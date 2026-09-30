The Voice: Η επίσημη ανακοίνωση για το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη

Snapshot Το «The Voice» επιστρέφει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 21:00 στον ΣΚΑΪ με ένα επεισόδιο αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Στη σκηνή θα εμφανιστούν οι Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας και Έλενα Παπαρίζου, καθώς και καλλιτέχνες που έχουν συνεργαστεί ή συνδεθεί με τον Μαζωνάκη.

Η Πάολα θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Ποτέ, Ποτέ», που είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το επεισόδιο παρουσιάζει αναμνήσεις και συναισθήματα καλλιτεχνών που σχετίζονται με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη μουσική του. Snapshot powered by AI

To «Voice» επιστρέφει, το Σάββατο, στις 21.00, στη συχνότητα του ΣΚΑΪ με ένα συγκινητικό επεισόδιο αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το κανάλι, με ανακοίνωση, γνωστοποιεί όσα θα δούμε και μοιράζεται τις πρώτες φωτογραφίες. «Υπάρχουν φωνές που δεν σιωπούν ποτέ. Φωνές που μένουν μέσα μας, στα τραγούδια, στις αναμνήσεις και τις στιγμές που συνδέθηκαν μαζί τους! Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, θα ζήσουμε μια βαθιά συγκινητική βραδιά, αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη, τον σπουδαίο καλλιτέχνη που έχει αφήσει το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στον χώρο της μουσικής», αναφέρεται.

Στη σκηνή του «The Voice of Greece» ανεβαίνουν οι Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας και Έλενα Παπαρίζου, τρεις καλλιτέχνες που γέλασαν, συγκινήθηκαν, τραγούδησαν και έζησαν ξεχωριστές στιγμές με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Στη σκηνή ωστόσο θα βρεθούν και άνθρωποι που έχουν τη δική τους ξεχωριστή σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη μουσική του. Καλλιτέχνες που τον γνώρισαν, συνεργάστηκαν μαζί του, τραγούδησαν δίπλα του ή συνδέθηκαν με τα τραγούδια του και έρχονται να μοιραστούν μαζί μας τις δικές τους αναμνήσεις και τα δικά τους συναισθήματα: ο Apon, η Κατερίνα Στανίση, ο Νίκος Βουρλιώτης, ο Στέλιος Διονυσίου και η Πίτσα Παπαδοπούλου.

Ακόμα, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική εμφάνιση, η ξεχωριστή του φίλη και συνεργάτιδα Πάολα. Επέλεξε, με την υπέροχη φωνή της, να ερμηνεύσει ένα τραγούδι που είχε ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη: το «Ποτέ, Ποτέ», σε στίχους και μουσική του Γιάννη Πάριου.

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