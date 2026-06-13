Βάσεις 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις - Πού αναμένεται άνοδος

Η γενική εικόνα των γραπτών που έχουν βαθμολογηθεί έως τώρα δείχνει ότι οι πολύ υψηλές βαθμολογίες πιθανόν θα είναι λιγότερες σε κάποια πεδία

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Βάσεις 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις - Πού αναμένεται άνοδος
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Οι πολύ υψηλές βαθμολογίες αναμένονται μειωμένες σε μαθήματα όπως Αρχαία, Ιστορία, Χημεία και Οικονομία λόγω της δυσκολίας των θεμάτων.
  • Τα Μαθηματικά και η Φυσική είχαν δύσκολα θέματα που θα αναδείξουν υποψηφίους με υψηλές επιδόσεις.
  • Στο 1ο και 2ο πεδίο αναμένεται πτώση των βάσεων, κυρίως στις υψηλόβαθμες και περιζήτητες σχολές.
  • Στο 3ο πεδίο, η αυξημένη δυσκολία στη Βιολογία και Χημεία θα πιέσει τις βάσεις προς τα κάτω, ιδιαίτερα στις Ιατρικές Σχολές.
  • Στο 4ο πεδίο η Πληροφορική θα ανεβάσει τις επιδόσεις, αλλά η δυσκολία στα Μαθηματικά και την Οικονομία θα περιορίσει την άνοδο των βάσεων.
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Λιγότερους αριστούχους φαίνεται πως θα δούμε φέτος κατά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελληνίων, καθώς κάποια από τα θέματα ήταν αρκετά δύσκολα. Την ίδια ώρα όμως υπήρχαν μαθήματα, στα οποία οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι μπορούσαν να πετύχουν καλές επιδόσεις.

Τα Αρχαία, η Ιστορία, η Χημεία και η Οικονομία ήταν φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν αρκετά τους υποψηφίους των πανελλήνιων, ενώ από την άλλη, τα Μαθηματικά και η Φυσικά είχαν δύσκολα θέματα κι έτσι θα ξεχωρίσουν οι υποψήφιοι με υψηλότερες επιδόσεις.

Όσον αφορά στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, στη Βιολογία και την Πληροφορική, τα θέματα κινήθηκαν σε πιο αναμενόμενα επίπεδα δυσκολίας.

Η γενική εικόνα των γραπτών που έχουν βαθμολογηθεί έως τώρα δείχνει ότι οι πολύ υψηλές βαθμολογίες πιθανόν θα είναι λιγότερες σε κάποια πεδία, χωρίς όμως να αναμένονται μεγάλες ανατροπές στις βάσεις. Έτσι δεν αναμένονται βαθμολογικές εκπλήξεις.

Οι πρώτες εκτιμήσεις βάσεων ανά επιστημονικών πεδίο:

1ο Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Η εικόνα παρουσιάζει πτωτικές τάσεις ειδικά στις υψηλόβαθμες Σχολές (Νομική, Ψυχολογία). Στις μεσαίες και χαμηλόβαθμες σχολές θα υπάρξουν μικρές μεταβολές, καθώς η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) συνεχίζει να θέτει το ελάχιστο όριο εισόδου.

2ο Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

Εδώ παρατηρείται πτωτική τάση ξεκινώντας από τις περιζήτητες σχολές. Στις πολυτεχνικές σχολές (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), στα Μαθηματικά / Φυσικά Τμήματα αναμένεται πτώση.

3ο Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

Στο κατ’ εξοχήν πεδίο των αριστούχων, η Βιολογία αποτελεί τον ρυθμιστή. Οι αυξημένες απαιτήσεις στο μάθημα αυτό, σε συνδυασμό με τη Χημεία, αναμένεται να πιέσουν τις βάσεις προς τα κάτω. Στις Ιατρικές Σχολές εκτιμάται πτώση, καθώς ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσεγγίσουν το απόλυτο άριστα (19-20) θα είναι μειωμένος.

4ο Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Πτωτική τάση: Η Πληροφορική θα δώσει πολλά 18άρια και 19άρια, όμως η Οικονομία και τα Μαθηματικά θα λειτουργήσουν ως ισχυρό φρένο λόγω της δυσκολίας της. Στα δημοφιλή Τμήματα (Πληροφορικής, Οικονομικά Αθήνας) οι βάσεις θα κινηθούν στα περσινά επίπεδα, καθώς η άνοδος από την Πληροφορική θα εξουδετερωθεί από τις χαμηλότερες επιδόσεις στην Οικονομία.

Στα Περιφερειακά Τμήματα αναμένεται να υπάρξουν μικρές μεταβολές, με την ΕΒΕ να καθορίζει τη δυνατότητα υποβολής μηχανογραφικού.

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