Πλάκα: Έξι οι αγνοούμενοι - Το ζευγάρι των ηλικιωμένων και η οικογένεια των τουριστών

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τους αγνοούμενους μετά την κατάρρευση του κτιρίου στην Πλάκα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο δεύτερο όροφο του κτιρίου, το ζευγάρι των ηλικιωμένων ακόμη δεν έχει εντοπιστεί. Τον χώρο στον πρώτο όροφο τον είχε νοικιάσει ένας Βρετανός. Σύζυγός του, μια Αμερικανοαλβανίδα, που ήρθε μαζί του. Στο ταξίδι ήταν και ο γιος τους μαζί με την κοπέλα του. Συνεπώς οι αστυνομικές αρχές πιθανολογούν ότι πρόκειται για 4 αγνοούμενους στον πρώτο όροφο.

Επομένως αν ισχύει κάτι τέτοιο ο αριθμός των αγνοούμενων είναι 6.

Βρέθηκε τσάντα που φέρεται να ανήκει στην Αμερικανίδα τουρίστρια

Μια τσάντα που φέρεται να ανήκει στην Αμερικανίδα τουρίστρια βρέθηκε μέσα στα χαλάσματα του κτιρίου που κατέρρευσε το πρωί στην Πλάκα.

Υπενθυμίζεται ότι αναζητούνται πέντε άτομα που, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι διέμεναν στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο. Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι διέμενε στον δεύτερο όροφο, ενώ στον πρώτο όροφο, διέμεναν σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης τρεις τουρίστες, πιθανόν Αμερικανοί, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν εντός αυτού.

Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής με τη χρήση γεωφώνων στο κτίριο που κατέρρευσε στην Πλάκα με σκοπό την εύρεση των πέντε αγνοούμενων.

Στην προσπάθεια της Πυροσβεστικής συνδράμουν και δύο ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι.

Την σκυτάλη πήραν ξανά οι μπουλντόζες προκειμένου να απομακρύνουν τα μπάζα.

Διαβάστε επίσης