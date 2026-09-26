Ενεργειακή κρίση: Ακόμα και σενάρια για περιορισμό στην κατανάλωση ρεύματος εξετάζει η ΕΕ

Τα χειρότερα σενάρια βάζουν στο τραπέζι οι ευρωπαϊκές χώρες σε ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ενεργειακή κρίση: Ακόμα και σενάρια για περιορισμό στην κατανάλωση ρεύματος εξετάζει η ΕΕ
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  • Οι ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν μέτρα για τον έλεγχο των τιμών ενέργειας και την εξασφάλιση του εφοδιασμού εν μέσω ενεργειακής κρίσης.
  • Η μέση τιμή του diesel στην Ευρώπη φτάνει τα 2,23 ευρώ ανά λίτρο, επηρεάζοντας αρνητικά τις μετακινήσεις και τις μεταφορές.
  • Στο πλαίσιο έκτακτης ανάγκης, η ΕΕ εξετάζει την υποχρεωτική μείωση της κατανάλωσης ρεύματος και πιθανές επιλεκτικές διακοπές.
  • Οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ θα συναντηθούν στο Δουβλίνο για να διαμορφώσουν πολιτικές αντιμετώπισης της κρίσης.
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Λύσεις για να περιορίσει την ακρίβεια, η οποία πυροδοτείται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο, αναζητά η Ευρώπη. Μία ακρίβεια που πιέζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ουσιαστικά εξαφανίζοντας το εισόδημα των Ευρωπαίων πολιτών.

Αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βάζουν στο τραπέζι μέτρα ανακούφισης. Την ερχόμενη εβδομάδα, στο Δουβλίνο, οι υπουργοί Ενέργειας θα καθίσουν για να δουν πώς μπορούν να διαμορφώσουν μία πολιτική, όχι μόνο για να ελεγχθούν οι τιμές, αλλά και για να μπορούν να εξασφαλιστούν τα αποθέματα, δηλαδή η ασφάλεια του εφοδιασμού, που αποτελεί τη βασική προτεραιότητα της ΕΕ.

Η μέση τιμή του diesel στην Ευρώπη κυμαίνεται στα 2,23 ευρώ ανά λίτρο, γεγονός που δημιουργεί πίεση σε μετακινήσεις και μεταφορές, μία πίεση που φτάνει μέχρι τον καταναλωτή. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για περιορισμό στις εξαγωγές, προκειμένου να εξασφαλίσει εσωτερικά αποθέματα, αλλά και χαμηλότερες τιμές στις ΗΠΑ. Την επόμενη ημέρα των δηλήσεων αυτών διαψεύστηκε, όχι ό,τι αφορά τις εξαγωγές, αλλά την καθολική απαγόρευση των 90 ημερών.

Όλη αυτή η κατάσταση, στην Ευρώπη προκαλεί ανησυχία για τις επιπτώσεις. Και σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται σχέδια και σενάρια έκτακτης ανάγκης, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο περιορισμός στην κατανάλωση του ρεύματος. Ειδικότερα, ένα σενάριο που εξετάζεται για το ρεύμα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου κρίσης, είναι η υποχρεωτική μείωση της κατανάλωσης, σε περίπτωση που τα πράγματα εξελιχθούν πολύ άσχημα, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις, εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο επιλεκτικών διακοπών ρεύματος.

Επιστολή του επιτρόπου Ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίση τιμών στην ενέργεια ως απόρροια των επιπτώσεων που ο πόλεμος στο Ιράν έχει στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, υπογραμμίζει ο επίτροπος Ενέργειας σε επιστολή - το περιεχόμενο της οποίας περιήλθε εις γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters - στην οποία καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ζήτησης.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κρίση τιμών που συνδέεται με μια κρίση εφοδιασμού», δήλωσε ο επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ Νταν Γιόργκενσεν σε επιστολή του προς τους υπουργούς Ενέργειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρότι η ΕΕ είναι πλέον καλύτερα προετοιμασμένη απ’ ό,τι ήταν τον χειμώνα του 2021, όταν η Ρωσία περιόρισε σημαντικά τις παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να εντείνουν τις προετοιμασίες τους ενόψει του φετινού χειμώνα, δήλωσε.

«Σας καλώ να εξετάσετε το ενδεχόμενο να λάβετε ή να συνεχίσετε να λαμβάνετε μέτρα» που θα διασφαλίσουν την επάρκεια των αποθεμάτων ή/και «θα μειώσουν τη ζήτηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για όσο διάστημα χρειαστεί», υπογραμμίζει ο Νταν Γιόργκενσεν.

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