Flydubai: Αυτός είναι ο Ινδός ήρωας πιλότος που έσωσε 174 άτομα - Το «ευχαριστώ» των Ισραηλινών

Snapshot Ο Ινδός κυβερτης Smit Machchhar τραυματίστηκε σοβαρά από επίθεση μέσα στο πιλοτήριο της πτήσης Flydubai FZ1073, αλλά κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου.

Η επέμβαση των Ισραηλινών επιβατών και του πληρώματος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα οδήγησε στην ακινητοποίηση του επιτιθέμενου και στην αποφυγή αεροπορικής τραγωδίας.

Το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, όπου μεταφέρθηκε ο τραυματισμένος κυβερνήτης για νοσηλεία.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών αναγνώρισαν δημόσια τον κυβερνήτη ως ήρωα για τη γενναία του αντίδραση που έσωσε 174 ζωές.

Το περιστατικό ανέδειξε τη συνεργασία ανθρώπων διαφορετικών εθνικοτήτων σε μια κρίσιμη κατάσταση, με Ινδό, Ισραηλινούς και Εμιρατινούς να συνεργάζονται για την ασφάλεια της πτήσης. Snapshot powered by AI

Στο πρόσωπο του Ινδού κυβερνήτη της πτήσης FZ1073 της Flydubai επικεντρώνεται πλέον μεγάλο μέρος της προσοχής μετά το πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε στον αέρα, κατά τη διάρκεια της πτήσης από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ.

Ο κυβερνήτης Smit Machchhar τραυματίστηκε σοβαρά όταν δέχθηκε επίθεση μέσα στο πιλοτήριο από τον συγκυβερνήτη, την ώρα που το Boeing 737 MAX 8 βρισκόταν εν πτήσει. Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών και ισραηλινές αναφορές, παρά τα τραύματά του ο Machchhar κατάφερε να αντισταθεί και να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου, επιτρέποντας σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος να επέμβουν και να ακινητοποιήσουν τον επιτιθέμενο.

Η κίνηση αυτή αποδείχθηκε καθοριστική. Λίγο νωρίτερα, το αεροσκάφος είχε πραγματοποιήσει απότομη κάθοδο, χάνοντας χιλιάδες πόδια ύψους μέσα σε ελάχιστο χρόνο, γεγονός που προκάλεσε πανικό στους επιβάτες και σήμανε συναγερμό για πιθανή παράνομη επέμβαση στο αεροσκάφος.

Μετά την επέμβαση των επιβατών και του πληρώματος, η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο και το αεροσκάφος άλλαξε πορεία, πραγματοποιώντας αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διασώθηκαν.

Ο Machchhar μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Σαουδικής Αραβίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάστασή του είναι σταθερή. Η ινδική πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία έχει επιβεβαιώσει ότι νοσηλεύεται στο Ταμπούκ και ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με την οικογένειά του.

Η γενναιότητα του Ινδού κυβερνήτη αναγνωρίστηκε δημόσια και από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος τον χαρακτήρισε «πραγματικό ήρωα», σημειώνοντας ότι, παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, κατάφερε να αντισταθεί, να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου και να επιτρέψει στους επιβάτες και το πλήρωμα να εξουδετερώσουν τον επιτιθέμενο.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, οι ενέργειες του κυβερνήτη συνέβαλαν στη διάσωση των 174 ανθρώπων που βρίσκονταν στο αεροσκάφος.

Το περιστατικό ανέδειξε, μέσα σε λίγα δραματικά λεπτά, μια πρωτοφανή συνεργασία ανθρώπων διαφορετικών εθνικοτήτων. Ένας Ινδός κυβερνήτης, Ισραηλινοί επιβάτες και μέλη του πληρώματος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια κατάσταση που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε αεροπορική τραγωδία.

Το μήνυμα του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών:

«Αυτός ο άνθρωπος είναι ήρωας.

Ο κυβερνήτης Smit Machchhar, Ινδός πιλότος της πτήσης FZ1073 της Flydubai, αντέδρασε όταν δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι μέσα στο πιλοτήριο.

Παρά το γεγονός ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά, κατάφερε να ξεκλειδώσει την πόρτα του πιλοτηρίου, επιτρέποντας σε Ισραηλινούς επιβάτες και μέλη του πληρώματος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να επέμβουν και να σώσουν όλους τους επιβάτες.

Μαζί, η εξαιρετική τους γενναιότητα έσωσε 174 ζωές.

Ινδός. Ισραηλινοί. Εμιρατινοί.

Διαφορετικές εθνικότητες. Μία συγκλονιστική πράξη θάρρους.

Ευχόμαστε στον κυβερνήτη Machchhar πλήρη και ταχεία ανάρρωση».

This man is a hero.



Captain Smit Machchhar, the Indian captain of flydubai Flight 1073, fought back after being stabbed in the cockpit.



Despite being severely injured, he managed to unlock the cockpit door - allowing Israeli passengers and the Emirati crew to intervene and save… pic.twitter.com/x4W3mtQkag — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 30, 2026

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