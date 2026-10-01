Τραμπ για Flydubai: «Ίσως τρομοκράτης» ο συγκυβερνήτης – Ο «ήρωας» κυβερνήτης και ο… υδραυλικός

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο συγκυβερνήτης της πτήσης Flydubai ίσως ήταν τρομοκράτης ή διαταραγμένος, βασιζόμενος σε πληροφορίες από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο κυβερνήτης, παρά τα σοβαρά τραύματά του από επίθεση με μαχαίρι, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου και να ζητήσει βοήθεια, χαρακτηριζόμενος από τον Τραμπ ως «ήρωας».

Ένας υδραυλικός που βρισκόταν μεταξύ των επιβατών βοήθησε πιθανώς στη σταθεροποίηση του αεροσκάφους όταν αυτό άρχισε να χάνει ύψος, σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Τραμπ.

Οι έρευνες για το περιστατικό συνεχίζονται και δεν έχει αποσαφηνιστεί το κίνητρο του συγκυβερνήτη, ενώ η Flydubai καλεί σε αποφυγή πρόωρων συμπερασμάτων.

Το Boeing 737 προσγειώθηκε με ασφάλεια στην Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας μετά την ακινητοποίηση του συγκυβερνήτη από επιβάτες και πλήρωμα. Snapshot powered by AI

Στο περιστατικό που σημειώθηκε στην πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι είχε ενημερωθεί σχετικά από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο συγκυβερνήτης «ίσως ήταν τρομοκράτης ή ίσως διαταραγμένος», διευκρινίζοντας πάντως ότι επαναλάμβανε την εκδοχή που του είχε μεταφερθεί και όχι στοιχεία που είχε επιβεβαιώσει ο ίδιος.

«Με έναν τρόπο ήταν ήρωας»

Ο Τραμπ στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο του κυβερνήτη, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά από επίθεση με μαχαίρι μέσα στο πιλοτήριο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο κυβερνήτης κατάφερε, παρά την κατάστασή του, να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου και να φωνάξει για βοήθεια.

«Με έναν τρόπο ήταν ήρωας», είπε ο Τραμπ, περιγράφοντας την προσπάθειά του να επιτρέψει σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος να επέμβουν.

Η αναφορά του Τραμπ σε έναν υδραυλικό

Ο Τραμπ μετέφερε ακόμη μια ασυνήθιστη λεπτομέρεια από όσα, όπως είπε, του αφηγήθηκαν ο Νετανιάχου και άλλα πρόσωπα.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ένας υδραυλικός που βρισκόταν μεταξύ των επιβατών βοήθησε να σταθεροποιηθεί το αεροσκάφος όταν αυτό άρχισε να βυθίζεται απότομα.

Ο ίδιος έσπευσε πάντως να κρατήσει επιφύλαξη για την πληροφορία: «Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά αυτή είναι η ιστορία που άκουσα από τον Μπίμπι (σ.σ. Μπέντζαμιν Νετανιάχου) και από δύο ακόμη ανθρώπους», είπε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για το περιστατικό και μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί το κίνητρο του συγκυβερνήτη. Η Flydubai έχει επίσης καλέσει να μην εξαχθούν πρόωρα συμπεράσματα για τις συνθήκες της επίθεσης.

Η πτήση έχασε απότομα χιλιάδες πόδια ύψους μετά το περιστατικό στο πιλοτήριο, πριν επιβάτες και πλήρωμα καταφέρουν να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη και άλλοι πιλότοι που βρίσκονταν στο αεροσκάφος αναλάβουν τον έλεγχό του. Το Boeing 737 προσγειώθηκε τελικά με ασφάλεια στην Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.