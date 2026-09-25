Καιρός: Ξεκαθάρισε το τοπίο - Αυτή η περιοχή θα δεχτεί αύριο τον μεγαλύτερο όγκο νερού

Snapshot Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο κακοκαιρίας που θα πλήξει τη χώρα από την Παρασκευή, αρχικά στα βορειοδυτικά.

Στην περιοχή της Πάργας, ανεμοστρόβιλος προκάλεσε διακοπές ρεύματος σε οκτώ χωριά και ζημιές σε στέγες στον Μεσοπόταμο.

Η Πελοπόννησος αναμένεται να δεχτεί τον μεγαλύτερο όγκο βροχοπτώσεων το επόμενο 48ωρο, με φαινόμενα που θα διαρκέσουν από το Σάββατο έως το απόγευμα της Κυριακής.

Έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπονται επίσης σε Δυτική Στερεά, Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Εύβοια έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η θερμοκρασία θα πέσει στα 22-23 βαθμούς και οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν έως 8 μποφόρ, χωρίς θερμές μεταφορές ή διακοπή των βροχών. Snapshot powered by AI

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε το πρωί η ΕΜΥ, σύμφωνα με το οποίο αναμένεται νέα κακοκαιρία, η οποία θα πλήξει τη χώρα αρχής γενομένης από απόψε Παρασκευή (25/9) κι από τα βορειοδυτικά της χώρας.

Ήδη στα δυτικά οι βροχοπτώσεις έχουν ξεκινήσει.

Στην Πάργα ανεμοστρόβιλος άφησε χωρίς ρεύμα οκτώ χωριά .

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το epirusgate.gr προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου του Δήμου Πάργας προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από το απόγευμα της Παρασκευής την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος που εκδηλώθηκε στην περιοχή ξήλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης και έριξε κολώνα του δικτύου, με αποτέλεσμα τουλάχιστον οκτώ χωριά να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται στην περιοχή και εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναφορά της ηλεκτροδότησης.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στον Μεσοπόταμο, όπου η ένταση των ανέμων προκάλεσε ζημιές σε στέγες σπιτιών. Κεραμίδια αποκολλήθηκαν από αρκετές κατοικίες, με τους κατοίκους να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του φαινομένου ενώ η βροχόπτωση συνεχιζόταν.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν την περιοχή του Φαναρίου, ενώ η Πολιτική Προστασία στην Ήπειρο βρίσκεται σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση προβλημάτων από την κακοκαιρία.

Για τις επόμενες μέρες σύμφωνα με το Weather Phenomena:

Φαίνεται τελικά ότι η πρωταγωνίστρια στις βροχοπτώσεις θα είναι η Πελοπόννησος το επόμενο 48ωρο, αφού σύμφωνα και με τα τελευταία δεδομένα από τα αριθμητικά μοντέλα παγκόσμιας ανάλυσης καιρού, ο κύριος όγκος των φαινομένων θα εντοπίζεται εκεί, χωρίς να σημαίνει αυτό σε καμία περίπτωση ότι και οι υπόλοιπες περιοχές που έχουμε αναφέρει στις χθεσινές προγνώσεις θα είναι εκτός φαινομένων.

Απλά, η Πελοπόννησος ενδέχεται να έχει τα περισσότερα φαινόμενα, αν επαληθευτούν τα δύο βασικά αριθμητικά μοντέλα (ECMWF και GFS), τα οποία πιθανόν να έχουν διάρκεια, ειδικά από τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου και να επιμείνουν μέχρι και τις απογευματινές ώρες της Κυριακής.

Από κει και πέρα εξίσου αξιόλογα φαινόμενα αναμένονται στην Δυτική Στερεά, την Ήπειρο, την Δυτική Μακεδονία, την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής), όπως και στην Εύβοια μεχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ οι Κυκλάδες και η Κρήτη θα επηρεαστούν από πιο διάσπαρτα φαινόμενα, τα οποία όμως δεν αποκλείεται σε τοπικό επίπεδο να είναι πιο αξιόλογα, ειδικά σε περίπτωση που το βαρομετρικό σύστημα αποκτήσει μία πιο κεντρονότια τροχιά.

Η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση από αύριο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 22 με 23 βαθμούς κελσίου (πρόσκαιρα πιο χαμηλές τιμές θερμοκρασιών δεν αποκλείεται να σημειωθούν στις περιοχές όπου ο καιρός θα καταστεί βροχερός), ενώ και οι βόρειοι άνεμοι σταδιακά θα ενισχυθούν στην περιοχή του Αιγαίου, φτάνοντας τοπικά την Κυριακή και τα 8 μποφόρ. Με βάση τα τωρινά δεδομένα, δεν διαφαίνεται καμία θερμή μεταφορά προς την χώρα μας, αλλά ούτε και οι βροχές θα εκλείψουν, με τον Οκτώβριο να μπαίνει με θερμοκρασίες που θα κινούνται μέσα στα φυσιολογικά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής.

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