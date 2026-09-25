Βουλή: Νέα άρση της ασυλίας της Κωνσταντοπούλου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας

Την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια

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Βουλή: Νέα άρση της ασυλίας της Κωνσταντοπούλου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας
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  • Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται κατά πλειοψηφία την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αξιόποινες πράξεις εξύβρισης και συκοφαντικής δυσφήμησης.
  • Η εισήγηση αφορά δικογραφία μετά από έγκληση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού στις 20 Μαΐου 2026.
  • Η ΝΔ τάχθηκε υπέρ της άρσης ασυλίας, ενώ ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας τάχθηκαν κατά.
  • Η Νίκη ψήφισε «παρών», η Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκε, και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ απουσίασε από τη συνεδρίαση.
  • Η τελική απόφαση για την άρση ασυλίας θα ληφθεί στην Ολομέλεια της Βουλής.
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Την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται κατά πλειοψηφία η Επιτροπή Δεοντολογίας στην Ολομέλεια σχετικά με την δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν της από 20.5.2026 έγκλησης του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού, για τις φερόμενες ως τελεσθείσες αξιόποινες πράξεις: α) της εξύβρισης που τελέσθηκε δημόσια και β) της συκοφαντικής δυσφήμησης που τελέσθηκε δημόσια (άρθρα 361 και 363 του Ποινικού Κώδικα).

Υπέρ της άρσης ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου τάχθηκε η ΝΔ. «Κατά» της άρσης της ασυλίας γνωμοδότησαν το ΚΚΕ , ο ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση Ελευθερίας. Η Νίκη εκφράστηκε με το «παρών», Η Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια, ενώ το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ απουσίασε της συνεδρίασης.

Η τελική πάντως απόφαση θα ληφθεί από την Ολομέλεια.

Πηγή: ΑΠΕ

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