Βουλιαγμένη: Συνελήφθη ο 76χρονος για θανατηφόρα σωματική βλάβη - Ελεύθερη η 21χρονη

Snapshot Συνελήφθη ο 76χρονος για θανατηφόρα σωματική βλάβη μετά από καυγά με 82χρονο στην παραλία Βουλιαγμένης, που κατέληξε σε ανακοπή καρδιάς και θάνατο του 82χρονου.

Η 21χρονη που ήταν μαζί με τον 76χρονο αφέθηκε ελεύθερη μετά την κατάθεσή της.

Ο καυγάς προκλήθηκε λόγω διαφωνίας για ξαπλώστρες, παρότι υπήρχαν διαθέσιμες πολλές στην παραλία.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι η 21χρονη ήταν η πρώτη που χειροδίκησε και ο καυγάς ήταν τόσο έντονος που δεν μπορούσαν να τους χωρίσουν.

Ο 82χρονος κατέρρευσε στο σημείο και παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από νοσοκόμα και ΕΚΑΒ, κατέληξε στο νοσοκομείο. Snapshot powered by AI

Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλαζ της Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να υποστεί ανακοπή καρδιάς και να χάσει τη ζωή του.

Η 21χρονη κοπέλα που συνόδευε τον 76χρονο, η οποία είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, αφέθηκε ελεύθερη.

Το ιστορικό

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Κυριακής 20/9, όταν ο 82χρονος ήρθε σε διαπληκτισμό με τον 76χρονο και την 21χρονη με αφορμή μία ξαπλώστρα. Ο 76χρονος φέρεται να ζήτησε να πάρει μία ξαπλώστρα από τις άδειες που είχε κρατήσει ο 82χρονος, με τον τελευταίο να αρνείται να τις δώσει και έτσι να ξεκινούν άγριο καυγά.

Η ειρωνεία της υπόθεσης είναι ότι στο σημείο υπήρχαν πολλές διαθέσιμες ξαπλώστρες, ειδικά εκείνη την ώρα. Μάλιστα, υπήρχε στοίβα με διαθέσιμες στο πλάι του μαγαζιού της παραλίας.

Ωστόσο, ο 76χρονος φέρεται να επέμενε να καθίσει μαζί με την 21χρονη φίλη του στις συγκεκριμένες ξαπλώστρες, όπου βρίσκονταν ήδη ο 82χρονος με τη σύζυγό του. Η επιμονή του 76χρονου προκάλεσε ένταση και ακολούθησε διαπληκτισμός.

Ποιος ξεκίνησε τον καυγά

Σχετικά με το πώς άρχισε ο καυγάς, οι πληροφορίες είναι αντικρουόμενες. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρώτη φέρεται να χειροδίκησε κατά του 82χρονου η 21χρονη, ενώ στη συνέχεια ο καυγάς ήταν τόσο έντονος που δεν μπορούσαν να τους χωρίσουν οι παρευρισκόμενοι στην παραλία, όπως ανέφεραν μάρτυρες.

Κατά τις πληροφορίες, ο 76χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον ηλικιωμένο, χτυπώντας τον αρχικά με γροθιά στη μύτη και στη συνέχεια με δεύτερη γροθιά στο ύψος της καρδιάς.

Ωστόσο, ο 76χρονος μιλώντας στο MEGA ισχυρίστηκε ότι ο ηλικιωμένος ήταν εκείνος που ξεκίνησε την επίθεση τόσο λεκτικά όσο και σωματικά, ενώ εξήγησε πως θα χρειαστεί και ο ίδιος νοσηλεία. Μάλιστα ανέφερε πως ο ηλικιωμένος επιτέθηκε πρώτα στην 21χρονη, η οποία είναι ΑμεΑ, βρίζοντάς την και χτυπώντας την. Στη συνέχεια, επιτέθηκε και στον ίδιο με μπουνιά στο σαγόνι, με αποτέλεσμα να τον ρίξει κάτω, ενώ οι παρευρισκόμενοι μαζεύτηκαν για να τους χωρίσουν.

Ο 82χρονος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του καυγά.

Τι ανέφερε ο φίλος του 76χρονου

Σύμφωνα με όσα δήλωσε φίλος του 76χρονου, ο οποίος τους συνόδευε και εκείνη την ώρα βρισκόταν στο ταμείο για τα εισιτήρια, όταν τον κάλεσε για να δει που είναι, του ανέφερε ότι βρίσκεται στο ιατρείο της παραλίας και ότι ο 82χρονος τον είχε χτυπήσει πολύ άσχημα και τον είχε ρίξει κάτω.

«Ο φίλος μου πήγε να πάρει τις ξαπλώστρες, εγώ έβγαζα εισιτήριο. Έκανε διαπληκτισμό με τον 82χρονο που του είπε “ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Είμαι του πολεμικού ναυτικού”. Ο φίλος μου (σ.σ.: ο 76χρονος) έχει τραύματα το ίδιο και η 21 κοπέλα που τον συνόδευε. Ο φίλος μου, μου είπε ότι δεν τον ακούμπησε καθόλου. Τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπαγε» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Αυτός (σ.σ.: ο 82χρονος) κρατούσε τις ξαπλώστρες. Μου είπε ο φίλος μου, ότι δεν τον ακούμπησε καθόλου. Ο ηλικιωμένος κατέληξε από τη φασαρία που έγινε. Τον είχε ρίξει κάτω και τον χτυπούσε τον φίλο μου. Ήταν πρησμένος, είχε αίματα κι αυτός και η κοπέλα».

Κατέρρευσε στο σημείο ο 82χρονος

Από τον έντονο καυγά ο 82χρονος έπαθε ανακοπή καρδιάς και κατέρρευσε στο σημείο. Η νοσοκόμα της πλαζ Βουλιαγμένης προσπάθησε να τον επαναφέρει με ΚΑΡΠΑ και με τη χρήση απινιδωτή που υπήρχε στο κατάστημα της παραλίας.

Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν και μέσα στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο έσπευσε για να παραλάβει τον ηλικιωμένο, με τον ίδιο να ανατάσσεται δύο φορές, μία στην παραλία και μία στο ασθενοφόρο. Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν και στο Ασκληπιείο Βούλας όπου μεταφέρθηκε, όμως δυστυχώς ο 82χρονος κατέληξε.

Τόσο ο 76χρονος όσο και η 21χροη συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Βούλας-Βουλιαγμένης, προκειμένου να καταθέσουν για το περιστατικό, ενώ προσήχθη και ο υπεύθυνος του καταστήματος της παραλίας, προκειμένου να δώσει πληροφορίες.

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