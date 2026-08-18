Νέα απάτη με ΑΙ: Ζευγάρι προσπάθησε να μην πληρώσει εκατοντάδες ευρώ σε ένα εστιατόριο
Νέο τρόπο για να αποφύγουν τον λογαριασμό καταγγέλλουν εστιάτορες, με πελάτες να χρησιμοποιούν φερόμενα ως παραποιημένα βίντεο μέσω AI
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Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέες δυνατότητες, ακόμα και για την πραγματοποίηση απάτης. Ο κλάδος της εστίασης φαίνεται πως δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς εστιάτορες καταγγέλλουν περιστατικά στα οποία πελάτες χρησιμοποιούν παραποιημένο ή πιθανώς δημιουργημένο με AI περιεχόμενο, προκειμένου να αμφισβητήσουν τον λογαριασμό τους.
Ένα από τα πιο πρόσφατα περιστατικά φέρεται να σημειώθηκε στη Γαλικία, όπου ιδιοκτήτης εστιατορίου υποστηρίζει ότι ένα ζευγάρι προσπάθησε να αποφύγει την πληρωμή χρησιμοποιώντας ένα ύποπτο βίντεο.
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