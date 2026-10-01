Καιρός: Κόκκινη προειδοποίηση για βροχές και θυελλώδεις ανέμους έως την Κυριακή

Snapshot Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026.

Στο Αιγαίο προβλέπονται πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 8-9 μποφόρ.

Η πολιτική προστασία εξέδωσε μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους του Ρεθύμνου λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα εντοπίζονται κυρίως στις περιοχές των Χανίων και του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Snapshot powered by AI

Στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων προχώρησε η ΕΜΥ, με την Κρήτη να βρίσκεται στη δίνη του κυκλώνα. Μάλιστα, εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους στο Ρέθυμνο.

Όπως αναφέρει σχετικά η ΕΜΥ, το έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Τετάρτη 30-09-26 στις 12:00 το πρωί, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Σήμερα Πέμπτη (01-10-2026) τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου). Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (04-10-2026).

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

112 στο Ρέθυμνο

Την ίδια στιγμή, η πολιτική προστασία εξέδωσε προειδοποίηση για τους κατοίκους του Ρεθύμνου και τους τουρίστες, ώστε να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και τις εκδρομές στους ορεινούς όγκους του νομού και ιδίως στα Ζωνιανά και στα Λιβάδια.

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