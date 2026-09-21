Σταύρος Παπασταύρου: Πρόβλημα με την πτήση του για Νέα Υόρκη – Θα προσγειωθεί στην Ουάσινγκτον

Snapshot Η πτήση του υπουργού Σταύρου Παπασταύρου προς τη Νέα Υόρκη άλλαξε προορισμό και θα προσγειωθεί στην Ουάσινγκτον λόγω προβλήματος στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας στο Νιούαρκ.

Το πρόβλημα στον εναέριο έλεγχο στο Νιούαρκ προκάλεσε καθυστερήσεις σε περίπου 250 πτήσεις και την ανακατεύθυνση 70 αεροσκαφών σε άλλα αεροδρόμια.

Η FAA ανέστειλε τις πτήσεις προς τα αεροδρόμια Νιούαρκ, Φιλαδέλφεια και Τέτερμπορο εξαιτίας δυσλειτουργιών στο TRACON της Φιλαδέλφειας.

Τα προβλήματα επεκτάθηκαν και σε αεροδρόμια της Νέας Υόρκης, όπως το ΛαΓκουάρντια και το Τζον Φ. Κένεντι, όπου αναστάλθηκαν οι πτήσεις.

Διεθνείς πτήσεις από χώρες όπως Ισλανδία, Αίγυπτος, Ελλάδα, Ισπανία και Γαλλία αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία λόγω της κατάστασης. Snapshot powered by AI

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου στην Νέα Υόρκη υποχρεώθηκε να αλλάξει προορισμό εξαιτίας προβλήματος στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ.

Έτσι η πτήση που μεταφέρει τον υπουργό θα προσγειωθεί στην Ουάσινγκτον αντί για την Νέα Υόρκη.

Το πρόβλημα προκάλεσε καθυστερήσεις σε εκατοντάδες πτήσεις με προορισμό το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ και τη Φιλαδέλφεια και υποχρέωσε περίπου 70 αεροσκάφη να κατευθυνθούν προς άλλα αεροδρόμια. Τα προβλήματα επεκτάθηκαν και στη Νέα Υόρκη, όπου οι πτήσεις προς το Αεροδρόμιο ΛαΓκουάρντια και το Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι είχαν επίσης ανασταλεί από την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Η FAA ανέστειλε τις πτήσεις προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Νιούαρκ Λίμπερτι, τον πιο πολυσύχναστο διεθνή κόμβο της United Airlines,καθώς και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας και το Αεροδρόμιο Τέτερμπορο του Νιου Τζέρσεϊ «λόγω προβλημάτων με ορισμένες συχνότητες στο TRACON της Φιλαδέλφειας».

Η εν λόγω εγκατάσταση Ελέγχου Προσέγγισης με Ραντάρ Τερματικού Σταθμού (Terminal Radar Approach Control, TRACON) καθοδηγεί τα αεροσκάφη κατά την προσέγγιση και την απογείωση από το Νιούαρκ και τη Φιλαδέλφεια.

Περίπου 250 πτήσεις από και προς το Νιούαρκ είχαν καθυστερήσεις. Περίπου 67 πτήσεις με προορισμό το Νιούαρκ αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία, σύμφωνα με το Flightradar24, συμπεριλαμβανομένων διεθνών πτήσεων από την Ισλανδία, την Αίγυπτο, την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Γαλλία.

Μια πτήση της United από το Βερολίνο κατευθύνθηκε προς το αεροδρόμιο Detroit Metropolitan Wayne County, ενώ μια πτήση της SAS από τη Στοκχόλμη με προορισμό το Νιούαρκ κατευθύνθηκε προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Dulles της Ουάσιγκτον.