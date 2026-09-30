Απαγορευτικό απόπλου και ακυρώσεις δρομολογίων σε Σαρωνικό, Ιόνιο και Κυκλάδες

Snapshot Απαγορευτικό απόπ και κακοκαιρία προκαλούν ματαιώσεις δρομολογίων σε Σαρωνικό, Ιόνιο και Κυκλάδες από σήμερα έως τις 3 Οκτωβρίου.

Η Magic Sea Ferries ακύρωσε τα δρομολόγια από Πειραιά προς Ύδρα και Σπέτσες στις 15:00 και 17:00.

Η ALPHA LINES δεν εκτελεί τα απογευματινά δρομολόγια από Πειραιά προς Ύδρα και Σπέτσες και επιστροφής στις 17:00 και 19:15 αντίστοιχα.

Η Kerkyra Seaways ακύρωσε το βραδινό δρομολόγιο Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα στις 19:30 λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Η Golden Star Ferries θέτει εκτός πλάνου το πλοίο ANDROS QUEEN από 30 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου, με ακυρώσεις όλων των δρομολογίων του. Snapshot powered by AI

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στις θαλάσσιες μετακινήσεις από σήμερα έως και τις 3 Οκτωβρίου, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και το τοπικό απαγορευτικό απόπλου κρατούν δεμένα αρκετά πλοία. Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες προχώρησαν σε ματαιώσεις συνδέσεων, επηρεάζοντας κεντρικές γραμμές σε διαφορετικά σημεία της επικράτειας.

Στον Αργοσαρωνικό, η κακοκαιρία επέβαλε άμεσες αλλαγές στον σχεδιασμό των εταιρειών. Η Magic Sea Ferries ματαίωσε το προγραμματισμένο για τις 15:00 δρομολόγιο από Πειραιά προς Ύδρα και Σπέτσες, ενώ δεν θα πραγματοποιηθεί ούτε το αντίστροφο σκέλος των 17:00, το οποίο περιλάμβανε στάσεις σε Σπέτσες, Ύδρα, Πόρο, Αγία Μαρίνα και κατάληξη στον Πειραιά.

Την ίδια ώρα, η ALPHA LINES ανακοίνωσε ότι δεν θα εκτελεστούν τα απογευματινά της ταξίδια. Ακυρώθηκε η αναχώρηση των 17:00 από το λιμάνι του Πειραιά για Ύδρα και Σπέτσες, καθώς και το δρομολόγιο επιστροφής από Σπέτσες και Ύδρα προς Πειραιά στις 19:15.

Προβλήματα σε Ιόνιο και γραμμές Κυκλάδων

Ανάλογη εικόνα διαμορφώνεται στη δυτική Ελλάδα. Σύμφωνα με ενημέρωση της Kerkyra Seaways, το βραδινό δρομολόγιο από την Κέρκυρα προς την Ηγουμενίτσα στις 19:30 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω των καιρικών φαινομένων.

Πολυήμερες αναμένονται οι επιπτώσεις για τη Golden Star Ferries. Το πλοίο ANDROS QUEEN τίθεται εκτός πλάνου από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και τις 3 Οκτωβρίου, με όλες τις προγραμματισμένες διαδρομές του να ακυρώνονται για το συγκεκριμένο διάστημα. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα πρακτορεία πριν από την αναχώρησή τους.

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