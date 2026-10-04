Σοβαρό ατύχημα στην Ανάβαση Αγρινίου: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 31χρονος οδηγός

Σε σοβαρή κατάσταση διακομίστηκε στο νοσοκομείο ο οδηγός αγωνιστικού αυτοκινήτου, ο οποίος τραυματίστηκε στη διάρκεια της 2ης Ανάβασης στο Αγρίνιο την Κυριακή (04.10.2026).

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο 31χρονος οδηγός από το Αγρίνιο, ο οποίος συμμετείχε στον αγώνα, έχασε τον έλεγχο του αγωνιστικού αυτοκινήτου στη δεύτερη στροφή της διαδρομής, με συνέπεια αυτό να βγει από τον δρόμιο.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, στο σημείο υπήρξε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του τραυματία.

Στη συνέχεια, ο 31χρονος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου, ενώ μετά το σοβαρό συμβάν ο αγώνας διακόπηκε.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός έχει υποστεί σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του.

Στη συνέχεια, ο 31χρονος κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Άρτας για νοσηλεία.