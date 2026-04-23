Μακάριος Λαζαρίδης: Η σκευωρία που πήγαν να στήσουν εναντίον μου θα πέσει στο κενό

Τις πρώτες του δηλώσεις έπειτα από την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης πραγματοποίησε ο Μακάριος Λαζαρίδης από την Καβάλα, κάνοντας λόγο για σκευωρία η οποία στήθηκε από τους πολιτικούς του αντιπάλους, ενώ τόνισε πως οι απαντήσεις θα δοθούν το επόμενο διάστημα.

«Η σκευωρία που πήγαν να στήσουν εναντίον μου πολιτικοί αντίπαλοι, εκτός και εντός Καβάλας, θα πέσει στο κενό. Μία σκευωρία η οποία επιχείρησε να με εξοντώσει πολιτικά και ηθικά. Πολύ σύντομα όλοι αυτοί θα λάβουν τις απαντήσεις τους και οι απαντήσεις αυτές θα δοθούν από εδώ, από την Καβάλα, καθώς το οφείλω σε αυτούς τους ανθρώπους που για δύο συνεχόμενες φορές με έχουν στείλει στο ελληνικό κοινοβούλιο».

Νωρίτερα, ο Μακάριος Λαζαρίζης επισκέφθηκε τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πετροπηγής στην Καβάλα.