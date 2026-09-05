Μελόνι: Το απρόσμενο τηλεφώνημα σε ομιλία της - «Είναι η κόρη μου, συγγνώμη»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός διέκοψε την ομιλία της για να απαντήσει στο τηλέφωνο

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Μελόνι: Το απρόσμενο τηλεφώνημα σε ομιλία της - «Είναι η κόρη μου, συγγνώμη»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι διέκοψε την ομιλία της για να απαντήσει σε τηλεφώνημα από την κόρη της.
  • Το τηλεφώνημα έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του κόμματος «Αδελφοί της Ιταλίας» στο Μπάρι.
  • Η Μελόνι εξήγησε στο κοινό ότι η κόρη της, Γκινέβρα, είχε κάνει τρία τηλεφωνήματα προσπαθώντας να επικοινωνήσει μαζί της.
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Ένα απρόσμενο τηλεφώνημα από την κόρη της δέχθηκε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, κατά τη διάρκεια ομιλίας της.

Ενώ βρισκόταν επί σκηνής στην εκδήλωση του κόμματός της «Αδέλφια της Ιταλίας» στο Μπάρι, το κινητό της τηλέφωνο χτύπησε. Η Μελόνι διέκοψε τη ροή της παρουσίασής της για να απαντήσει, αποκαλύπτοντας χαμογελαστή στο κοινό την ταυτότητα του καλούντος: «Αγάπη μου, θα σε πάρω πίσω, είναι η κόρη μου, συγγνώμη... Έκανε τρία τηλεφωνήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας στους παρευρισκόμενους την επίμονη προσπάθεια της μικρής Γκινέβρα να επικοινωνήσει μαζί της.

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