«Το μόνο που ζητάω είναι να θυμάστε την κόρη μου»: Η έκκληση από τη μάνα θύματος της Λιβύης

Η συγκινητική ανάρτηση του Γιώργου Πεταλωτή για την τραγωδία με τους Έλληνες στρατιωτικούς στη Λιβύη

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

«Το μόνο που ζητάω είναι να θυμάστε την κόρη μου»: Η έκκληση από τη μάνα θύματος της Λιβύης
ΕΛΛΑΔΑ
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Τρία χρόνια συμπληρώνονται από την τραγωδία που σημάδεψε την ελληνική ανθρωπιστική αποστολή στη Λιβύη, όπου πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι ακόμη στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων τραυματίστηκαν.

Με αφορμή την επέτειο, ο Γιώργος Πεταλωτής έκανε μια συγκινητική ανάρτηση, αναφερόμενος στη Γλυκερία Μεμεκίδου που ήταν μεταξύ των θυμάτων και στη συνάντησή του με τους γονείς της.

«Το μόνο που ζητάω είναι κάθε χρόνο τέτοια μέρα να θυμάστε την κόρη μου». Τουλάχιστον αυτό ας το κάνουμε», ήταν η έκκληση της μητέρας της που του ζήτσε να μεταφέρει.

Η Γλυκερία συμμετείχε στην ελληνική αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιβύη. Μετά τον θάνατό της, της απονεμήθηκε ο βαθμός της Υποναυάρχου.

Δείτε την ανάρτηση:

«Τρία χρόνια πριν, σε μια αποστολή «ανθρωπιστικής βοήθειας» στη Λιβύη , πέντε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έχασαν τη ζωή τους και έξι τραυματίστηκαν. Με πολλές αναπάντητες ακόμη αιτιάσεις ως προς τον σκοπό και την οργάνωσή της.Σε συζήτηση με τους γονείς της Γλυκερίας Μεμεκίδου, που συμμετείχε (της απονεμήθηκε κατόπιν ο βαθμός της Υποναυάρχου ) στην αποστολή , στο τέλος η μητέρα της με την πλέον μεστή δωρικότητα μου είπε «το μόνο που ζητάω είναι κάθε χρόνο τέτοια μέρα να θυμάστε την κόρη μου». Τουλάχιστον αυτό ας το κάνουμε».

Το ιστορικό της τραγωδίας

Η ελληνική αποστολή είχε μεταβεί στη Λιβύη τον Σεπτέμβριο του 2023, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που είχαν πλήξει την περιοχή της Ντέρνα, προκειμένου να προσφέρει ανθρωπιστική και υγειονομική βοήθεια.

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2023, κατά τη μετακίνηση της αποστολής από τη Βεγγάζη προς τη Ντέρνα, σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα. Το όχημα στο οποίο επέβαιναν μέλη της ελληνικής αποστολής συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά.

Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους τρία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων: η Αντιπλοίαρχος Γλυκερία Μεμεκίδου, η Επισμηναγός Ευαγγελία Ανδρεαδάκη και ο Αρχιλοχίας Γεώργιος Βούλγαρης.

Νεκρά ήταν επίσης τα αδέλφια Φίλιππος και Άντζελα Μανδαλιού, που συμμετείχαν στην αποστολή ως διερμηνείς. Έξι ακόμη στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων τραυματίστηκαν.

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