Επιστροφή ενοικίου: Αντίστροφη μέτρηση για τις διορθώσεις στο Ε1 - Οι τρεις ημερομηνίες-«κλειδιά»

Περιθώριο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι ενοικιαστές για να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση στην ΑΑΔΕ, ώστε να κατοχυρώσουν την ενίσχυση έως 800 ευρώ που θα καταβληθεί τον Νοέμβριο.

Newsroom

Επιστροφή ενοικίου: Αντίστροφη μέτρηση για τις διορθώσεις στο Ε1 - Οι τρεις ημερομηνίες-«κλειδιά»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έχουν προθεσμία για διορθώσεις στο Ε1 των φορολογικών τους δηλώσεων οι δικαιούχοι, προκειμένου να λάβουν την επιστροφή ενοικίου. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τον Πίνακα 6 του εντύπου Ε1, όπου δηλώνονται τα στοιχεία για την καταβολή των ενοικίων.

Όπως επισημαίνεται ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους κωδικούς 811-816 για την κύρια κατοικία και στους κωδικούς 817-822 για τη φοιτητική κατοικία. Στα συγκεκριμένα πεδία πρέπει να αναγράφεται το συνολικό ποσό ενοικίων που καταβλήθηκε μέσα στο έτος και όχι το μηνιαίο μίσθωμα.

Για παράδειγμα, εάν το μηνιαίο ενοίκιο ανέρχεται στα 600 ευρώ, στο Ε1 πρέπει να δηλωθούν 7.200 ευρώ και όχι 600 ευρώ.

Όσοι άλλαξαν κατοικία μέσα στο έτος πρέπει να δηλώσουν το συνολικό ποσό που κατέβαλαν και για τις δύο κατοικίες. Απαραίτητη είναι επίσης η αναγραφή του αριθμού της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης.

Τρεις σημαντικές ημερομηνίες

  • Χθες Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, έγινε η αναδρομική καταβολή της ενίσχυσης σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια. Η συνολική ετήσια ενίσχυση για τις συγκεκριμένες κατηγορίες μπορεί να φτάσει έως τα 1.600 ευρώ.
  • Έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, οι ενοικιαστές μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση, εφόσον εντοπίσουν λάθη ή ελλείψεις.
  • Στα τέλη Νοεμβρίου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτόματα η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους.

Πώς υπολογίζεται το ύψος της επιστροφής

Η ενίσχυση αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου.

  • Για την κύρια κατοικία, το ανώτατο ποσό επιστροφής ανέρχεται στα 800 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
  • Για τη φοιτητική κατοικία, το ανώτατο ποσό φτάνει επίσης τα 800 ευρώ για κάθε φοιτητή. Εάν ένα νοικοκυριό πληρώνει ενοίκιο τόσο για κύρια όσο και για φοιτητική κατοικία, μπορεί να λάβει επιστροφή και για τα δύο ακίνητα.

Πώς έχουν διαμορφωθεί τα εισοδηματικά όρια για τους δικαιούχους

Τα εισοδηματικά όρια για τους δικαιούχους έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

  • έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους,
  • έως 35.000 ευρώ για τους έγγαμους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί,
  • έως 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί.
  • Με την διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων εκτιμάται ότι δικαιούχοι θα είναι πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:32ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για επταήμερη εκεχειρία

04:30ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Ανησυχία για τον νέο γύρο συγκρούσεων στην Αιθιοπία

04:05ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε μετανάστες νεκροί στα σύνορα Κροατίας-Σλοβενία - Πνίγηκαν ενώ διέσχιζαν ποτάμι

03:45ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Σχέδιο επτά ημερών προτείνει το Ιράν - «Η επιλογή ανήκει στις ΗΠΑ» λέει ο Αραγτσί

03:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Αντίστροφη μέτρηση για τις διορθώσεις στο Ε1 - Οι τρεις ημερομηνίες-«κλειδιά»

03:15ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της γυναίκα από τα συντρίμμια - Συνεχίζονται οι έρευνες

02:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μεγάλη φωτιά σε καθαριστήριο στη ΒΙΠΕ - Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

02:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο

01:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε χώρο απορριμμάτων στον Ασπρόπυργο: Διακοπή δρομολογίων στον Προαστιακό και έρευνες για εμπρησμό

01:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Απέναντι στα διλήμματα 'Μητσοτάκης ή χάος', 'ή εμείς ή κανείς', εμείς καλούμε τους πολίτες όλοι μαζί να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή»

01:11ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα τρόμου στον Άγιο Παντελεήμονα: «Γάζωσαν» καφέ και τραυμάτισαν 10χρονο κορίτσι

00:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενεργειακή κρίση στην ΕΕ: Έκκληση Γιόρκενσεν στα κράτη μέλη για περιορισμό της κατανάλωσης

00:26ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: 80.000 νέοι υποδέχθηκαν τον πάπα Λέοντα στο Σταντ ντε Φρανς

00:02ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: Αυτό ήταν το κτίριο που κατέρρευσε στη Λυσικράτους 15

23:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρατριάθλου: Ιστορικό χάλκινο μετάλλιο για τον Στέλιο Μαλακόπουλο

23:49LIFESTYLE

Τζεφ Μπέζος: Η σύζυγός του «σκανδαλίζει» τον Λευκό Οίκο στο επίσημο δείπνο - Δείτε γιατί

23:37ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οι βορειοανατολικές πολιτείες προετοιμάζονται για μια ασυνήθιστη για την εποχή καταιγίδα  

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Υπό κράτηση η Τουρκάλα «Αντριάνα Λίμα» του Survivor για σκάνδαλο με τα fund

23:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ελλάς-Σερβία-Ορθοδοξία», φώναξαν μαζί Έλληνες και Σέρβοι φίλαθλοι (Video)

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικά πλάνα: Η στιγμή που λεοπάρδαλη ορμάει σε 6χρονη και τη σέρνει στο δάσος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκαθάρισε το τοπίο - Αυτή η περιοχή θα δεχτεί αύριο τον μεγαλύτερο όγκο νερού - Τι δείχνουν ECMWF και GFS

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Υπό κράτηση η Τουρκάλα «Αντριάνα Λίμα» του Survivor για σκάνδαλο με τα fund

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Λυσικράτους 15: Πώς ήταν το Airbnb της Πλάκας πριν από την έκρηξη - Φωτογραφίες, τιμές και κριτικές

00:02ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: Αυτό ήταν το κτίριο που κατέρρευσε στη Λυσικράτους 15

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: Φόβοι για μεγάλη τραγωδία, πέντε αγνοούμενοι - Ανασύρθηκε νεκρή μια γυναίκα - Συνεχίζεται η έρευνα 

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Σαν Φρανσίσκο: Πάνω από 100 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην παραλία για να ουρλιάξουν στον ωκεανό

01:11ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα τρόμου στον Άγιο Παντελεήμονα: «Γάζωσαν» καφέ και τραυμάτισαν 10χρονο κορίτσι

03:15ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της γυναίκα από τα συντρίμμια - Συνεχίζονται οι έρευνες

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Παρ' ολίγον αεροπορική τραγωδία: 737 της Ryanair προσγειώθηκε έπειτα από δύο αποτυχημένες απόπειρες, με καύσιμα 10 λεπτών στις δεξαμενές και αφού εξέπεμψε «Mayday»

11:53LIFESTYLE

Τηλεθέαση: H πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη και οι ανταγωνιστές

13:02ΕΛΛΑΔΑ

«Βροχή» από πυροβολισμούς στην κηδεία του «Τάισον» που σκοτώθηκε στο φρικτό τροχαίο στην Ποσειδώνος - Βίντεο

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Σχεδόν τρία εκατομμύρια οχήματα Volkswagen και Audi ανακαλούνται παγκοσμίως - Πρόβλημα στο τιμόνι

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη οργής στο Πακιστάν για τον γάμο 3χρονης με 60χρονο: Έρευνα και για τη δολοφονία της 8χρονης «νύφης» αδελφής της

16:49ΕΘΝΙΚΑ

SMS επιστράτευσης: Κατά χιλιάδες προσέρχονται οι Έλληνες στην Ενεργή Εθελοντική Εφεδρεία

15:08LIFESTYLE

«Ριφιφί»: Πότε θα δούμε το τελευταίο επεισόδιο στον ALPHA

23:49LIFESTYLE

Τζεφ Μπέζος: Η σύζυγός του «σκανδαλίζει» τον Λευκό Οίκο στο επίσημο δείπνο - Δείτε γιατί

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικά πλάνα: Η στιγμή που λεοπάρδαλη ορμάει σε 6χρονη και τη σέρνει στο δάσος

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Για πρώτη φορά: Σκληρές εικόνες μέσα από τη Βόρεια Κορέα - Η «αθέατη» πλευρά της πιο απομονωμένης χώρας στον κόσμο

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Καίει ακόμα το οχηματαγωγό που πήρε φωτιά εν πλω - Έχει καταστραφεί ολοσχερώς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ