Ραγδαίες εξελίξεις: Ο Τραμπ εξετάζει χτύπημα στο Ιράν - «Πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα;»

O Αμερικανός πρόεδρος διέκοψε το σαββατοκύριακο στο Καμπ Ντέιβιντ και επέστρεψε στην Ουάσιγκτον 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ραγδαίες εξελίξεις: Ο Τραμπ εξετάζει χτύπημα στο Ιράν - «Πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα;»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Πρόεδρος Τραμπ εξετάζει σοβαρά την κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν και διακόπτει το ταξίδι του για να λάβει αποφάσεις.
  • Ο Τραμπ παρουσίασε τρεις επιλογές για το Ιράν: συμφωνία, οικονομική πίεση ή πλήρης καταστροφή της χώρας.
  • Ο Τραμπ ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να «εξοντώσει» το καθεστώς του Ιράν και ζητά από την Τεχεράνη να συμφωνήσει σε μια «αποδεκτή συμφωνία».
  • Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επιβεβαίωσε την πρόθεση για σκληρή στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.
  • Ο Τραμπ σκοπεύει να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και δεν αποκλείει συνάντηση με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.
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Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν, μία απόφαση που όπως είπε θα ληφθεί σύντομα, κάτι που ενισχύεται και από την πρόωρη διακοπή του ταξιδιού του στο Καμπ Ντέιβιντ για Σαββατοκύριακο.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη με το Fox News την Κυριακή, ο Τραμπ παρουσίασε τρεις πιθανές επιλογές για το Ιράν: είτε θα συνάψουν συμφωνία με τις ΗΠΑ, είτε ο ίδιος επιλέξει μεταξύ του να «τους αφήσει να σαπίσουν οικονομικά» ή να εξαφανίσει εντελώς το Ιράν.

«Το ερώτημά μου είναι: αν και πότε θα καταστρέψω ολόκληρη τη χώρα;» είπε ο Τραμπ. «Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά.»

Η προειδοποίηση του Τραμπ έρχεται την ώρα που η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εισέρχεται στον έβδομο μήνα της, με τον Τραμπ να δίνει επανειλημμένα να καταλάβει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο είτε να εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις είτε να συνάψει νέα συμφωνία με τη χώρα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι έχει να πάρει «μια σημαντική απόφαση» σχετικά με το αν θα «εξοντώσει» το καθεστώς του Ιράν.

Ο Τραμπ έχει επίσης δηλώσει ότι πιστεύει ότι ο πόλεμος ενδέχεται να τελειώσει σύντομα, ενώ επιμένει ότι η Τεχεράνη πρέπει να συμφωνήσει σε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «αποδεκτή συμφωνία». Ταυτόχρονα, το Ιράν έχει προειδοποιήσει την κυβέρνηση να μην προβεί σε περαιτέρω επιθέσεις.

Αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ πρόκειται να παραστεί στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, όπου σημείωσε ότι «πιθανότατα είναι ανοιχτός» σε συνάντηση με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε το Σάββατο το βράδυ: «Η Κεντρική Διοίκηση θα έχει πολύ δουλειά απόψε, γιατί ο Πρόεδρος Τραμπ είπε ότι θα χτυπήσουμε το Ιράν ΣΚΛΗΡΑ, ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ!»

Ο Χέγκσεθ, ο οποίος παρακολουθούσε έναν αγώνα ποδοσφαίρου στο Τέξας, επέστρεψε αμέσως στην Ουάσιγκτον το Σάββατο.

Με απειλές απαντά η Τεχεράνη

Η Τεχεράνη, η οποία ενημερώθηκε για τις αμερικανικές προθέσεις, προειδοποίησε, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ θα απαντηθεί με συνεχή πλήγματα εναντίον αμερικανικών βάσεων και συμφερόντων στην περιοχή, ενώ προειδοποίησε και τις χώρες που θα υποστηρίξουν μία αμερικανική επίθεση και τόνισε ότι όποια χώρα της περιφέρειας υποστηρίξει την αμερικανική επίθεση θα θεωρηθεί ότι συμμετέχει στη σύγκρουση.

Στην ανακοίνωση η Κεντρική Διοίκηση Χατάμ αλ-Ανμπίγια των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων αναφέρει ότι, εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε επιθετική ενέργεια, όλες οι βάσεις και τα συμφέροντά τους στην περιοχή θα βρεθούν αντιμέτωπα με «συνεχείς, αποτελεσματικές και επώδυνες επιθέσεις, χωρίς κανέναν περιορισμό ή επιφύλαξη».

Παράλληλα με τις προειδοποιήσεις του στρατού, ο Μοχσέν Ρεζαΐ, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, αναφέρθηκε χθες στις προσπάθειες για τον τερματισμό των συγκρούσεων στην περιοχή. Αποκάλυψε ότι η Τεχεράνη διαβίβασε μέσω του Κατάρ στους Αμερικανούς τους όρους της για τον τερματισμό του πολέμου και πλέον αναμένει την απάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Διευκρίνισε ότι «η Τεχεράνη παραμένει προσηλωμένη στη φετφά του ηγέτη Αλί Χαμενεΐ κατά των πυρηνικών όπλων και δεν έχουμε αλλάξει το πυρηνικό μας δόγμα».

Λόγω της αυξημένης έντασης στην περιοχή, η αμερικανική κυβέρνηση εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση προς τους πολίτες της, καλώντας τους να επανεξετάσουν το ενδεχόμενο ταξιδιού στη Μέση Ανατολή και προειδοποιώντας για ένα σύνθετο περιβάλλον ασφαλείας και πραγματικό κίνδυνο απρόβλεπτης κλιμάκωσης.

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