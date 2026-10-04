Νέα τροπή στην υπόθεση Μαζωνάκη - Βρέθηκε προποφόλη στις τοξικολογικές

Snapshot Στις τοξικολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζωνάκη βρέθηκε προποφόλη, με τα πλήρη αποτελέσματα να αναμένονται στο τέλος της εβδομάδας.

Τοξικολογικό εργαστήριο ζητά νέο δείγμα για ποσοτική ανάλυση της προποφόλης και άλλων ουσιών.

Ιστολογικές εξετάσεις αναδεικνύουν εύρημα στην καρδιά, το οποίο εξετάζεται για πιθανή σχέση με τον θάνατο.

Η κατηγορούμενη γιατρός αρνείται χορήγηση μέθης, αλλά καταθέσεις και τηλεφωνικές επικοινωνίες εξετάζονται ως προς την προποφόλη.

Η έρευνα συνεχίζεται με βάση τα εργαστηριακά αποτελέσματα, τις καταθέσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας. Snapshot powered by AI

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την έρευνα γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, στα πρώτα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων φέρεται να έχει εντοπιστεί προποφόλη.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο αρμόδιο τοξικολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα πλήρη αποτελέσματα αναμένονται προς το τέλος της εβδομάδας.

Το εύρημα της προποφόλης θεωρείται σημαντικό για την εξέλιξη της έρευνας, χωρίς ωστόσο από μόνο του να αρκεί για να εξαχθεί συμπέρασμα σχετικά με τον μηχανισμό ή την αιτία θανάτου. Για τον λόγο αυτό, το εργαστήριο φέρεται να έχει ζητήσει νέο δείγμα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ποσοτική ανάλυση και να προσδιοριστεί με ακρίβεια η συγκέντρωση των ουσιών που έχουν ανιχνευθεί.

Στο μικροσκόπιο και εύρημα στην καρδιά

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αποκτούν και οι ιστολογικές εξετάσεις, καθώς, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, έχει εντοπιστεί εύρημα στην καρδιά του τραγουδιστή.

Το κρίσιμο ερώτημα για τους ειδικούς είναι πότε εμφανίστηκε το συγκεκριμένο πρόβλημα και εάν μπορεί να συσχετιστεί χρονικά ή ιατρικά με όσα προηγήθηκαν του θανάτου του.

Οι αρμόδιοι εξετάζουν συνολικά το ιστορικό των θεραπειών που είχε ακολουθήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν κάποιο στοιχείο από αυτές μπορεί να έχει σχέση με τα ευρήματα που καταγράφονται σήμερα στις εργαστηριακές εξετάσεις.

Η προποφόλη και η θέση της κατηγορούμενης γιατρού

Ιδιαίτερο βάρος στην υπόθεση αποκτά η αναφορά στην προποφόλη, καθώς η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός έχει, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αρνηθεί ότι χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ωστόσο, μεταγενέστερες καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου φέρονται να περιλαμβάνουν στοιχεία που εξετάζονται από τις Αρχές ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα.

Νοσηλεύτρια του ιατρείου φέρεται να έχει καταθέσει ότι η γιατρός της ζήτησε να επικοινωνήσει με αναισθησιολόγο και να ρωτήσει εάν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη.

Την επικοινωνία αυτή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιβεβαίωσε και η αναισθησιολόγος που δέχθηκε το τηλεφώνημα, αναφέροντας ότι ενημέρωσε πως δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο για την προποφόλη.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται επίσης στοιχεία που φέρονται να προέκυψαν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να έχει καταγραφεί και διαδικτυακή αναζήτηση σχετική με «αντίδοτο στην προποφόλη», στοιχείο που αξιολογείται μαζί με τις καταθέσεις και τα υπόλοιπα εργαστηριακά ευρήματα.

Σε αυτό το στάδιο, πάντως, το κρίσιμο είναι να ολοκληρωθούν οι τοξικολογικές και ιστολογικές αναλύσεις, ώστε να προσδιοριστούν όχι μόνο οι ουσίες που ανιχνεύθηκαν, αλλά και οι συγκεντρώσεις τους, καθώς και η πιθανή ιατρική τους σημασία.

Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη παραμένει ανοιχτή και τα τελικά συμπεράσματα θα εξαρτηθούν από τον συνδυασμό των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, των καταθέσεων και των υπόλοιπων στοιχείων της δικογραφίας.

«Κατάλαβα ότι πονούσε πολύ ψυχικά», κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής

Όπως ανέφερε ο υπνοθεραπευτής, η πρώτη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, σε εστιατόριο στο Νέο Ψυχικό. Στη συνάντηση βρίσκονταν επίσης ένας επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο των νυχτερινών κέντρων και με τον οποίο επρόκειτο να συνεργαστεί ο τραγουδιστής, καθώς και η καλλιτεχνική μάνατζερ που είχε μεσολαβήσει για να γνωριστούν.

«Ο Μαζωνάκης ήταν ιδιαίτερα εγκάρδιος και μου έδειξε πόσο χαρούμενος ήταν που γνωριστήκαμε», φέρεται να κατέθεσε ο κ. Κομιανός.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο υπνοθεραπευτής τον ρώτησε εάν είχε επιχειρήσει στο παρελθόν κάποια μορφή αποτοξίνωσης. Τότε, σύμφωνα με την κατάθεσή του, έγινε για πρώτη φορά αναφορά στη 56χρονη ιατρό.

Στον ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ο υπνοθεραπευτής που εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη Eurokinissi

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να του είπε ότι στο παρελθόν είχε κάνει μόνο υδροθεραπείες στο Κολωνάκι, στο ιατρείο της συγκεκριμένης γιατρού. Ο κ. Κομιανός του απάντησε ότι συνεργαζόταν με την ίδια ιατρό και ότι επισκεπτόταν και ο ίδιος το ιατρείο της για θεραπείες.

Όπως ανέφερε, ο τραγουδιστής τού είπε ότι επισκεπτόταν το συγκεκριμένο ιατρείο για αρκετά χρόνια, από το 2015 έως και το 2021. Μάλιστα, σύμφωνα με την κατάθεσή του, τον παρότρυνε να επικοινωνήσει μαζί της εκείνη τη στιγμή.

«Τηλεφώνησα στην ιατρό και της ανέφερα ότι ο Μαζωνάκης ήταν διατεθειμένος να κάνει ό,τι ήταν απαραίτητο προκειμένου να αποτοξινωθεί και τη ρώτησα ποια θεραπεία θα μπορούσε να του προτείνει. Εκείνη του ζήτησε να επισκεφθεί το ιατρείο την Τρίτη, ώστε να εξετάσουν τι θα μπορούσαν να κάνουν. Ο Μαζωνάκης συμφώνησε αμέσως», φέρεται να ανέφερε ο κ. Κομιανός.

Στον ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ο υπνοθεραπευτής που εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη Eurokinissi

«Αντιλήφθηκα ότι βίωνε έντονο ψυχικό πόνο»

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία, σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο μάρτυρας, η συζήτησή του με τον τραγουδιστή συνεχίστηκε και στράφηκε σε προσωπικά ζητήματα.

Οι δύο άνδρες συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 17:00 στην Κηφισιά, προκειμένου να συνεχίσουν τη συζήτηση που είχαν ξεκινήσει.

«Αφού ολοκληρώσαμε το τηλεφώνημα, συνέχισα να τον ρωτώ διάφορα πράγματα σχετικά με τη ζωή του. Από όσα μου είπε κατάλαβα ότι αντιμετώπιζε έντονο ψυχικό πόνο και ότι είχε την αίσθηση πως οι άνθρωποι γύρω του τον εκμεταλλεύονταν. Μοιράστηκε μαζί μου πολλά στοιχεία από την προσωπική του ζωή», φέρεται να κατέθεσε.

Επειδή γνώριζε ότι οι υπόλοιποι της παρέας τον περίμεναν, ο κ. Κομιανός πρότεινε στον τραγουδιστή να συναντηθούν ξανά την Τετάρτη στις 17:00, ώστε να συνεχίσουν τη συζήτησή τους.

Όπως ανέφερε, του έστειλε μέσω μηνύματος τη διεύθυνση και την ώρα του ραντεβού και στη συνέχεια οι δύο άνδρες αποχαιρετίστηκαν.

«Τα μάτια του ήταν απολύτως καθαρά και όταν αποχαιρετιστήκαμε μου έσφιξε το χέρι. Εκείνη τη στιγμή μου έδωσε την εικόνα ενός ανθρώπου που ήταν σωματικά υγιής. Του είπα να επισκεφθεί την ιατρό, ώστε να αποφασίσουν πώς θα προχωρήσουν, και του επανέλαβα ότι εγώ θα τον περίμενα την Τετάρτη στην Κηφισιά. Από εκείνο το σημείο και μετά δεν επικοινωνήσαμε ξανά», φέρεται να ανέφερε στην κατάθεσή του.

Ο υπνοθεραπευτής περιέγραψε επίσης στον ανακριτή τις επικοινωνίες που είχε με την 56χρονη ιατρό πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή.

Όπως υποστήριξε, μίλησε ξανά μαζί της το βράδυ της Δευτέρας. Εκείνη του είπε ότι κατά την επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη την επόμενη ημέρα θα εξεταζόταν το θεραπευτικό πρωτόκολλο που θα ακολουθούσε.

Ο κ. Κομιανός φέρεται να της εξέφρασε τις ανησυχίες του σχετικά με την ψυχική κατάσταση του τραγουδιστή και το κατά πόσο αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει αντένδειξη για τη θεραπεία.

«Μου απάντησε ότι θα το αντιμετωπίσουμε και θα αποφασίσουμε τι πρέπει να γίνει. Συμφωνήσαμε ότι είχε ανάγκη από βοήθεια και ότι θυμόταν πως ήταν κυκλοθυμικός, με συχνές μεταβολές στη διάθεσή του. Συμφωνήσαμε επίσης ότι θα κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να τον βοηθήσουμε», φέρεται να κατέθεσε.

Στον ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ο υπνοθεραπευτής που εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη Eurokinissi

Η αναφορά στην πλασμαφαίρεση

Η επικοινωνία ανάμεσα στον υπνοθεραπευτή και την ιατρό συνεχίστηκε και την επόμενη ημέρα.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, το βράδυ της Τρίτης μίλησε ξανά μαζί της, μετά την επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο.

«Μου είπε ότι ο Μαζωνάκης είχε πάει στο ιατρείο και ότι θα επέστρεφε την επόμενη ημέρα για την πλασμαφαίρεση. Της ανέφερα ότι στις 17:00 την Τετάρτη είχαμε προγραμματισμένο ραντεβού και μου απάντησε ότι θα υπήρχε χρόνος. Μου είπε ότι μπορούσε να έρθει κανονικά στη συνάντησή μας μετά την πλασμαφαίρεση», φέρεται να ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, η ιατρός δεν του έκανε κάποια αναφορά σχετικά με την κατάσταση του τραγουδιστή. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν ήταν βέβαιος εάν του είχε πει πως ο Μαζωνάκης είχε υποβληθεί την Τρίτη σε υδροθεραπεία.

«Για την υπόθεση του Μαζωνάκη δεν συζητήσαμε κάτι άλλο την Τρίτη», ανέφερε.

Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στις 10:30 το πρωί, ο κ. Κομιανός πήγε στο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ για να πραγματοποιήσει υπνοθεραπεία.

Στη συνέχεια, περίπου στις 12:50, τηλεφώνησε στην ιατρό προκειμένου να πληροφορηθεί εάν είχε προσέλθει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εκείνη του απάντησε ότι δεν είχε φτάσει ακόμη.

Ο υπνοθεραπευτής τής ζήτησε να του στείλει μήνυμα όταν θα γνώριζε εάν το πρόγραμμα τηρούνταν κανονικά, ώστε να γνωρίζει και ο ίδιος εάν ο τραγουδιστής θα κατάφερνε να είναι στην ώρα του στο προγραμματισμένο ραντεβού τους.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, η ιατρός τού έλεγε ότι «θα προλάβουμε».

Ο Νάσος Κομιανός, ο αυτοαποκαλούμενος υπνοθεραπευτής

Όπως περιέγραψε ο κ. Κομιανός, το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση, η 56χρονη ιατρός τον ενημέρωσε ότι όλα εξελίσσονταν ομαλά.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, του έστειλε και φωτογραφία του τραγουδιστή, στην οποία εμφανιζόταν συνδεδεμένος με το μηχάνημα. Ο υπνοθεραπευτής υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια του προκάλεσε δυσφορία.

«Κοιμήθηκα για λίγο και όταν κοίταξα ξανά το κινητό μου είδα ένα SMS που έγραφε “όλα καλά”, στο οποίο απάντησα με μια καρδιά. Στη συνέχεια έλαβα και ένα MMS με φωτογραφία, όπου φαινόταν ο Μαζωνάκης να υποβάλλεται στη θεραπεία. Και σε αυτό το μήνυμα αντέδρασα με καρδιά. Παρ’ όλα αυτά, με ενόχλησε το γεγονός ότι μου στάλθηκε φωτογραφία του ασθενούς, καθώς είχε τα μάτια του κλειστά και το πόδι του φαινόταν να είναι χαλαρό», φέρεται να κατέθεσε ο κ. Κομιανός.

Ωστόσο, λίγο πριν από το προγραμματισμένο ραντεβού του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, περίπου στις 16:50, ο υπνοθεραπευτής πληροφορήθηκε, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, ότι ο τραγουδιστής είχε ήδη παραληφθεί από το ΕΚΑΒ.

Η επικοινωνία με την ιατρό μετά την κατάρρευση

«Στις 16:50 έστειλα μήνυμα και ρώτησα “εντάξει ο Γιώργος;”. Δεν έλαβα απάντηση και γι’ αυτό τηλεφώνησα. Η κα Γ… μου είπε ότι είχε έρθει το ΕΚΑΒ και είχε παραλάβει τον Μαζωνάκη. Μου είπε ότι είχε πέσει η πίεσή του, ότι μιλούσε χωρίς λογική και αναρωτήθηκε εάν μπορεί να είχε πάρει κάποια ουσία», φέρεται να ανέφερε.

Ο κ. Κομιανός υποστήριξε ότι τη ρώτησε γιατί δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή και εκείνη απάντησε ότι είχε άλλη πελάτισσα.

Όπως ανέφερε, δεν επικοινώνησε καθόλου με τον γιατρό. Αντίθετα, έστειλε μήνυμα στην ιατρό, υπενθυμίζοντάς της ότι κατά τη συνάντησή τους τη Δευτέρα ο Γιώργος Μαζωνάκης τού είχε αναφέρει πως έπαιρνε διουρητικά και τη ρώτησε εάν αυτά ενδεχομένως είχαν προκαλέσει την πτώση της πίεσής του.

Η ιατρός, σύμφωνα με την κατάθεση, του απάντησε ότι κάτι τέτοιο «συμβαίνει».

Ο υπνοθεραπευτής υποστήριξε ότι της ζήτησε να μεταβούν άμεσα στο νοσοκομείο και να προσφέρουν βοήθεια, ενώ της είπε πως, εφόσον χρειαζόταν, θα μπορούσε να πάει και ο ίδιος, καθώς εκείνη τη στιγμή πίστευε ότι ο τραγουδιστής εξακολουθούσε να βρίσκεται στη ζωή.

Όπως περιέγραψε, περίπου στις 18:00 έλαβε στο κινητό του ειδοποίηση από ιστοσελίδα, σύμφωνα με την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πεθάνει στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ.

«Σοκαρίστηκα. Της έστειλα τότε μήνυμα και τη ρώτησα αν είχε πληροφορηθεί τι είχε συμβεί. Μου απάντησε “ναι, μόλις”. Της έστειλα μήνυμα λέγοντάς της “τι κακό συνέβη, τι μας βρήκε”, επειδή ένιωθα άσχημα, καθώς ουσιαστικά εγώ είχα φέρει τους δύο ανθρώπους σε επαφή», φέρεται να κατέθεσε.

Ο Νάσος Κομιανός Facebook

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, της έστειλε ακόμη ένα μήνυμα γράφοντας «ρε, τι σε βρήκε», ενώ αργότερα το ίδιο βράδυ τής έστειλε μήνυμα στο οποίο εξέφραζε τη λύπη του για όσα περνούσε και της έλεγε ότι θα ήταν διαθέσιμος εάν τον χρειάζονταν.

Ο κ. Κομιανός περιέγραψε την ιατρό ως έναν άνθρωπο που γενικά διατηρεί την ψυχραιμία του.

«Όταν μιλήσαμε τηλεφωνικά ήταν ψύχραιμη και δεν μου έδωσε την εντύπωση ότι αντιλαμβανόταν τη σοβαρότητα της κατάστασης», φέρεται να είπε.

Οι επιφυλάξεις για το κόστος της πλασμαφαίρεσης

Ο κ. Κομιανός υποστήριξε ακόμη ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με το κόστος της θεραπείας της πλασμαφαίρεσης, το οποίο, σύμφωνα με την κατάθεσή του, ανερχόταν στις 6.000 ευρώ.

Όπως ανέφερε, ενώ αρχικά ο τραγουδιστής είχε συμφωνήσει με την ιατρό να προχωρήσει στη συγκεκριμένη θεραπεία, στη συνέχεια άλλαξε γνώμη και δεν επιθυμούσε να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

«Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία της Δευτέρας, ο Μαζωνάκης είχε αποδεχθεί χωρίς καμία αντίρρηση τόσο τη θεραπεία όσο και το κόστος της. Την Τρίτη, όμως, η ιατρός μού προώθησε μήνυμα του Μαζωνάκη, στο οποίο έλεγε ότι είχε αλλάξει γνώμη και ότι, εξαιτίας του κόστους της πλασμαφαίρεσης, θα πήγαινε μόνο για υδροθεραπεία. Συγκεκριμένα, είχε αναφέρει ότι “δεν είμαι εδώ για να δίνω 3 και 6 χιλιάρικα, θα έρθω για υδροθεραπεία”», φέρεται να κατέθεσε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι αυτή η αλλαγή στάσης επιβεβαίωνε, κατά την άποψή του, την περιγραφή που του είχε κάνει η ιατρός για τον χαρακτήρα του τραγουδιστή και τις συχνές μεταβολές της διάθεσής του.

Παράλληλα, ο κ. Κομιανός τόνισε ότι δεν επρόκειτο να λάβει οποιαδήποτε προμήθεια από τις θεραπείες που θα έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Τέλος, ο υπνοθεραπευτής επέμεινε ότι ουδέποτε είχε θέσει την πραγματοποίηση θεραπείας από τη συγκεκριμένη ιατρό ως προϋπόθεση προκειμένου να αναλάβει την υπνοθεραπεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Δεν έχω προτείνει σε κανέναν άλλον να επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο. Η θεραπεία μού είχε παρουσιαστεί ως μια μορφή αποτοξίνωσης. Αυτή ήταν και η λογική με την οποία ο Μαζωνάκης θα προχωρούσε στη συγκεκριμένη θεραπεία. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν έθεσα την πραγματοποίηση αυτής της θεραπείας ως προαπαιτούμενο για να προχωρήσουμε παράλληλα και στη δική μας θεραπευτική διαδικασία», φέρεται να κατέθεσε ο κ. Κομιανός.

Διαβάστε επίσης