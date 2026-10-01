Τραμπ για Flydubai: «Ίσως τρομοκράτης» ο συγκυβερνήτης – Ο «ήρωας» κυβερνήτης και ο… υδραυλικός

Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε όσα, όπως είπε, του μετέφερε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου για το περιστατικό στην πτήση Ντουμπάι–Τελ Αβίβ.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραμπ για Flydubai: «Ίσως τρομοκράτης» ο συγκυβερνήτης – Ο «ήρωας» κυβερνήτης και ο… υδραυλικός
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο συγκυβερνήτης της πτήσης Flydubai ίσως ήταν τρομοκράτης ή διαταραγμένος, βασιζόμενος σε πληροφορίες από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
  • Ο κυβερνήτης, παρά τα σοβαρά τραύματά του από επίθεση με μαχαίρι, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου και να ζητήσει βοήθεια, χαρακτηριζόμενος από τον Τραμπ ως «ήρωας».
  • Ένας υδραυλικός που βρισκόταν μεταξύ των επιβατών βοήθησε πιθανώς στη σταθεροποίηση του αεροσκάφους όταν αυτό άρχισε να χάνει ύψος, σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Τραμπ.
  • Οι έρευνες για το περιστατικό συνεχίζονται και δεν έχει αποσαφηνιστεί το κίνητρο του συγκυβερνήτη, ενώ η Flydubai καλεί σε αποφυγή πρόωρων συμπερασμάτων.
  • Το Boeing 737 προσγειώθηκε με ασφάλεια στην Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας μετά την ακινητοποίηση του συγκυβερνήτη από επιβάτες και πλήρωμα.
Snapshot powered by AI

Στο περιστατικό που σημειώθηκε στην πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι είχε ενημερωθεί σχετικά από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο συγκυβερνήτης «ίσως ήταν τρομοκράτης ή ίσως διαταραγμένος», διευκρινίζοντας πάντως ότι επαναλάμβανε την εκδοχή που του είχε μεταφερθεί και όχι στοιχεία που είχε επιβεβαιώσει ο ίδιος.

«Με έναν τρόπο ήταν ήρωας»

Ο Τραμπ στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο του κυβερνήτη, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά από επίθεση με μαχαίρι μέσα στο πιλοτήριο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο κυβερνήτης κατάφερε, παρά την κατάστασή του, να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου και να φωνάξει για βοήθεια.

«Με έναν τρόπο ήταν ήρωας», είπε ο Τραμπ, περιγράφοντας την προσπάθειά του να επιτρέψει σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος να επέμβουν.

Η αναφορά του Τραμπ σε έναν υδραυλικό

Ο Τραμπ μετέφερε ακόμη μια ασυνήθιστη λεπτομέρεια από όσα, όπως είπε, του αφηγήθηκαν ο Νετανιάχου και άλλα πρόσωπα.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ένας υδραυλικός που βρισκόταν μεταξύ των επιβατών βοήθησε να σταθεροποιηθεί το αεροσκάφος όταν αυτό άρχισε να βυθίζεται απότομα.

Ο ίδιος έσπευσε πάντως να κρατήσει επιφύλαξη για την πληροφορία: «Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά αυτή είναι η ιστορία που άκουσα από τον Μπίμπι (σ.σ. Μπέντζαμιν Νετανιάχου) και από δύο ακόμη ανθρώπους», είπε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για το περιστατικό και μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί το κίνητρο του συγκυβερνήτη. Η Flydubai έχει επίσης καλέσει να μην εξαχθούν πρόωρα συμπεράσματα για τις συνθήκες της επίθεσης.

Η πτήση έχασε απότομα χιλιάδες πόδια ύψους μετά το περιστατικό στο πιλοτήριο, πριν επιβάτες και πλήρωμα καταφέρουν να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη και άλλοι πιλότοι που βρίσκονταν στο αεροσκάφος αναλάβουν τον έλεγχό του. Το Boeing 737 προσγειώθηκε τελικά με ασφάλεια στην Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου

04:10ΕΡΓΑΣΙΑ

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 75 προσλήψεις

03:46ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Flydubai: «Ίσως τρομοκράτης ή διαταραγμένος» ο συγκυβερνήτης – Ο «ήρωας» κυβερνήτης και η αναφορά στον υδραυλικό

03:22ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Σε εξέλιξη το νέο κύμα κακοκαιρίας – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

02:58ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Κηφισού: Σε ισχύ οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

02:34ΕΡΓΑΣΙΑ

58η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 120 επιχειρήσεις προσφέρουν περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας

02:10ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ ανακατεύθυναν 125 εμπορικά πλοία στο πλαίσιο του αποκλεισμού του Ιράν

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων – «Θα τελειώσει πολύ σύντομα»

01:32ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ - Καναδάς: Πιο κοντά σε «νέα συμμαχία» – Συμφωνίες για ψηφιακό εμπόριο, ενέργεια και πρώτες ύλες

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Επτά νεκροί και τέσσερις τραυματίες από επίθεση ενόπλων σε λεωφορείο στην επαρχία Χομς

00:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Μικτό κλείσιμο με απώλειες για Dow και S&P 500 – Στο «πράσινο» ο Nasdaq

00:24ΚΟΣΜΟΣ

«Ψάχνετε σε λάθος κατεύθυνση»: Ο Αραγτσί απορρίπτει τη βρετανική κατηγορία για εμπλοκή του Ιράν στο περιστατικό στη στρατιωτική βάση RAF Fairford

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο κέντρο του Ηρακλείου – Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. χώρισαν ζευγάρι

23:51ΕΛΛΑΔΑ

«Γιατί η ιστορική μνήμη δεν πρέπει να περιορίζεται στα βιβλία»: Εγκαινιάστηκε μνημείο για τους πρόσφυγες του 1922 στο ΑΠΘ

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές στιγμές στον αέρα - Νετανιάχου: «Ήρωας» ο πιλότος που απέτρεψε τη συντριβή του Flydubai με 174 επιβάτες

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στο Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο ένας 24χρονος

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας άνοιξε πυρ κατά συναδέλφων του σε κατάστημα στη Βιρτζίνια - Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους και ο δράστης που αυτοκτόνησε

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Οκτωβρίου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι του Κυνηγού»

23:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στυλιανίδης για «καλαμοκαβαλάρηδες στη ΝΔ: Υπάρχουν μεμονωμένες συμπεριφορές

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Έκτακτη άφιξη κρουαζιερόπλοιου στα Χανιά με 2.841 επιβάτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο στόχαστρο η Κρήτη, τι προβλέπεται για την Αττική – Τι δείχνουν ECMWF και ICON

21:53ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Θρίλερ με την εκτέλεση της Κρίστα Πάικ - «Πάγωσε» μία ώρα πριν από τη θανατηφόρα ένεση

03:22ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Σε εξέλιξη το νέο κύμα κακοκαιρίας – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές στιγμές στον αέρα - Νετανιάχου: «Ήρωας» ο πιλότος που απέτρεψε τη συντριβή του Flydubai με 174 επιβάτες

14:05LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τη Χρυσούλα Διαβάτη - Σε κατατονία η αγαπημένη ηθοποιός

14:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρύθμιση χρεών: Αυξάνονται σε 120 οι 72 δόσεις για σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία – Μέχρι πότε οι αιτήσεις, στα €30 η ελάχιστη καταβολή

17:26LIFESTYLE

The Voice: Η επίσημη ανακοίνωση για το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πατέρας ενός αγοριού ο 36χρονος που σκοτώθηκε σε πηγάδι με νερό

09:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πολική αέρια μάζα και συνθήκες Νοεμβρίου - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Οκτωβρίου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι του Κυνηγού»

16:12WHAT THE FACT

Από τουρίστρια, σε φυλακές στη Νοτιοανατολική Ασία για 20 χρόνια: «Είναι κόλαση εδώ»

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες κοινής ησυχίας: Αλλάζουν από αύριο - Τι ισχύει για το χειμερινό ωράριο

03:46ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Flydubai: «Ίσως τρομοκράτης ή διαταραγμένος» ο συγκυβερνήτης – Ο «ήρωας» κυβερνήτης και η αναφορά στον υδραυλικό

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Πράσινο για 20.870 προσλήψεις στο Δημόσιο το 2027: Πώς θα κατανεμηθούν οι θέσεις – Δείτε πίνακα

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν 102-79: Σαρωτικός, κατοστάρα και τώρα Μακάμπι

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Διαπόμπευσαν γυναίκα - Άφηναν σε οχήματα χαρτί με τα στοιχεία της

23:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δήλωση βόμβα του Ρονάλντο: «Θα πω την αλήθεια στον πορτογαλικό λαό για τους λόγους της αποχώρησής μου από την Εθνική»

21:12ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη σε πολυκατοικία στην Ελβετία - Νεκρή 55χρονη γυναίκα

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Στη «φάκα» της ασφάλειας Κηφισίας οι ληστές αλυσίδων - Χτυπούσαν τα θύματά τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ