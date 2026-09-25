Facebook: Κινδύνει με πρόστιμο έως 10 δισ. λόγω του σκανδάλου της Cambridge Analytica  

Snapshot Επιτροπή ενόρκων στο Νέο Μεξικό αποφάσισε ότι το Facebook εξαπάτησε τους κατοίκους σχετικά με τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων στο σκάνδαλο Cambridge Analytica.

Το Νέο Μεξικό είναι η μοναδική Πολιτεία που προσέφυγε στα δικαστήρια για την υπόθεση αυτή.

Οι 2,1 εκατομμύρια κάτοικοι της Πολιτείας θεωρήθηκαν εξαπατημένοι, ισοδυναμώντας με ισάριθμες παραβιάσεις του νόμου προστασίας καταναλωτών.

Το πρόστιμο που μπορεί να επιβληθεί στο Facebook φτάνει έως 10,5 δισεκατομμύρια δολάρια, με βάση 5.000 δολάρια ανά παράβαση.

Η Cambridge Analytica κατέρρευσε οικονομικά το 2018 εξαιτίας του σκανδάλου. Snapshot powered by AI

Επιτροπή ενόρκων από το Νέο Μεξικό των ΗΠΑ αποφάνθηκε σήμερα ότι το Facebook εξαπάτησε τους κατοίκους αυτής της αμερικανικής Πολιτείας σε ό,τι αφορά τη χρήση των προσωπικών δεδομένων τους, σε μια δίκη που αφορούσε το σκάνδαλο της Cambridge Analytica.

Το Νέο Μεξικό είναι η μοναδική Πολιτεία που προσέφυγε στα δικαστήρια για την υπόθεση αυτή, μια από τις μεγαλύτερες παραβιάσεις της ιδιωτικότητας στην ιστορία του διαδικτύου. Η βρετανική εταιρεία Cambridge Analytica εκμεταλλεύτηκε για πολιτικούς σκοπούς τα προσωπικά δεδομένα δεκάδων χιλιάδων χρηστών του Facebook, τα οποία είχαν συλλεχθεί εν αγνοία τους.

Οι ένορκοι στο δικαστήριο της Σάντα Φε έκριναν ότι εξαπατήθηκε ο καθένας από τους 2,1 εκατομμύρια κατοίκους της Πολιτείας, κάτι που ισοδυναμεί με ισάριθμες παραβιάσεις του νόμου για την προστασία των καταναλωτών.

Επαφίεται πλέον στον δικαστή να ορίσει το πρόστιμο που θα επιβάλει στο Facebook, το οποίο μπορεί να ανέλθει στα 5.000 δολάρια ανά παράβαση. Θεωρητικά, το Facebook θα μπορούσε να κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 10,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Λόγω του σκανδάλου, η Cambridge Analytica οδηγήθηκε στην πτώχευση το 2018.