Ειρήνη Μουρτζούκου: Τον Νοέμβριο η δίκη της για τις δολοφονίες τριών βρεφών

Snapshot Η Ειρήνη Μουρτζούκου θα καθίσει στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Πατρών στις 4 Νοεμβρίου 2026 για τη δολοφονία τριών βρεφών, μεταξύ των οποίων είναι τα δύο δικά της παιδιά και ένα παιδί φίλης της.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αχαΐας εξέδωσε παραπεμπτικό βούλευμα, αποδεχόμενο την εισαγγελική πρόταση που χαρακτηρίζει τη Μουρτζούκου ως οργανωμένη και επικίνδυνη, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό μειωμένου καταλογισμού.

Η εισαγγελέας αναφέρει ότι η κατηγορούμενη απολάμβανε τα θύματά της χωρίς ενοχή και επιδίωκε την απόλυτη κυριαρχία μέσω της δολοφονίας ανυπεράσπιστων βρεφών και παιδιών.

Η εγκληματική πορεία της συνδέεται με τον θάνατο της μικρότερης αδελφής της το 2014, που θεωρείται προάγγελος των επόμενων εγκλημάτων, παρά το ότι η πράξη αυτή έχει παραγραφεί.

Το προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον της Μουρτζούκου δεν θεωρείται ελαφρυντικό, αλλά πλαίσιο ανάπτυξης χειριστικών συμπεριφορών και εξαπάτησης που χρησιμοποίησε στην εγκληματική της δράση. Snapshot powered by AI

Πριν από λίγες ημέρες η Ειρήνη Μουρτζουκου μεταφέρθηκε στις φυλακές του Ελαιώνα, αφήνοντας το κελί της στον Κορυδαλλό στην Ιωάννα Γάκα, κατηγορούμενη για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Για την Ειρήνη Μουρτζούκου πλησιάζει πάντως η ώρα της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του anikolouli.gr η 25χρονη κατηγορούμενη θα καθίσει στις 4 Νοεμβρίου 2026 στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Πατρών. Η διαδικασία αφορά το ένα σκέλος της υπόθεσης με τις δολοφονίες τριών βρεφών. Πρόκειται για τα δύο δικά της παιδιά καθώς και ενός ακόμη βρέφους, παιδιού φίλης της. Για τα συγκεκριμένα παιδιά η Μουρτζούκου έχει ήδη ομολογήσει την δολοφονία τους.

Καταπέλτης το εισαγγελικό βούλευμα για τη Μουρτζούκου: «Απολάμβανε τις δολοφονίες χωρίς ενοχή»

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αχαΐας υιοθέτησε στο σύνολό της την εισαγγελική πρόταση για την υπόθεση και εξέδωσε παραπεμπτικό βούλευμα σε βάρος της 25χρονης κατηγορούμενης.

Στην πρότασή της, η εισαγγελέας χαρακτηρίζει την Ειρήνη Μουρτζούκου ως ένα «οργανωμένο, ιδιαίτερα υπολογιστικό, βίαιο, ανελέητο, αδίστακτο και άκρως επικίνδυνο άτομο». Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, η 25χρονη «απολάμβανε τα θύματά της, έρμαια στα χέρια της, χωρίς καμία ενοχή», ενώ απορρίπτεται πλήρως ο ισχυρισμός της υπεράσπισης περί μειωμένου καταλογισμού.

Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αχαΐας αφορά σειρά σοβαρών υποθέσεων που εκτείνονται από το 2020 και μετά:

Χριστούγεννα 2020: Απόπειρα δολοφονίας της πρώην συντρόφου της.

4 Φεβρουαρίου 2021: Θάνατος του έξι μηνών βρέφους φίλης της, της Κατερίνας.

19 Ιουνίου 2022: Θάνατος του πρώτου παιδιού της, σε ηλικία 19 ημερών.

17 Οκτωβρίου 2023: Θάνατος της δύο μηνών κόρης της, Μαρίας-Φρειδερίκης.

Η απαρχή της εγκληματικής πορείας

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον θάνατο της μικρότερης αδελφής της κατηγορούμενης, Ζωής, το 2014, τον οποίο η εισαγγελέας θεωρεί ως την αφετηρία της μετέπειτα εγκληματικής της δράσης.

Αν και η συγκεκριμένη πράξη έχει παραγραφεί και δεν αποτελεί αντικείμενο της δίκης, η εισαγγελική πρόταση τη χαρακτηρίζει «προάγγελο» των εγκλημάτων που ακολούθησαν, σημειώνοντας ότι η κατηγορούμενη αφαίρεσε τη ζωή της αδελφής της με «ανάλγητο τρόπο» ήδη από την εφηβική της ηλικία.

Κατά τις δικαστικές Αρχές, τα θύματα δεν επιλέγονταν τυχαία. Αντίθετα, η 25χρονη φέρεται να στόχευε συστηματικά ανυπεράσπιστα βρέφη και μικρά παιδιά, καθώς, σύμφωνα με το βούλευμα, επιδίωκε την απόλυτη κυριαρχία και τον έλεγχο, αντλώντας μια «διαστρεβλωμένη ενδυνάμωση του εγώ της».

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε, με συνεχείς μετακινήσεις και έντονη αστάθεια. Ωστόσο, το στοιχείο αυτό δεν προβάλλεται ως ελαφρυντικό, αλλά ως το πλαίσιο μέσα στο οποίο, σύμφωνα με την εισαγγελική κρίση, ανέπτυξε από νεαρή ηλικία χειριστικές συμπεριφορές και μηχανισμούς εξαπάτησης που αργότερα αξιοποίησε στην εγκληματική της δράση.

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