Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος είναι έτοιμος να διασπαστεί - Τι περιμένει την Ελλάδα τον φετινό χειμώνα

Snapshot Ένας νέος πολικός στρόβιλος σχηματίζεται γρήγορα πάνω από τον Βόρειο Πόλο με ισχυρή αρχική δομή για τη σεζόν 2026/2027.

Τα εποχικά μοντέλα προβλέπουν σημαντική επιβράδυνση και πιθανή διάσπαση του πολικού στροβίλου στα μέσα του χειμώνα, επιτρέποντας στον αρκτικό αέρα να κατέβει προς την Ευρώπη.

Η ανάπτυξη ενός ισχυρού Super El Niño στον Ειρηνικό αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τη σταθερότητα του πολικού στροβίλου, αυξάνοντας την πιθανότητα ακραίων καιρικών φαινομένων στην Ευρώπη.

Η αιφνίδια στρατοσφαιρική θέρμανση μπορεί να προκαλέσει κατάρρευση του πολικού στροβίλου και να οδηγήσει σε ψυχρές εισβολές με καθυστέρηση 10 έως 30 ημερών.

Η Ελλάδα μπορεί να επηρεαστεί από ψυχρές αέριες μάζες και χιονοπτώσεις, ειδικά αν ευνοηθούν οι κατάλληλες βαρομετρικές συνθήκες στα Βαλκάνια και τη βόρεια Ευρώπη. Snapshot powered by AI

Ένας νέος πολικός στρόβιλος σχηματίζεται ταχύτατα πάνω από τον Βόρειο Πόλο, καθώς η έντονη ψύξη στη στρατόσφαιρα και η απότομη πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης είναι ήδη εμφανείς στα δεδομένα του φετινού Σεπτεμβρίου.

Παρότι η σεζόν ξεκινά με ισχυρότερη δομή σε σχέση με πέρυσι, οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις δείχνουν ένα διαμετρικά αντίθετο σκηνικό για τους επόμενους ψυχρούς μήνες. Τα εποχικά μοντέλα καιρού, μάλιστα, συγκλίνουν στην εκτίμηση για σημαντική επιβράδυνση αυτού του τεράστιου κυκλωνικού συστήματος στα μέσα του χειμώνα, με αποτέλεσμα την εξασθένηση των ανέμων.

Την κλιματική εικόνα για την Ευρώπη περιπλέκει ακόμη περισσότερο η ανάπτυξη ενός ισχυρού Super El Niño στον Ειρηνικό Ωκεανό, ενός βασικού παράγοντα που θα μπορούσε να προκαλέσει ιστορικές καθόδους αρκτικού αέρα.

Ο κινητήρας του χειμερινού μας κλίματος

Για να κατανοήσουμε τι μπορεί να ακολουθήσει, πρέπει να φανταστούμε τον πολικό στρόβιλο σαν μια τεράστια περιστρεφόμενη σβούρα πάνω από τις πολικές περιοχές. Αυτή η τεράστια χειμερινή κυκλοφορία εκτείνεται από την επιφάνεια έως τη στρατόσφαιρα, σε ύψος άνω των 50 χιλιομέτρων, έχοντας ως βασική αποστολή να εγκλωβίζει τον παγωμένο αέρα στις πολικές περιοχές.

Η δομή χωρίζεται σε δύο βασικά επίπεδα, καθένα από τα οποία παρουσιάζει διαφορετική δυναμική. Το ανώτερο τμήμα, που βρίσκεται στη στρατόσφαιρα, εμφανίζεται συμμετρικό και ισχυρό καθώς περιστρέφεται ελεύθερα σε μεγάλο υψόμετρο.

Το κατώτερο τμήμα, αντίθετα, είναι σαφώς πιο ασταθές εξαιτίας της επίδρασης των οροσειρών και των ισχυρών συστημάτων υψηλών πιέσεων. Ακριβώς αυτές οι συνεχείς παραμορφώσεις δημιουργούν ψυχρές «γλώσσες» αέρα, οι οποίες μπορούν να ωθήσουν χιονοπτώσεις και παγωμένο αέρα προς χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη, επηρεάζοντας άμεσα τις χώρες της Ευρώπης.

Οι προγνώσεις για τους επόμενους μήνες δείχνουν ισχυρή εκκίνηση και απότομη επιβράδυνση

Αυτή την περίοδο, η ψύξη πάνω από τον Βόρειο Πόλο εξελίσσεται ταχύτατα, περίπου στα 30 χιλιόμετρα ύψος, δημιουργώντας σημαντική θερμοκρασιακή διαφορά σε σχέση με τις νοτιότερες περιοχές. Η διαδικασία αυτή διαμορφώνει τον παγωμένο πυρήνα του πολικού στροβίλου για τη σεζόν 2026/2027.

Ωστόσο, ενώ τα αρχικά στάδια δείχνουν ένα καλά οργανωμένο κυκλωνικό σύστημα, τα εποχικά μοντέλα προβλέπουν μια δραστική αλλαγή πορείας από τον Ιανουάριο. Μια εκτεταμένη ανωμαλία υψηλών πιέσεων θα αρχίσει να μετατοπίζεται από τη στρατόσφαιρα προς τα χαμηλότερα επίπεδα της ατμόσφαιρας, σηματοδοτώντας σημαντική επιβράδυνση και πιθανή διάσπαση του συστήματος στα μέσα του χειμώνα.

Καθώς ο πολικός στρόβιλος εξασθενεί, οι ισχυροί δυτικοί άνεμοι εξασθενούν ή αντιστρέφονται πλήρως, επιτρέποντας στον αρκτικό αέρα να διαφύγει από τον Αρκτικό Κύκλο και να εισβάλει στην Ευρώπη.

Η απειλή ενός Super El Niño και η επίδρασή του στην Ευρώπη

Ένας κρίσιμος παράγοντας που μεταβάλλει τις φετινές ισορροπίες είναι η ανάπτυξη ενός ισχυρού φαινομένου στον τροπικό Ειρηνικό. Οι ανωμαλίες της θερμοκρασίας των ωκεάνιων υδάτων ξεπερνούν τους 2°C, κατατάσσοντας το φαινόμενο ως ένα πραγματικό Super El Niño, το οποίο αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα των τελευταίων δεκαετιών.

Η επιστήμη έχει δείξει ότι ένα τέτοιο ισχυρό φαινόμενο μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη στρατόσφαιρα, προκαλώντας σημαντική επιβράδυνση των ανέμων του πολικού στροβίλου. Το ανώμαλο μοτίβο πιέσεων ωθεί τεράστιες ποσότητες ενέργειας προς τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, λειτουργώντας ως ένας «σαμποτέρ» που διαταράσσει τη σταθερότητα του αρκτικού κυκλωνικού συστήματος.

Αυτή η συγκεκριμένη ατμοσφαιρική δυναμική αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα ακραίων αλλαγών του καιρού στην Ευρώπη.

Η κατάρρευση της στρατόσφαιρας και οι επιπτώσεις στην Ευρώπη και την Ελλάδα

Το πιο ισχυρό φαινόμενο σε αυτό το κλιματικό πλαίσιο ονομάζεται αιφνίδια στρατοσφαιρική θέρμανση, ένα γεγονός που μπορεί να αυξήσει τις θερμοκρασίες σε πολύ μεγάλα ύψη κατά δεκάδες βαθμούς μέσα σε λίγες ημέρες.

Αυτό το εξαιρετικά έντονο θερμικό σοκ προκαλεί την κατάρρευση ή τη διάσπαση του πολικού στροβίλου σε δύο ξεχωριστούς πυρήνες. Η επίδραση ενός τέτοιου στρατοσφαιρικού γεγονότος δεν είναι άμεση στην επιφάνεια της Γης, αλλά μεταδίδεται προς τα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας με καθυστέρηση 10 έως 30 ημερών.

Οι στατιστικές που βασίζονται σε δεδομένα του παρελθόντος, συμπεριλαμβανομένων των διασπάσεων που σημειώθηκαν στις αρχές του 2026 και τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, δείχνουν ότι μετά από τέτοιες καταρρεύσεις μεγάλο μέρος της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης αντιμετωπίζει ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Για την Ελλάδα, μια τέτοια εξέλιξη δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ολόκληρη η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με ακραίο ψύχος. Η εξασθένηση του πολικού στροβίλου, ωστόσο, μπορεί να ευνοήσει την κάθοδο πολύ ψυχρών αερίων μαζών προς την Ευρώπη και, υπό την κατάλληλη διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων, να ανοίξει τον δρόμο για ψυχρές εισβολές και προς τα Βαλκάνια και την Ελλάδα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει η θέση και η εξέλιξη των υψηλών πιέσεων στη βόρεια Ευρώπη και τη Ρωσία, καθώς και η διαδρομή που θα ακολουθήσουν οι ψυχρές αέριες μάζες. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η Ελλάδα θα μπορούσε να επηρεαστεί από σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρό παγετό στα βόρεια και κεντρικά τμήματα, αλλά και χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου, εφόσον συνδυαστούν οι κατάλληλες θερμοκρασίες με υγρασία και βαρομετρικά χαμηλά.

Με τα σημάδια να δείχνουν προς πιθανή εξασθένηση του πολικού στροβίλου τον χειμώνα 2026/2027, η εξέλιξη θα παρακολουθείται στενά, καθώς μια σημαντική διαταραχή στη στρατόσφαιρα μπορεί να δημιουργήσει ευνοϊκότερες συνθήκες για ισχυρές ψυχρές εισβολές στην Ευρώπη και, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, στην Ελλάδα.

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