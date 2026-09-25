Καρέ καρέ η μαφιόζικη εκτέλεση στους Αγίους Σαράντα! Τρέχει να γλιτώσει ο 44χρονος

Snapshot Ένας 44χρονος άνδρας εκτελέστηκε εν ψυχρώ στους Αγίους Σαράντα από ένοπλους δράστες που τον καταδίωξαν και τον πυροβόλησαν πισώπλατα.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε επίσης ένας 73χρονος περαστικός.

Η δολοφονία συνδέεται με προηγούμενα περιστατικά πυροβολισμών στην περιοχή το 2025 με εμπλοκή του θύματος.

Η αστυνομία έχει ανακρίνει πάνω από 30 άτομα χωρίς ακόμη να συλλάβει τους δράστες.

Δημιουργήθηκε ειδική ανακριτική ομάδα και υπήρξε αλλαγή στην ηγεσία του Αστυνομικού Τμήματος των Αγίων Σαράντα για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Snapshot powered by AI

Νέα πλάνα προέκυψαν από τη μαφιόζικου τύπου εκτέλεση στους Αγίους Σαράντα, την περασμένη Κυριακή, όταν άγνωστοι ένοπλοι κρανιοφόροι εκτέλεσαν εν ψυχρώ στη μέση του δρόμου έναν 44χρονο.

Σε νέα πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, όπως αναφέρει το dosja.al, αποτυπώνεται καρέ καρέ η δολοφονία του Artan Myrtaj, ο οποίος προσπάθησε να ξεφύγει από τους δολοφόνους του, τρέχοντας. Ωστόσο όπως φαίνεται στο βίντεο, ένας από τους δράστες τον καταδιώκει πεζός, και τον πυροβολεί πισώπλατα, ενώ ο συνεργός του περιμένει στη μοτοσικλέτα. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας 73χρονος περαστικός.

Assassination of Artan Myrtaj, 44 year old, happened in Saranda, Albania. pic.twitter.com/F6gMzh8NML — Skerdilajd Zaimi (@PublliusCS_a) September 25, 2026

Σύμφωνα με το αλβανικό μέσο, η εκτέλεση του 44χρονου φέρεται να συνδέεται με σειρά περιστατικών που συνέβησαν νωρίτερα στους Αγίους Σαράντα, προερχόμενα από πυροβολισμούς που καταγράφηκαν τον Ιούλιο του 2025 με εμπλοκή του θύματος.

Στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, η αστυνομία έχει ανακρίνει πάνω από 30 άτομα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να τους εντοπίσει.

Μετά τη δολοφονία, συγκροτήθηκε ειδική ανακριτική ομάδα για να εξακριβώσει την εγκληματική κατάσταση στους Αγίους Σαράντα., ενώ υπήρξε αλλαγή στην ηγεσία του Αστυνομικού Τμήματος των Αγίων Σαράντα.