαετία του 1960 και μετά, οργανώνει το «Κιρισούτο Ματσούρι», ή Φεστιβάλ του Ιησού την πρώτη Κυριακή του Ιουνίου. Η εκδήλωση αποτελεί εξίσου ιερό φόρο τιμής, χαρούμενη κοινοτική γιορτή και ένα συναρπαστικό θεολογικό αίνιγμα.