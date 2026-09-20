Μελόνι: Ανακοίνωσε νομοσχέδιο για απαγόρευση μαντήλας στα σχολία και όριο στους αλλοδαπούς μαθητές

Snapshot Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε νομοσχέδιο που απαγορεύει στα μουσουλμανικά κορίτσια να φορούν μπούρκα ή νικάμπ στα σχολεία.

Θα θεσπιστεί όριο στον αριθμό αλλοδαπών μαθητών ανά τάξη για να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά Ιταλών δεν θα αισθάνονται μειονότητα.

Η εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας θα γίνει υποχρεωτική για γονείς αλλοδαπών μαθητών με σκοπό τη βελτίωση της σχολικής απόδοσης των παιδιών τους.

Η Μελόνι τόνισε ότι η ισότητα των φύλων δεν είναι διαπραγματεύσιμη και δεν επιτρέπεται η κάλυψη του προσώπου σε σχολεία ή δημόσιους χώρους.

Τα παιδιά που δυσκολεύονται με την ιταλική γλώσσα θα λαμβάνουν υποστήριξη από συμμαθητές και οικογένεια για την καλύτερη ένταξή τους. Snapshot powered by AI

Αλλαγές στα σχολεία και τις σχολικές τάξεις με επίκεντρο τα παιδιά μεταναστών, ανακοίνωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, μιλώντας σήμερα σε εκδήλωση στη Ρώμη.

Όπως ανακοίνωσε, πρόκειται να κατατεθεί ένα νέο νομοσχέδιο που θα απαγορεύει στα κορίτσια μουσουλμανικής θρησκείας να φοράνε μπούρκα ή νικάμπ, ενώ θα θεσπιστεί όριο αλλοδαπών μαθητών που βρίσκονται σε μία τάξη. Παράλληλα, θα θεσπιστεί υποχρεωτική η εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας σε όσους αλλοδαπούς γονείς μαθητών δυσκολεύονται με τη σχολική τους απόδοση.

Σχετικά με τη χρήση μαντίλας από τα νεαρά κορίτσια, η πρωθυπουργός της Ιταλίας σχολίασε ότι «στην Ιταλία κανείς, στο όνομα μιας πραγματικής ή υποτιθέμενης παράδοσης, δεν μπορεί να αποφασίσει ότι μια νεαρή γυναίκα πρέπει να καλύπτει το πρόσωπό της. Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Δεν ισχύει στους δρόμους μας, ούτε στα σχολεία μας».

Επιπλέον σχολίασε ότι τα παιδιά Ιταλών «δεν πρέπει να αισθάνονται μειονότητα σε μία τάξη», για αυτό θα εισαχθεί κανόνας που θα καθορίζει τον μέγιστο αριθμό αλλοδαπών μαθητών. Εξήγησε ότι ο μεγάλος αριθμός μαθητών που δεν καταλαβαίνουν καλά την ιταλική γλώσσα θα επηρεάσει την απόδοση των παιδιών Ιταλών, κάτι που θα οδηγήσει σε παραμέληση και περιθωριοποίηση.

Ένα παιδί ανέφερε, «πρέπει να μάθει τη γλώσσα μας, να γνωρίσει τον πολιτισμό μας και να σέβεται τους κανόνες μας. Αυτός είναι ο μόνος σοβαρός τρόπος για να τα υποδεχτούμε», σχολίασε προσθέτοντας ότι αν είναι μόνο ένα παιδί σε μία τάξη που δεν μιλάει καλά τη γλώσσα, θα βοηθηθεί από τους συμμαθητές του.

Τέλος, δήλωσε ότι όσα παιδιά έχουν χαμηλή απόδοση στα σχολικά μαθήματα και δεν καταλαβαίνουν καλά την ιταλική γλώσσα, θα πρέπει να λάβουν βοήθεια από τους γονείς τους, οι οποίοι θα υποχρεωθούν να μάθουν την ιταλική γλώσσα.

Διαβάστε επίσης