Φωτιά σε χώρο απορριμμάτων στον Ασπρόπυργο: Διακοπή δρομολογίων στον Προαστιακό

Συναγερμός σήμανε στις πυροσβεστικές δυνάμεις αργά το βράδυ της Παρασκευής, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χώρο απορριμμάτων στον Ασπρόπυργο, εξέλιξη που οδήγησε σε προσωρινή διακοπή των δρομολογίων του Προαστιακού σιδηροδρόμου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 23:30 της 25ης Σεπτεμβρίου. Η εστία εντοπίστηκε στη θέση Λάκκα Κάτσαρη, σε σημείο όπου είχαν συσσωρευτεί απορρίμματα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ξεκινώντας επιχείρηση κατάσβεσης για να μην πάρει διαστάσεις το μέτωπο. Την ίδια ώρα, ο Δήμος Ασπροπύργου κινητοποιήθηκε συνδράμοντας τις προσπάθειες με υδροφόρες.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς και των πυκνών καπνών που σκέπασαν την περιοχή, πραγματοποιήθηκε προσωρινή διακοπή στη γραμμή του Προαστιακού σιδηροδρόμου για λόγους ασφαλείας.

Τα αίτια της ανάφλεξης παραμένουν αδιευκρίνιστα. Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, στελέχη του οποίου συλλέγουν στοιχεία από το σημείο.

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