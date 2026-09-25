Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι είδαν μία δόση και γιατί - Τι να κάνουν όσοι δεν έλαβαν χρήματα

Η ενίσχυση ισούται με τα δύο δωδέκατα (2/12) του ετήσιου μισθώματος

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι είδαν μία δόση και γιατί - Τι να κάνουν όσοι δεν έλαβαν χρήματα
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  • Εκπαιδευτικοί, ιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια έλαβαν επιστροφή ενοικίου ύψους δύο δωδεκάτων (2/12) του ετήσιου μισθώματος για το 2024.
  • Όσοι είχαν ήδη λάβει την ετήσια επιστροφή ενοικίου του άρθρου 70 έλαβαν μόνο ένα δωδέκατο (1/12) του μισθώματος.
  • Η συνολική ενίσχυση δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1.600 ευρώ ετησίως, με αύξηση 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, και είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη.
  • Όσοι δεν έλαβαν την επιστροφή λόγω λανθασμένων στοιχείων ή άλλων προβλημάτων μπορούν να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE έως τις 20 Οκτωβρίου ή το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου.
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Διπλή επιστροφή ενοικίου έλαβαν σήμερα εκπαιδευτικοί, ιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια. Ωστόσο, όσοι από αυτούς είχαν ήδη λάβει την ετήσια επιστροφή του άρθρου 70, έλαβαν μόνο ένα ενοίκιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ.

Η πληρωμή αφορά στα μισθώματα του έτους 2024 και πιστώθηκε απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) 17.074 δικαιούχων, με το συνολικό ύψος των καταβολών να ανέρχεται σε 4.885.310,75 ευρώ. Η καταβολή πραγματοποιήθηκε αυτόματα, χωρίς την ανάγκη υποβολής αίτησης από τους δικαιούχους. Η διασταύρωση στηρίχθηκε στα στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης της ΑΑΔΕ, καθώς και στα στοιχεία υπηρέτησης που διαβιβάστηκαν από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η ενίσχυση αφορά:

  • Εκπαιδευτικούς, μόνιμους και αναπληρωτές, καθώς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται ιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι, επικουρικοί, αγροτικοί και προσωπικοί ιατροί, το προσωπικό των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, των Μονάδων Ψυχικής Υγείας και των ΤΟΜΥ, καθώς και οδηγοί και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Βασική Προϋπόθεση: Οι δικαιούχοι να υπηρέτησαν, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα του 2024, εκτός της Περιφέρειας Αττικής (εξαιρείται η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων) και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, η μισθωμένη κατοικία πρέπει να βρίσκεται εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας στην οποία υπηρετούσαν.

Ύψος και χαρακτηριστικά της ενίσχυσης

Η ενίσχυση ισούται με τα δύο δωδέκατα (2/12) του ετήσιου μισθώματος που καταβλήθηκε εντός του 2024 για την κύρια ή δευτερεύουσα μισθωμένη κατοικία.

Όσοι έχουν ήδη λάβει την ετήσια επιστροφή ενοικίου του άρθρου 70 για την κύρια κατοικία τους, λαμβάνουν το ένα δωδέκατο (1/12).

Το συνολικό άθροισμα των ενισχύσεων (άρθρα 70 και 70Α) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.600 ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων. Δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τρίτους και δεν υπόκειται σε καμία κράτηση.

Οδηγίες για όσους δεν έλαβαν την πίστωση

Στις περιπτώσεις όπου δικαιούχοι που πληρούν τα κριτήρια δεν είδαν την ενίσχυση στους λογαριασμούς τους λόγω ελλιπών/λανθασμένων στοιχείων της περιφερειακής ενότητας υπηρέτησης ή επειδή ο ιδιοκτήτης δεν είχε υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης μίσθωσης, παρέχεται η δυνατότητα διορθώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Τα Αιτήματά μου > Νέο Αίτημα > Φορολογία > Εισόδημα > Χορήγηση επιδότησης με τη μορφή επιστροφής ποσού δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια (άρθ. 70Α του ν. 5217/2025), έως τις 20 Οκτωβρίου και το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους καταβολής.

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