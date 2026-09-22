Deutsche Welle: Συνεχίζεται η ελληνόφωνη υπηρεσία και μετά το 2027

Snapshot Το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο της Deutsche Welle αποφάσισε ομόφωνα τη συνέχιση της ελληνόφωνης υπηρεσίας μετά την 1η Ιανουαρίου 2027, έστω και σε περιορισμένη μορφή.

Η ελληνόφωνη υπηρεσία θα λειτουργεί μειωμένη, στο πλαίσιο του ευρύτερου μετασχηματισμού της Deutsche Welle και της στρατηγικής «DW 2035».

Η Deutsche Welle θεωρεί τη γλωσσική πολυμορφία κρίσιμο στοιχείο της διεθνούς επιρροής της και επιθυμεί να συνεχίσει τη διάδοση γερμανικών και ευρωπαϊκών προοπτικών.

Η νέα δομή προβλέπει στενότερη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών γλωσσικών τμημάτων και κοινή αξιοποίηση δημοσιογραφικού υλικού για μείωση κόστους.

Η βιωσιμότητα του οργανισμού εξαρτάται από σταθερή και μακροπρόθεσμη οικονομική βάση για τη διατήρηση της διεθνούς δημοσιογραφικής παρουσίας. Snapshot powered by AI

Δεν κλείνει τελικά το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Deutsche Welle, καθώς το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο του γερμανικού δημόσιου διεθνούς μέσου αποφάσισε ομόφωνα το βράδυ της Παρασκευής να συνεχιστεί η λειτουργία της ελληνόφωνης υπηρεσίας και μετά την 1η Ιανουαρίου 2027, ανατρέποντας την προηγούμενη απόφαση που προέβλεπε την κατάργησή της.

Η υπηρεσία θα συνεχίσει να λειτουργεί σε περιορισμένη μορφή, στο πλαίσιο του ευρύτερου μετασχηματισμού της Deutsche Welle.

«Η DW θεωρεί τη γλωσσική της πολυμορφία ουσιαστικό στοιχείο της διεθνούς της επιρροής και εξακολουθεί να βλέπει στην ελληνόφωνη υπηρεσία σημαντική συμβολή στη διάδοση γερμανικών και ευρωπαϊκών προοπτικών σε παγκόσμιο επίπεδο», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου.

«Ο κόσμος αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς»

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Καρλ Γιούστεν, συνέδεσε την απόφαση με τις διεθνείς εξελίξεις και την ανάγκη διατήρησης της ενημερωτικής παρουσίας της Deutsche Welle σε διαφορετικές γλώσσες.

«Ο κόσμος αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς. Για αυτό είναι ακόμη πιο σημαντική μια Deutsche Welle που παρέχει σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο ανεξάρτητη ενημέρωση και προσανατολισμό», ανέφερε.

Το Συμβούλιο εξέφρασε παράλληλα τη στήριξή του στο σχέδιο «DW 2035», μέσω του οποίου ο οργανισμός επιχειρεί να αναδιαμορφώσει τη λειτουργία του και να προσαρμόσει τη δημοσιογραφική του παρουσία στα νέα δεδομένα.

Σύμφωνα με τον Γιούστεν, η συνέχιση της ελληνόφωνης υπηρεσίας δείχνει ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να δημιουργήσει περιθώρια για τη διατήρηση γλωσσικών προγραμμάτων που αρχικά είχαν τεθεί υπό κατάργηση.

Σε περιορισμένη μορφή από το 2027

Η νέα δομή προβλέπει πιο στενή συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών γλωσσικών τμημάτων, κοινή αξιοποίηση δημοσιογραφικού υλικού και περιορισμό του λειτουργικού κόστους.

Η απόφαση δεν σημαίνει, πάντως, επιστροφή στο σημερινό μοντέλο λειτουργίας. Από το 2027 η ελληνόφωνη υπηρεσία θα συνεχίσει σε περιορισμένη μορφή, στο πλαίσιο των αλλαγών που εφαρμόζει συνολικά η Deutsche Welle.

Ο πρόεδρος του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου επισήμανε, τέλος, ότι η βιωσιμότητα του οργανισμού εξακολουθεί να εξαρτάται από μια σταθερή και μακροπρόθεσμη οικονομική βάση, ώστε να μπορεί να διατηρεί τη διεθνή δημοσιογραφική του παρουσία.