Τροχαίο ατύχημα στο Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο ένας 24χρονος

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Σφακάκι, με έναν 24χρονο μοτοσικλετιστή να τραυματίζεται και να μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Ο νεαρός κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του στον παράδρομο της εθνικής οδού, στο ρεύμα από Ρέθυμνο προς Ηράκλειο, όταν, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση, από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο, με οδηγό έναν 30χρονο.

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