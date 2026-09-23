Ζωή κατά Συρεγγέλα: Τα γνωρίζετε αυτά εσείς, στην ΕΥΠ δεν υπηρετούσατε;

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε στη Βουλή για την άρση ασυλίας του Μακάριου Λαζαρίδη

Χρύσα Γρίβα, Επιμέλεια

Ζωή κατά Συρεγγέλα: Τα γνωρίζετε αυτά εσείς, στην ΕΥΠ δεν υπηρετούσατε;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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«Τα γνωρίζετε αυτά εσείς, στην ΕΥΠ δεν υπηρετούσατε;»: Με αυτή τη φράση απευθύνθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Μαρία Συρεγγέλα, όταν η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τη διέκοψε, κατά τη διάρκεια ομιλίας της στη Βουλή.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πήρε τον λόγο στη Βουλή όταν συζητούνταν η υπόθεση άρσης ασυλίας κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη, μετά από μήνυση εναντίον του για την υπόθεση του πτυχίου του, που οδήγησε στην παραίτησή του από την θέση του ως υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, λίγες ημέρες μετά τον διορισμό του.

Βουλή ολομέλεια
Eurokinissi

Κατελήφθη υπόλογος για απάτη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου να έχει εισπράξει χρήματα του ελληνικού δημοσίου, σαν δήθεν ειδικός επιστήμονας και κατελήφθη αυτό να το έχει διαπράξει επί μακρόν, είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου και ζήτησε επιτακτικά «να μας πει, επέστρεψε τελικά τα χρήματα;».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου σημείωσε επίσης πως τελικά ο Μακάριος Λαζαρίδης «παραιτήθηκε και αποκεφαλίστηκε επειδή έθιξε την οικογένεια για ένα τιτίβισμα για την αδερφή του πρωθυπουργού».

Νωρίτερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην τοποθέτησή της στη Βουλή, κατά τη συζήτηση επί της άρσης ασυλίας της, εξαπέλυσε επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.

Η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε πως η κυβερνητική πλειοψηφία «αποφασίζει με βιομηχανικό τρόπο, παρακρατικό τρόπο την παραγωγή ψευδομηνύσεων εναντίον μου», ώστε να «απενεργοποιηθεί από την άσκηση των καθηκόντων της», τόσο όσο βουλευτής και πολιτικός αρχηγός, όσο και ως δικηγόρων των θυμάτων των Τεμπών.

Αναφερόμενη στη μήνυση σε βάρος της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σημείωσε ότι «ένας αστυνομικός που υπηρετεί στη Λάρισα και κατελήφθη τον Μάρτιο του 2026 να μας παρακολουθεί, την ώρα που με εναγώνιο τρόπο οι οικογένειες των θυμάτων προσπαθούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πρωτογενές υλικό. Αποκάλυψα ότι υπήρχε υλικό από το 2023 που ήταν στα συρτάκια των δήθεν πραγματογνωμόνων σε πλήρη συνεννόηση με τον ελεγχόμενο με τον περιφερειάρχη Αγοραστό και σε πλήρη συνεννόηση με την περιφερειακή διοίκηση στη Λάρισα. Υλικό που κρυβόταν για τρία χρόνια».

Άφησε στη συνέχεια αιχμές κατά του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, λέγοντας: «Όταν αποκαλύφθηκε ότι υπάρχει αυτό το υλικό, μεθοδεύτηκε μια διακοπή της δίκης για τα βίντεο των Τεμπών, σε μία ημέρα που δεν ήμουν εγώ στη δίκη. Ήταν όμως στη Λάρισα ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, κ. Σεβαστίδης. Εκείνη την ημέρα η πρόεδρος της δίκης για τα βίντεο λιποθύμησε και έβαλε τα κλάματα».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Eurokinissi

Στρέφοντας εκ νέου τα βέλη της κατά του μηνυτή, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελεθυερίας, επεσήμανε: «Ο αστυνομικός που με μηνύει κατελήφθη να βρίσκεται μαζί μας και να μας ακολουθεί εν αγνοία μας μέσα σε συζητήσεις με δικαστείς και εισαγγελείς στη Λάρισα, φορώντας πολιτικά στη Λάρισα, χωρίς να γνωρίζουμε την ιδιότητά του και κατελήφθη να μας ακολουθεί και να μας παρακολουθεί. Αρνήθηκε να γνωστοποιήσει το λόγο που μας παρακολουθούσε».

Απευθυνόμενη προς τους βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, ισχυρίστηκε πως «εγκαταστήσατε ένα παρακράτος, έχετε έναν φασίστα τον Γεωργιάδη που ομολογεί πως είναι μακρύ του χέρι αστυνομικοί των Εξαρχείων. Κύριοι του ΠΑΣΟΚ είσαστε εκτεθειμένοι για το ότι παρέχετε θετική ψήφο σε αυτή την παρακρατική λειτουργία».

«Ενεργεί κατ’ εντολή της κυβέρνησης ο Σεβαστίδης»

Ως προς τη δεύτερη μήνυση για την οποία συζητείται η άρση ασυλίας σε βάρος της, η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε πως την κατέθεσε ο Χριστόφορος Σεβαστίδης, «ένας επίορκος» που «ενεργεί κατ’ εντολή της κυβέρνησης, και συνέχισε: «Με τους χουντικούς κυβερνάτε! (…) Με τον Βορίδη και τον Γεωργιάδη, τον φιλοναζιστή αρνητή του Ολοκαυτώματος».

Κλιμακώνοντας τα πυρά της τόσο κατά της ΝΔ, όσο και κατά του ΠΑΣΟΚ σημείωσε: «Η ΝΔ που δεν είναι πλέον η ΝΔ αλλά το σύστημα Μητσοτάκη, ψηφίζει την άρση ασυλίας μου και την πολιτική δίωξη του πατέρα μου Νίκου Κωνσταντόπουλου. Και το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει ναι!»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Eurokinissi

«Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος αύριο αγορεύει στη δίκη για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη και εγώ μεθαύριο. Υπερασπιζόμαστε τη μνήμη του ιστορικού στελέχους του κόμματός σας. Στη θέση σας θα ντρεπόμουν και είναι κατάπτυστη η στάση του ΠΑΣΟΚ. Εσείς τι παριστάνετε ακριβώς; Που νομιμοποιείτε αυτή την παρακρατική λογική που σας βολεύει να στοχοποιείτε την Πλεύση Ελευθερίας!»

Κατήγγειλε πως η μήνυση του κ. Σεβαστίδη σε βάρος της έφτασε στη Βουλή με fast – track διαδικασίες, ενώ οι μηνύσεις που κατέθεσε σε βάρος του «Φραπέ», αλλά και σε βάρος του ίδιου του Σεβαστίδη, δεν έχουν έρθει ακόμη στην Ολομέλεια.

Πυρά κατά Λαζαρίδη

Σε νέα της τοποθέτηση, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε επίθεση κατά του Μακαρίου Λαζαρίδη. «Ο κ. Λαζαριδης που ήταν πολυπράγμων και λαλίστατος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατελήφθη (αφού πρώτα διορίστηκε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξη ) για απάτη σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και σε βάρος κακουργήματος».

«Κατελήφθη να έχει εισπράξει χρήματα του ελληνικού Δημοσίου σαν δήθεν επιστήμονας χωρίς να κατέχει τα νόμιμα προσόντα. Και κατελήφθη να τα έχει εισπράξει δια μακρον χρήματα του Δημοσίου».

Και κάλεσε τον κ. Λαζαρίδη να απαντήσει εάν επιστράφηκαν τα χρήματα που εισέπραξε. Η ίδια κατήγγειλε πως ο κ. Λαζαρίδης καρατομήθηκε έπειτα από την αναδημοσίευση ενός επικριτικού προς τη Ντόρα Μπακογιάννη, tweet.

«Αρνείτο να παραιτηθεί για πολλές ημέρες την άνοιξη, επέδειξε ένα παλιόχαρτο που είπε «να το πτυχίο μου» και στη συνέχεια σε μια περαιτέρω διάθεση πρόκλησης, είπε πως το βασικό του προσόν είναι η… εξωτερική του εμφάνιση», ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου.

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