Γεραπετρίτης: «Ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της Ελλάδας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ»

Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε στις τριμερείς συναντήσεις Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας και Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, καθώς και στις επαφές με Υπουργούς Εξωτερικών χωρών του Παγκόσμιου Νότου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαπεριφερειακής συνεργασίας

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Γεραπετρίτης: «Ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της Ελλάδας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ»
ΚΟΣΜΟΣ
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Στην ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της Ελλάδας αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωση του στην ΕΡΤ κάνοντας απολογισμό των επαφών του κατά την πέμπτη ημέρα της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε στις τριμερείς συναντήσεις Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας και Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, καθώς και στις επαφές με Υπουργούς Εξωτερικών χωρών του Παγκόσμιου Νότου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαπεριφερειακής συνεργασίας.

Αναφέρθηκε επίσης στην ελληνοϊνδική πρωτοβουλία για την Τεχνητή Νοημοσύνη στη ναυτιλία και στη συμμετοχή της Ελλάδας στην ιδρυτική συνεδρίαση της Ομάδας Φίλων για την Ασφάλεια και την Προστασία της Ναυτιλίας και των Ναυτικών.

Σημείωσε επίσης ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει τον Οκτώβριο για δεύτερη φορά την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, σε μια περίοδο κατά την οποία θα απασχολήσουν το Συμβούλιο μεγάλες διεθνείς κρίσεις και η διαδικασία επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Εξωτερικών:

"Με τη σκέψη μας να βρίσκεται στην Ελλάδα και το καταστροφικό συμβάν, είχαμε σήμερα την ευκαιρία, στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να έχουμε σειρά συναντήσεων και εκδηλώσεων για να ενισχύσουμε το διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας μας.

Πρώτα απ' όλα είχαμε δύο σημαντικές τριμερείς συναντήσεις, Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας και Ελλάδας-Κύπρου-Αίγυπτου. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την παρουσία τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή, για την ενδυνάμωση των σχέσεών μας, σε μια περιφέρεια η οποία κλυδωνίζεται από τους πολέμους στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, από την αναταραχή, από τις ένοπλες συγκρούσεις.

Επιπλέον, είχαμε την ευκαιρία να έχουμε συναντήσεις με σημαντικούς Υπουργούς Εξωτερικών από χώρες του Παγκόσμιου Νότου, από τη Βραζιλία, την Ινδία, την Ερυθραία, περιοχές όπως η Αφρική, η Ασία αλλά και η Λατινική Αμερική.

Ο Παγκόσμιος Νότος αναπτύσσεται ραγδαία. Είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα να βρίσκεται σε διαρκή επαφή. Η διαπεριφερειακή συνεργασία, ιδιαίτερα σήμερα με τις παγκόσμιες προκλήσεις, αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Επιπλέον, είχαμε την ευκαιρία να έχουμε παρουσία σε δύο πολύ σημαντικές εκδηλώσεις, οι οποίες έγιναν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Η πρώτη και ιδιαίτερα σημαντική, μια πρωτοβουλία της Ελλάδας και της Ινδίας που αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη και ιδιαίτερα την Τεχνητή Νοημοσύνη σε εφαρμογή με την ναυτιλία, με την ναυτική ασφάλεια, με την ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό η πρόοδος, η οποία έχει έρθει, ιδίως στα κομμάτια της Τεχνητής Νοημοσύνης, να συμβαδίζει με το κοινωνικό κεφάλαιο, να τίθεται στην υπηρεσία του ανθρώπου. Οι προκλήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Η Ελλάδα έχει αναλάβει μια σημαντική πρωτοβουλία, την οποία θα συνεχίσει, έτσι ώστε η Τεχνητή Νοημοσύνη να έχει όρια και το όριο να είναι η πρόοδος των ανθρώπων.

Επιπλέον, συμμετείχαμε στην ιδρυτική συνεδρίαση της Ομάδας Φίλων για την Ασφάλεια και την Προστασία της Ναυτιλίας και των Ναυτικών. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία η οποία έχει αναληφθεί. Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί όχι μόνο ένα κεντρικό αίτημα για την Ελλάδα ως χώρα πρωτοπόρο και ηγέτιδα στην εμπορική ναυτιλία, αλλά είναι και ένα παγκόσμιο αίτημα. Διότι οποιαδήποτε κρίση στη ναυσιπλοΐα, οποιαδήποτε παρεμπόδιση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, συνιστά έναν τεράστιο κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα και τελικά, για την ευημερία των λαών.

Η Ελλάδα αναλαμβάνει τον Οκτώβριο την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας της. Είναι μια περίοδος εξαιρετικά σημαντική. Θα τεθούν τα μεγάλα ζητήματα που ταλανίζουν την ανθρωπότητα. Θα τεθούν τα θέματα που αφορούν στις ένοπλες συγκρούσεις.

Επιπλέον, θα έχουμε την επιλογή του νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μια καθοριστική επιλογή για το μέλλον του Οργανισμού, αλλά βεβαίως και για τις περιφερειακές σχέσεις και για τις παγκόσμιες προκλήσεις. Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του διπλωματικού ενδιαφέροντος. Χτίζουμε την Ελλάδα με ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα, με ισχυρές συμμαχίες, με μια πολύ μεγάλη, πολύ έντονη και πολύ δραστήρια εξωτερική πολιτική".

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