Ηγουμενίτσα: Προθεσμία για την Πέμπτη έλαβε ο 27χρονος δολοφόνος της πρώην συντρόφου του

Ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου μετέβησαν ανακριτής και εισαγγελέας

Ελένη Ευστρατίου

Ηγουμενίτσα: Προθεσμία για την Πέμπτη έλαβε ο 27χρονος δολοφόνος της πρώην συντρόφου του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 27χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης πρώην συντρόφου του έλαβε προθεσμία για την Πέμπτη.
  • Ζήτησε και έλαβε διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης λόγω οικονομικής αδυναμίας.
  • Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου τον επισκέφθηκαν ανακριτής και εισαγγελέας.
  • Του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.
  • Στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές για παραβάσεις σχετικά με κροτίδες και μικροκλοπές ως ανήλικος.
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Προθεσμία για την Πέμπτη ζήτησε και έλαβε ο 27χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης πρώην συντρόφου του, το βράδυ της Κυριακής στην Ηγουμενίτσα.

Μάλιστα, ζήτησε διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης, καθώς επικαλέστηκε οικονομική αδυναμία.

Ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου μετέβησαν ανακριτής και εισαγγελέας σήμερα το απόγευμα.

Σύμφωνα με το ertnews, εις βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Η τελευταία κατηγορία αποδόθηκε καθώς στα πράγματά του βρέθηκαν τρία ηρεμιστικά χάπια.

Ο κατηγορούμενος δεν έχει καταδικαστικές αποφάσεις στο ποινικό του μητρώο. Ωστόσο, είχε απασχολήσει παλαιότερα τις Αρχές για παράβαση της νομοθεσίας περί κροτίδων, ενώ όντας ανήλικος είχε συλληφθεί για μικροκλοπες.

H δολοφονία

Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε μέσα σε λίμνη αίματος το βράδυ της Κυριακής, σε ποδηλατόδρομο, με βαθιά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην καρωτίδα και στα πόδια. Σε μικρή απόσταση εντοπίστηκε τραυματισμένος και ο 27χρονος, ο οποίος αρχικά είχε ειδοποιήσει την αστυνομία αναφέροντας ότι τόσο εκείνος όσο και η κοπέλα είχαν δεχτεί επίθεση από αγνώστους.

Στη συνέχεια η αστυνομία τον ανέκρινε στο νοσοκομείο και εντόπισε αντιφάσεις στα λεγόμενά του με τον ίδιο να παραδέχεται ότι εκείνος σκότωσε την κοπέλα μετά από τσακωμό.

Ο 27χρονος ισχυρίστηκε ότι για δύο χρόνια ήταν ζευγάρι με την κοπέλα, με την οποία φέρεται να είχε οικονομικές διαφορές και γι αυτό τσακώθηκαν και την σκότωσε, καρφώνοντάς της το μαχαίρι στην καρωτίδα.

Σημειώνεται ότι η 25χρονη βρισκόταν στην Ηγουμενίτσα καθώς εργαζόταν εποχιακά, ενώ ο 27χρονος μετέβη εκεί από την Αθήνα το προηγούμενο 24ωρο, γεγονός που σημαίνει ότι είναι πιθανό να είχε στόχο να την σκοτώσει.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η δολοφονία

Τραύματα στο σώμα και στο λαιμό

Η αυτοψία στον χώρο όπου εντοπίστηκε η σορός της νεαρής γυναίκας έγινε από τον προϊστάμενο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ηπείρου, Ιωάννη Αϊβατίδη, ενώ ο ίδιος εξέτασε και τον 27χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Νοσοκομείο Φιλιατών.

Η 25χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, σε διαφορετικά σημεία του σώματός της. Μεταξύ των πρώτων ευρημάτων περιλαμβάνονται και τραύματα που χαρακτηρίζονται ως αμυντικά, γεγονός που παραπέμπει σε προσπάθεια της γυναίκας να προστατευθεί.

Ιδιαίτερα σοβαρό ήταν το τραύμα στην τραχηλική χώρα, ενώ έχουν καταγραφεί και τραύματα στην πλάτη και σε άλλα σημεία του σώματος. Η ακριβής αλληλουχία των χτυπημάτων και το πλήρες ιατροδικαστικό πόρισμα αναμένεται να προκύψουν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Μετά τη δολοφονία, ο 27χρονος φέρεται να τραυματίστηκε ο ίδιος με μαχαίρι στον θώρακα. Από την ιατροδικαστική εξέταση διαπιστώθηκε βαθύ τραύμα στην περιοχή του αριστερού πνεύμονα, κοντά στην καρδιά.

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