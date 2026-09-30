Ένα μυστικό 300 ετών αποκαλύπτεται: Πώς ένα «σεντόνι» ζύμης μεταμορφώνεται σε διάσημο γλυκό

Σήμερα η συνταγή προστατεύεται και δεν δεν μπορεί νόμιμα να παρασκευαστεί πουθενά αλλού και φέρει το όνομα

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ένα μυστικό 300 ετών αποκαλύπτεται: Πώς ένα «σεντόνι» ζύμης μεταμορφώνεται σε διάσημο γλυκό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • παραδοσιακό γλυκό «pastel de Tentúgal» διατηρείται ζωντανό από ντόπιες γυναίκες μετά τον θάνατο της τελευταίας μοναχής το 1898.
  • Η ζύμη του γλυκού τεντώνεται με το χέρι σε πάχος κάτω από 0,15 χιλιοστά και δεν περιέχει βούτυρο ή λάδι, μόνο αλεύρι και νερό.
  • Η συνταγή προέρχεται από τον 16ο αιώνα, όταν οι μοναχές αξιοποίησαν τους κρόκους αυγών που περίσσευαν από τη χρήση των ασπραδιών για άλλες εργασίες.
  • Σήμερα, η παρασκευή του «pastel de Tentúgal» πραγματοποιείται αποκλειστικά στην Tentúgal και προστατεύεται από Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη.
  • Η «Pastelaria Afonso» και άλλα οκτώ παρασκευαστήρια στην Tentúgal συνεχίζουν την παράδοση, προμηθεύοντας γλυκά σε όλη την Πορτογαλία.
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Ένα μοναστηριακό γλυκό, διάσημο στην Πορτογαλία, για 300 χρόνια ήταν το μυστικό εντός των τειχών Μοναστηριού της Nossa Senhora da Natividade, στο Tentúgal, κοντά στην Κοΐμπρα.

Όταν ωστόσο πέθανε η τελευταία Καρμελίτισσα μοναχή το 1898, το «pastel de Tentúgal» κινδύνευε να εξαφανιστεί, αν δεν υπήρχε η παρέμβαση μιας ομάδας ντόπιων γυναικών, οι οποίες ανέλαβαν να συνεχίσουν την παράδοση, δίνοντας παράλληλα ζωή στο χωριό τους, καθώς σήμερα, το ήμισυ του γλυκού που παρασκευάζεται στον τόπο τους αποστέλλεται σε καφετέριες και αρτοποιεία σε όλη την Πορτογαλία.

Οι New York Times επισκέφθηκαν την «Pastelaria Afonso», έναν από τους παλαιότερους και πιο διάσημους προμηθευτές του «pastel de Tentúgal» και κατέγραψαν τη διαδικασία.

Η Ιζαμπέλ Ράμα, όπως και όλες οι γυναίκες που ασχολούνται με την παρασκευή νιώθουν προνομιούχες που αποτελούν κομμάτι της Ιστορίας.

Κάθε πρωί ετοιμάζεται η ζύμη με αλεύρι και νερό, και την αφήνουν να «ξεκουραστεί». Η πολύ λεπτή ζύμη του τεντώνεται με το χέρι μέχρι να γίνει διάφανη και στη συνέχεια τυλίγεται γύρω από μια κρέμα από κρόκους αυγών και ζάχαρη. Βάσει των ευρωπαϊκών και πορτογαλικών κανονισμών το πάχος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,15 χιλιοστά. Σε αντίθεση με άλλα γλυκά, όπου το βούτυρο ή το λάδι προσθέτουν στη γεύση, και τα δύο απουσιάζουν από τη συνταγή, μόνο η «ταπεινή» ζύμη χρησιμεύει για να τυλίγει τη γλυκιά κρέμα.

Η Ναταλία Καβαλέιρο, άνοιξε την «Pastelaria Afonso», το 1970 και ξεκίνησε την «εκπαίδευση», ενώ σήμερα στην Tentúgal, λειτουργούν συνολικά 9 παρασκευαστήρια, κυρίως από γυναίκες.

https://www.instagram.com/p/Dd53EaKjPch/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Τον 16ο αιώνα, οι μοναχές χρησιμοποιούσαν ασπράδια αυγών για να αμυλοποιήσουν το λινό και να καθαρίσουν το κρασί της κοινωνίας. Αυτό άφησε δεκάδες κρόκους αυγών την ημέρα να πάνε χαμένοι. Αντί να τα πετάξουν έξω, οι καλόγριες εφηύραν μια τη ζύμη.

Σήμερα η συνταγή προστατεύεται από Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη, που σημαίνει ότι δεν μπορεί νόμιμα να παρασκευαστεί πουθενά αλλού και φέρει το όνομα.

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