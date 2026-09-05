Μελόνι: Το απρόσμενο τηλεφώνημα σε ομιλία της - «Είναι η κόρη μου, συγγνώμη»

Snapshot Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι διέκοψε την ομιλία της για να απαντήσει σε τηλεφώνημα από την κόρη της.

Το τηλεφώνημα έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του κόμματος «Αδελφοί της Ιταλίας» στο Μπάρι.

Η Μελόνι εξήγησε στο κοινό ότι η κόρη της, Γκινέβρα, είχε κάνει τρία τηλεφωνήματα προσπαθώντας να επικοινωνήσει μαζί της. Snapshot powered by AI

Ένα απρόσμενο τηλεφώνημα από την κόρη της δέχθηκε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, κατά τη διάρκεια ομιλίας της.

Ενώ βρισκόταν επί σκηνής στην εκδήλωση του κόμματός της «Αδέλφια της Ιταλίας» στο Μπάρι, το κινητό της τηλέφωνο χτύπησε. Η Μελόνι διέκοψε τη ροή της παρουσίασής της για να απαντήσει, αποκαλύπτοντας χαμογελαστή στο κοινό την ταυτότητα του καλούντος: «Αγάπη μου, θα σε πάρω πίσω, είναι η κόρη μου, συγγνώμη... Έκανε τρία τηλεφωνήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας στους παρευρισκόμενους την επίμονη προσπάθεια της μικρής Γκινέβρα να επικοινωνήσει μαζί της.

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