Social media: «Κόφτης» στους κάτω των 15 - Οι 10 απαντήσεις που πρέπει να γνωρίζουν γονείς

Η Ελλάδα θέτει όριο ηλικίας 15 ετών για πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2027

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Social media: «Κόφτης» στους κάτω των 15 - Οι 10 απαντήσεις που πρέπει να γνωρίζουν γονείς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ηλικία υπολογίζεται με βάση το έτος γέννησης, θεωρώντας ότι όλοι οι γεννηθέντες το ίδιο έτος συμπληρώνουν το όριο την 1η Ιανουαρίου.
  • Οι πλατφόρμες θα εφαρμόζουν αξιόπιστες και αναλογικές μεθόδους επαλήθευσης ηλικίας που προστατεύουν την ιδιωτικότητα, χωρίς υποχρέωση συγκεκριμένης εφαρμογής.
  • Η ευρωπαϊκή πρόταση EU KIDS Act καλύπτει ευρύτερο φάσμα ψηφιακών υπηρεσιών, όπως βίντεο, παιχνίδια και τεχνητή νοημοσύνη, με αυστηρότερους περιορισμούς για ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
  • Το EU KIDS Act δεν έχει ακόμη γίνει νόμος και η τελική του μορφή θα καθοριστεί στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ.
Snapshot powered by AI

Σε ένα νέο πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχωρά η Ελλάδα, με το όριο ηλικίας να τίθεται στα 15 έτη. Οι σχετικές διατάξεις προβλέπεται να τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027, ενώ βασικό ρόλο στην εφαρμογή του μέτρου θα έχουν οι ίδιες οι πλατφόρμες.

Το ελληνικό σχέδιο έχει συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής, καθώς επικεντρώνεται στα social media. Την ίδια ώρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει προταθεί ο EU KIDS Act, ο οποίος έχει ευρύτερη προσέγγιση και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πλατφόρμες βίντεο, online παιχνίδια, app stores και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

Τι ακριβώς προβλέπει το ελληνικό σχέδιο και ποιες είναι οι βασικές διαφορές με την ευρωπαϊκή πρόταση;

Δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις

1. Τι προβλέπει το ελληνικό σχέδιο νόμου και ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής του;

Η ελληνική ρύθμιση αφορά την πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θέτει ελάχιστο όριο ηλικίας 15 ετών για την πρόσβαση σε αυτά.

2. Πότε προβλέπεται να εφαρμοστεί το ελληνικό σχέδιο νόμου; Οι σχετικές διατάξεις του σχεδίου προβλέπεται να τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027.

3. Πώς υπολογίζεται η ηλικία βάσει του ελληνικού σχεδίου νόμου; Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης ρύθμισης, όσα παιδιά έχουν γεννηθεί το ίδιο ημερολογιακό έτος θεωρείται ότι συμπληρώνουν το όριο την 1η Ιανουαρίου.

4. Πώς θα ελέγχεται η ηλικία βάσει του ελληνικού σχεδίου νόμους; Οι πάροχοι θα χρησιμοποιούν κατάλληλες, αξιόπιστες και αναλογικές λύσεις που περιορίζουν τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται και προστατεύουν την ιδιωτικότητα. Το ελληνικό σχέδιο δεν επιβάλλει μία συγκεκριμένη εφαρμογή.

5. Είναι υποχρεωτικό το Kids.gov.gr Wallet στο ελληνικό σχέδιο;

Όχι. Το νομοσχέδιο δεν επιβάλλει συγκεκριμένη μέθοδο επαλήθευσης ηλικίας. Το Kids.gov.gr Wallet και το Gov.gr Wallet αναφέρονται ως ενδεδειγμένα παραδείγματα λύσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν, καθώς έχουν σχεδιαστεί με χαρακτηριστικά συμβατά με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού πλαισίου ως προς την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία, την αναλογικότητα, την ελαχιστοποίηση των δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Ταυτόχρονα όμως, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες ισοδύναμες λύσεις, εφόσον συμμορφώνονται με το ενωσιακό δίκαιο και τις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές.

6. Τι επιπλέον καλύπτει η ευρωπαϊκή πρόταση; Το EU KIDS Act έχει ευρύτερη εμβέλεια. Καλύπτει, πέρα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο, διαδικτυακά παιχνίδια, καταστήματα εφαρμογών, AI companions και γενικούς συνομιλιακούς βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης, με διαφορετικές υποχρεώσεις ανάλογα με το είδος και τους κινδύνους της κάθε υπηρεσίας. Συνεπώς, η βασική διαφορά είναι ότι η ελληνική ρύθμιση επικεντρώνεται ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η ευρωπαϊκή πρόταση επιχειρεί να διαμορφώσει ένα ευρύτερο πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον.

Πέρα από τις επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης , περιλαμβάνει κανόνες ασφαλούς σχεδιασμού για πλατφόρμες βίντεο, διαδικτυακά παιχνίδια, καταστήματα εφαρμογών και ορισμένες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

7. Μπορεί ένας γονέας να επιτρέψει πλήρη λογαριασμό μέσου κοινωνικής δικτύωσης πριν από τα 15 βάσει του EU KIDS Act; Όχι. Η ευρωπαϊκή πρόταση προβλέπει μόνο τη δυνατότητα ειδικού, περιορισμένου λογαριασμού για ηλικίες από 13 έως κάτω των 15, εφόσον ο πάροχος τον προσφέρει και τον δημιουργήσει γονέας ή κηδεμόνας.

8. Τι περιορισμούς θα έχει αυτός ο ειδικός λογαριασμός; Η ευρωπαϊκή πρόταση προβλέπει υποχρεωτικά γονικά εργαλεία, δυνατότητα ημερήσιου ορίου έως μία ώρα και δυνατότητα ελέγχου των νέων επαφών. Κάτω των 13 δεν επιτρέπει λογαριασμό κοινωνικού δικτύου στο όνομα του παιδιού.

9. Ποιος φέρει την ευθύνη εφαρμογής βάσει του EU KIDS Act;

Η ευθύνη εφαρμογής παραμένει πρωτίστως στους ίδιους τους παρόχους των υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να εφαρμόζουν τα ηλικιακά όρια και τις σχετικές απαιτήσεις προστασίας. Για τις πολύ μεγάλες πλατφόρμες προβλέπονται πρόσθετες υποχρεώσεις συμμόρφωσης, όπως η υποβολή σχεδίου συμμόρφωσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ανεξάρτητος έλεγχος με δική τους δαπάνη. Οι γονείς και τα καταστήματα εφαρμογών έχουν υποστηρικτικό και συμπληρωματικό ρόλο, αλλά δεν υποκαθιστούν την ευθύνη της ίδιας της πλατφόρμας να διασφαλίζει ότι τηρούνται οι κανόνες που την αφορούν.

10. Είναι ήδη νόμος το EU KIDS Act; Όχι. Είναι πρόταση ευρωπαϊκού κανονισμού. Η τελική της μορφή και η σχέση της με τις εθνικές ρυθμίσεις θα κριθούν κατά τη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέα έρευνα: Η Ελβετία έχει χάσει σχεδόν το ένα πέμπτο των παγετώνων της σε μόλις πέντε χρόνια

08:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Social media: «Κόφτης» στους κάτω των 15 – Οι 10 απαντήσεις που πρέπει να γνωρίζουν γονείς και παιδιά

08:54ΚΟΣΜΟΣ

flydubai: Ήρωας οδοντίατρος έσωσε τον μαχαιρωμένο πιλότο – «Τα χέρια του ήταν σχεδόν κομμένα στα δύο»

08:52LIFESTYLE

Τζιμ Κάρεϊ: Παντρεύτηκε κρυφά την 32χρονη Μιν Αχ σε ιδιωτική τελετή στο Λος Άντζελες

08:51ΚΟΣΜΟΣ

«Να χτυπάτε τις γυναίκες σας αν δεν σας υπακούν»: Σάλος με ισλαμιστή δάσκαλο στο Λονδίνο

08:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Νέο εργαλείο για το ιδιωτικό χρέος - «Μέσα στον Οκτώβρη θέλουμε να έχουν ψηφιστεί οι 120 δόσεις»

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Το Oruc Reis ξαναβγαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο - Νέα Navtex από την Τουρκία

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 52χρονος σε εργατικό δυστύχημα – Τον καταπλάκωσε σωλήνας

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Κοπάδι αγριογούρουνων στη λεωφόρο Θησέως στον Διόνυσο

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Κόκκινος συναγερμός στην Κρήτη: 112 για Ζωνιανά, Λιβάδια, Μυλοπόταμο - Πού είναι κλειστά τα σχολεία

08:14ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό λόγω καραμπόλας στο ρεύμα προς Πειραιά

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Η σοκαριστική στιγμή που το αεροπλάνο της Flydubai κάνει βουτιά - Κραυγές και προσευχές στην καμπίνα

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ ανοίγουν το «μεταγραφικό» – Τα ονόματα, οι επαφές και η αποψινή εκδήλωση με... παραπολιτικό ενδιαφέρον

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί οι αυτοκινητοβιομηχανίες εγκαταλείπουν το piano black;

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο – Αλλαγές στα δρομολόγια από Πειραιά

07:54ΚΟΣΜΟΣ

Flydubai: Ο Ομανός πιλότος ήταν «θρησκευτικός εξτρεμιστής» που αρνούνταν να κάνει χειραψίες με γυναίκες

07:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: «Επιμένω στη φράση ότι είναι για τα μπάζα - Στήθηκε πολιτική συνωμοσία»

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (1/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

120 δόσεις: Θερμή η υποδοχή της αγοράς - Το θηριώδες ιδιωτικό χρέος και τα «στοιχήματα» βιωσιμότητας των μικρομεσαίων 

07:34ΕΥ ΖΗΝ

Με ένα αυγό κάθε πρωί, θα αυξηθεί όντως η χοληστερόλη σας;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι επόμενες δύσκολες 30 ώρες που «βλέπει» το GFS - H πρόγνωση των Αμερικανών για την Ελλάδα

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Flydubai: Γιατί βρίσκονταν τέσσερις πιλότοι στο αεροσκάφος - Έδεσαν με καλώδια φορτιστών τον συγκυβερνήτη

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με την εκτέλεση της Christa Pike στο Τενεσί - Ήταν ακόμα ζωντανή μετά από δύο θανατηφόρες ενέσεις

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Flydubai: Αυτός είναι ο Ινδός ήρωας πιλότος που έσωσε 174 άτομα - Το «ευχαριστώ» των Ισραηλινών

06:37ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο TikToker «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν» μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη - «Έσπασαν με λοστό το αμάξι μου»

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες κοινής ησυχίας: Από σήμερα σε ισχύ το χειμερινό ωράριο - Τι ισχύει

06:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Ολλανδία: Στην... καυτή Τούμπα για μια ακόμη ιστορική νίκη

08:51ΚΟΣΜΟΣ

«Να χτυπάτε τις γυναίκες σας αν δεν σας υπακούν»: Σάλος με ισλαμιστή δάσκαλο στο Λονδίνο

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο – Αλλαγές στα δρομολόγια από Πειραιά

07:18ΕΘΝΙΚΑ

«Υπερίων»: Το νέο ελληνικό «τείχος» της ΕΑΒ κατά των σμηνών από drones - Ο συμβολισμός του Τιτάνα του Φωτός που χώρισε την γη από τον ουρανό

05:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς βοριάδες η Πέμπτη – Πού υπάρχει κίνδυνος για πλημμύρες

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί οι αυτοκινητοβιομηχανίες εγκαταλείπουν το piano black;

07:54ΚΟΣΜΟΣ

Flydubai: Ο Ομανός πιλότος ήταν «θρησκευτικός εξτρεμιστής» που αρνούνταν να κάνει χειραψίες με γυναίκες

14:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρύθμιση χρεών: Αυξάνονται σε 120 οι 72 δόσεις για σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία – Μέχρι πότε οι αιτήσεις, στα €30 η ελάχιστη καταβολή

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 52χρονος σε εργατικό δυστύχημα – Τον καταπλάκωσε σωλήνας

22:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο στόχαστρο η Κρήτη, τι προβλέπεται για την Αττική – Τι δείχνουν ECMWF και ICON

07:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κόκκινη προειδοποίηση για βροχές και θυελλώδεις ανέμους έως την Κυριακή - 112 στο Ρέθυμνο

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Κόκκινος συναγερμός στην Κρήτη: 112 για Ζωνιανά, Λιβάδια, Μυλοπόταμο - Πού είναι κλειστά τα σχολεία

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Κοπάδι αγριογούρουνων στη λεωφόρο Θησέως στον Διόνυσο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ