The Voice: «Λύγισαν» οι κριτές για τον Γιώργο Μαζωνάκη – «Δεν έκρυβε τα σκοτάδια του»

Η Έλενα Παπαρίζου, ο Χρήστος Μάστορας και ο Πάνος Μουζουράκης συμμετείχαν σε ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στον δημοφιλή τραγουδιστή, ανακαλώντας στιγμές και αναμνήσεις από τη γνωριμία και τη συνεργασία τους μαζί του

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

The Voice: «Λύγισαν» οι κριτές για τον Γιώργο Μαζωνάκη – «Δεν έκρυβε τα σκοτάδια του»
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  • Το The Voice της 3ης Οκτωβρίου ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη με συγκινητικές αναφορές από συνεργάτες του.
  • Ο Γιώργος Καπουτζίδης τόνισε τη μοναδική λάμψη και το εκτυφλωτικό φως του Μαζωνάκη παρά τις προσωπικές δυσκολίες του.
  • Η Έλενα Παπαρίζου μίλησε συγκινημένη για την ειλικρίνεια και την αυθεντικότητα του Μαζωνάκη, που δεν έκρυβε τις σκοτεινές πλευρές του.
  • Η βραδιά περιελάμβανε προσωπικές μαρτυρίες που ανέδειξαν τον άνθρωπο πίσω από τη δημόσια εικόνα του τραγουδιστή.
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Σε κλίμα έντονης συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου το The Voice, με τη βραδιά να είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Έλενα Παπαρίζου, ο Χρήστος Μάστορας και ο Πάνος Μουζουράκης συμμετείχαν σε ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στον δημοφιλή τραγουδιστή, ανακαλώντας στιγμές και αναμνήσεις από τη γνωριμία και τη συνεργασία τους μαζί του. Τα λόγια των ανθρώπων που τον έζησαν από κοντά έδωσαν έναν ιδιαίτερα συναισθηματικό τόνο στη βραδιά.

Η Έλενα Παπαρίζου, εμφανώς συγκινημένη μίλησε για τον άνθρωπο που γνώρισε η ίδια πίσω από τη δημόσια εικόνα και τη σκηνική του παρουσία.

Με δάκρυα στα μάτια, η τραγουδίστρια στάθηκε ιδιαίτερα στην ειλικρίνεια του Γιώργου Μαζωνάκη και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε ακόμη και τις πιο δύσκολες πλευρές του εαυτού του, χωρίς να προσπαθεί να τις κρύψει.

«Το πιο βασικό με τον Γιώργο είναι ότι δεν έκρυβε τα σκοτάδια του», είπε εμφανώς φορτισμένη.

Και συνέχισε: «Ήταν τόσο αληθινός, που δεν προσπαθούσε να βάλει ασπίδα και τα λοιπά. Όταν δεν ήταν ακόμα καλά, θα το έδειχνε και θα το έλεγε. Όταν το έλεγε, όμως, ήθελε να το ξεπερνάει».

Η Έλενα Παπαρίζου δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, χαρίζοντας μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς. Τα λόγια της δεν αφορούσαν μόνο τον Γιώργο Μαζωνάκη ως καλλιτέχνη, αλλά κυρίως τον άνθ

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