ΗΠΑ: Αποκαθίστανται οι πτήσεις μετά το χάος στα αεροδρόμια – Χιλιάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις

Snapshot Περισσότερες από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν και πάνω από 6.000 καθυστέρησαν λόγω σοβαρής βλάβης στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της FAA στη βορειοανατολική ακτή των ΗΠΑ.

Η βλάβη προκλήθηκε από την εκτός λειτουργίας κύρια και εφεδρική γραμμή επικοινωνίας, καθώς και από κοπή γραμμής οπτικών ινών στο Νιου Τζέρσεϊ κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών εργασιών.

Η λειτουργία των αεροδρομίων Νιούαρκ, JFK, ΛαΓκουάρντια και Φιλαδέλφεια άρχισε να αποκαθίσταται μετά την επισκευή των γραμμών επικοινωνίας.

Οι καθυστερήσεις και οι δυσκολίες στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας αναμένεται να συνεχιστούν καθώς συσσωρεύτηκαν πτήσεις και δρομολόγια μετακινήθηκαν χρονικά.

Η FAA συνιστά στους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους απευθείας με τις αεροπορικές εταιρείες πριν από το ταξίδι. Snapshot powered by AI

Σταδιακά επιστρέφουν σε κανονική λειτουργία τα μεγάλα αεροδρόμια της βορειοανατολικής ακτής των ΗΠΑ, έπειτα από πολύωρα προβλήματα στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που προκάλεσαν μαζικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Το σοβαρότερο πρόβλημα καταγράφηκε στα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης, του Νιούαρκ και της Φιλαδέλφειας, όπου για αρκετές ώρες επιβλήθηκαν περιορισμοί ή πλήρης αναστολή αφίξεων. Οι επιπτώσεις, ωστόσο, δεν περιορίστηκαν στην περιοχή, καθώς η διακοπή προκάλεσε αλυσιδωτές καθυστερήσεις σε ολόκληρο το αμερικανικό δίκτυο.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, περισσότερες από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν τη Δευτέρα στις ΗΠΑ και πάνω από 6.000 παρουσίασαν καθυστέρηση, με το Νιούαρκ και τη Φιλαδέλφεια να βρίσκονται στο επίκεντρο των προβλημάτων.

Αποκαταστάθηκαν οι γραμμές επικοινωνίας

Η βλάβη ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας σε εγκατάσταση ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας (FAA) στη Φιλαδέλφεια.

Αρχικά τέθηκε εκτός λειτουργίας η κύρια γραμμή επικοινωνίας. Όταν το σύστημα επιχείρησε να περάσει στην εφεδρική σύνδεση, διαπιστώθηκε ότι είχε κοπεί και γραμμή οπτικών ινών στο Νιου Τζέρσεϊ κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών εργασιών. Για αρκετές ώρες το πρόβλημα επηρέασε τόσο τις επικοινωνίες όσο και τα δεδομένα που χρησιμοποιούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι ανακοίνωσε ότι τόσο η κύρια όσο και η εφεδρική γραμμή είχαν επισκευαστεί και ότι η λειτουργία των αεροδρομίων της βορειοανατολικής ακτής άρχισε να αποκαθίσταται.

Οι πτήσεις έχουν ήδη αρχίσει να επανέρχονται στο πρόγραμμα σε Νιούαρκ, JFK, ΛαΓκουάρντια και Φιλαδέλφεια. Στο Νιούαρκ ήρθη ο περιορισμός στις πτήσεις, ενώ στα JFK και ΛαΓκουάρντια παρέμεναν προσωρινά μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας ώστε να αποσυμφορηθεί σταδιακά το σύστημα.

Οι καθυστερήσεις θα συνεχιστούν

Η αποκατάσταση των συστημάτων δεν σημαίνει και επιστροφή στην κανονικότητα.

Η FAA και οι αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν ότι θα χρειαστεί χρόνος για να αντιμετωπιστεί η συσσώρευση πτήσεων που δημιουργήθηκε μέσα στην ημέρα. Αεροσκάφη εκτράπηκαν σε άλλα αεροδρόμια, δρομολόγια ακυρώθηκαν και εκατοντάδες πτήσεις μετακινήθηκαν χρονικά, με αποτέλεσμα οι καθυστερήσεις να αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.

Η United Airlines, για την οποία το Νιούαρκ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους της, ανακοίνωσε αργότερα ότι δεν σχεδίαζε νέες ακυρώσεις εσωτερικών πτήσεων από το αεροδρόμιο για το υπόλοιπο της ημέρας, ένδειξη ότι η κατάσταση άρχισε να σταθεροποιείται.

Η FAA καλεί πάντως τους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν από ή προς τη Νέα Υόρκη και τη Φιλαδέλφεια να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους απευθείας με την αεροπορική εταιρεία πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.